Cadeira gamer preta e branca: 6 modelos para apostar no conforto e estilo

Já a MX1, da Mymax, conta com encosto acolchoado e acabamento desenvolvido em aço, nylon e espuma espessa por valores que partem de R$ 1.050. Outra opção é a PCYes Mad Racer V8 Turbo, que traz encosto reclinável em até 135 graus e braços reguláveis por cerca de R$ 1.499. Veja abaixo seis cadeiras gamer preta e branca para comprar no Brasil em 2022.

A cadeira Moobx Royale apresenta um design preto com acabamento em faixas brancas. O apoio dos braços e da nuca oferecem acolchoamento almofadado para garantir o máximo de conforto ao usuário. Além disso, traz uma estrutura desenvolvida em aço que promete segurança e estabilização adequada. Ela conta com dois furos nas costas do assento para aumentar a possibilidade de ventilação e conta com uma alavanca para regulagem de altura. O modelo é vendido por cerca de R$ 679.

Todo o assento e encosto foram revestidos em material sintético e traz costuras que imitam tecidos de estilo em carbono. O produto suporta peso de até 100 kg e promete proporcionar conforto mesmo a usuários com altura superior a 1,80 metro. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o custo-benefício e o conforto trazido pelo estofamento. Porém, criticam a ausência de regulagem do encosto e relatam que ele apresenta fragilidade.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: não oferta controle de inclinação ou regulagem no encosto

2. TGT Pusher – a partir de R$ 754

O modelo Pusher, da TGT, apresenta design confortável, pois proporciona ao usuário uma almofada para apoio na nuca e outra na lombar. Ela é indicada para consumidores exigentes e altos, porque disponibiliza alavancas para regulação de altura e inclinação do encosto em até 180 graus. O produto é visto por valores a partir de R$ 754.

Os braços oferecem apoios acolchoados e o assento garante acomodar um peso de até 120 kg. A cadeira promete estrutura de fácil montagem e base de construção em aço e nylon. Avaliado com uma nota de 3,6 de 5 na Amazon, os usuários pontuam a fácil montagem. Todavia, destacam negativamente os parafusos, pois relatam que é necessário apertá-los frequentemente.

Prós: encosto reclinável e bom custo-benefício

encosto reclinável e bom custo-benefício Contras: relatos de que é necessário apertar os parafusos frequentemente

3. Moobx Nitro – a partir de R$ 809

A cadeira Moobx Nitro traz uma almofada fixa para apoio da nuca e outra para a lombar. Ela apresenta duas alavancas: uma para regulagem de altura do assento e outra para inclinação do encosto em até 180 graus. A construção do modelo foi desenvolvida em aço com acolchoamento em tecido sintético e nylon, além de contar com uma cor preta e faixas brancas. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 809.

Os braços ofertam tamanho compacto e o assento acomoda até 125 kg. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam a fácil montagem. No entanto, relatam que o produto é frágil.

Prós: oferece bom nível de acolchoamento

oferece bom nível de acolchoamento Contras: braços curtos e sem almofada própria

O modelo MX1, da Mymax, apresenta encosto acolchoado para apoio completo das costas e almofadas dedicadas para a cabeça e lombar. Disponível na cor preta com faixas brancas, a cadeira também disponibiliza acolchoamento nos braços. Ela garante uma alavanca para regulagem de altura, e acabamento desenvolvido em aço, nylon e espuma espessa. O modelo promete acomodar até 120 kg. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 1.050.

Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam o bom custo-benefício e o acabamento do produto. No entanto, criticam a dificuldade de montagem e relatam que os encostos dos braços não ficam alinhados.

Prós: design confortável

design confortável Contras: não apresenta encosto inclinável

A cadeira PlayStation, da PCYes, oferece encosto e assento totalmente acolchoados em espuma e material sintético. Ela tem duas almofadas personalizadas com símbolos típicos da PlayStation. Cada almofada é removível e ajustável, desenvolvidas para garantir apoio anatômico à lombar e nuca. Os braços trazem altura regulável e o assento oferece alavancas para regulagem de altura e reclinação do encosto em até 135 graus. O modelo é comercializado por preços a partir de R$ 1.340.

A cadeira ainda proporciona apoio para as pernas do usuário e garante acomodação de até 120 kg no assento. Todo o acabamento é em aço e poliéster. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o conforto trazido pelos acolchoamentos e a possibilidade de apoiar as pernas.

Prós: encosto para as pernas

encosto para as pernas Contras: modelos mais baratos oferecem regulagem do encosto com maior amplitude

O modelo Mad Racer V8 Turbo, da PCYes, promete design com máximo conforto em virtude das almofadas para apoio da nuca e lombar. Além disso, conta com encosto reclinável até 135 graus e assento com regulagem de altura, ambos cobertos por uma grossa camada de poliéster estofado por almofadas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.499 para adquirir o produto.

Os braços são compactos, mas com possibilidade de regulação de altura. Ele apresenta acabamento em aço e nylon, e o assento permite acomodação de até 120 kg. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários destacam o conforto trazido pelo acolchoamento e almofadas de apoio. Porém, criticam a fragilidade do acabamento

Prós: os braços apresentam regulagem de altura

os braços apresentam regulagem de altura Contras: relatos de que o acabamento é frágil

