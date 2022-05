Caixa de som ativa: 6 opções por a partir de R$ 568

O modelo CM 350 BT, da Frahm, traz alça de transporte, rodinhas, luzes LED na lateral e uma potência de 350 W por a partir de R$ 568. Enquanto isso, a PS1201, da Staner, oferece woofer para a reprodução de sons graves, slot para cartão de memória e conectividade sem fio por cerca de R$ 1.787. Já o modelo IRX108BT, da JBL, opera com uma potência de 200 W, conexão Bluetooth e tamanho compacto por aproximadamente R$ 2.990.

1. Frahm CM 350 BT – a partir de R$ 568

2 de 7 O modelo CM 350 BT, da Frahm, dispõe de uma entrada P10 para instrumentos — Foto: Reprodução/Amazon O modelo CM 350 BT, da Frahm, dispõe de uma entrada P10 para instrumentos — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo CM 350 BT, da Frahm, apresenta rodinhas e uma alça de metal para auxiliar na locomoção. A parte frontal disponibiliza sistema de luz LED em cada lado da caixa, um alto-falante grande de 20 cm, que também conta com iluminação, e um painel com botões para controle do som. O aparelho também pode ser utilizado como amplificador, pois conta com entrada P10 para microfone, e uma porta de conexão USB para dispositivos móveis. As dimensões ficam em 45 cm de altura x 27 cm de largura.

Ainda, oferece um slot para cartão de memória micro SD a fim de ler e tocar as músicas na caixa de som, e a conexão sem fio via Wi-Fi é compatível com dispositivos móveis. A potência é de 350 Watts, a fonte de alimentação bivolt para 100 e 240 Volts, a autonomia de bateria dura até duas horas e oferece rádio FM. Avaliado com nota 5 de 5 na Amazon, o produto não apresenta comentários dos usuários e pode ser comprado por a partir de R$ 586.

2. Hayonik CPA 10200 BT – a partir de R$ 899

3 de 7 A caixa de som da Hayonik apresenta três entradas XLR para microfone — Foto: Reprodução/Amazon A caixa de som da Hayonik apresenta três entradas XLR para microfone — Foto: Reprodução/Amazon

A caixa de som CPA 10200 BT, da Hayonik, funciona como um sistema de som amplificador com três entradas XLR para microfone e uma porta USB para dispositivos móveis. A parte traseira do equipamento apresenta um painel de controle, conectividade Bluetooth e a possibilidade de sintonizar com rádio FM. O aparelho acompanha uma fonte de alimentação bivolt, especificada nas voltagens de 127 V e 220 V: o usuário precisa configurar a rede desejada na parte traseira inferior. O modelo apresenta dimensões de 34 x 63 cm.

Com uma potência de 160 Watts, o alto-falante de 25 cm reproduz uma reposta de frequência entre 50 Hz e 18 mil Hz. O equipamento promete amplificar bons sinais de agudo e de grave nas músicas. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do equipamento. No entanto, alguns relatam que a caixa deve ser usada como um reforço, e não como a única fonte de som do ambiente. O modelo está disponível na Amazon por valores a partir de R$ 899.

4 de 7 O modelo PS1201 disponibiliza conexão com a rádio FM — Foto: Reprodução/Amazon O modelo PS1201 disponibiliza conexão com a rádio FM — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo PS1201, da Staner, apresenta uma alça lateral de transporte e acompanha um tripé de sustentação. Com uma potência de 150 W, o aparelho admite conexão sem fio via Bluetooth e Wi-Fi, úteis para tocar música apenas com o celular. Disponibiliza um painel na parte traseira inferior com botões de comando e portas de conexão, entre elas três entradas XLR e uma entrada USB.

Para aumentar as possibilidades de reprodução, possui um slot para leitura de cartão de memória micro SD e conexão FM com a rádio local. As dimensões são de 37 x 58 cm, e o alto falante traz a tecnologia woofer para a reprodução de sons graves. A caixa exige uma fonte de alimentação externa para funcionar e não apresenta avaliações ou críticas dos usuários da Amazon até o fechamento desta matéria. Interessados podem comprá-la por a partir de R$ 1.787.

4. Kit Caixas Ativa e Passiva Datrel – a partir de R$ 2.272

5 de 7 Caixas de som Datrel são vendidas em um par — Foto: Reprodução/Amazon Caixas de som Datrel são vendidas em um par — Foto: Reprodução/Amazon

O kit de caixas de som da Datrel é vendido em um par de dispositivos, sendo o primeiro uma caixa ativa e com os botões de controle, e o segundo uma caixa passiva. Com dimensões de 83 x 61 cm, cada caixa proporciona uma potência de 250 W, totalizando os 500 W durante a utilização de ambas. O alto-falante, presente nos dois itens, traz um tamanho de 30 cm e apresenta padrão Tweeter para a reprodução verossímil de sons agudos. Esta opção deve ser indicada para a sonorização de ambientes fechados, como igrejas, lojas, e academias.

Ainda, oferece conexão sem fio via Bluetooth e portas de entrada USB, XLR e P10. Acompanha uma fonte externa de alimentação e controle remoto. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, o produto não traz comentários dos consumidores e pode ser comprado por valores a partir de R$ 2.272.

6 de 7 O modelo IRX108BT, da JBL, admite uma potência de até 200 Watts — Foto: Reprodução/Amazon O modelo IRX108BT, da JBL, admite uma potência de até 200 Watts — Foto: Reprodução/Amazon

A caixa de som IRX108BT, da JBL, traz design com duas alças para facilitar o transporte: uma na parte superior e outra lateralizada. O aparelho apresenta um único alto-falante de 20 cm e a possibilidade de conexão sem fio via Bluetooth. A caixa oferece uma potência de 200 Watts e um painel traseiro com todas as teclas de controle. É necessária uma fonte externa de alimentação para o funcionamento do produto, cujas dimensões alcançam 48,6 cm de altura x 31,3 cm de largura x 25,8 cm de profundidade.

O alto-falante admite tecnologia inteligente que suspende a estática resultante da microfonia, além de suavizar os demais ruídos das músicas. O painel de controle promete três entradas de conexão XLR. O produto não apresenta notas ou avaliações dos usuários até o fechamento desta matéria e está disponível na Amazon por a partir de R$ 2.990.

6. Frahm GR15A BT – a partir de R$ 3.136

7 de 7 Caixa de som Frahm traz potência de 350 Watts — Foto: Reprodução/Amazon Caixa de som Frahm traz potência de 350 Watts — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo GR15A BT, da Frahm, apresenta rodinhas traseiras para melhor locomoção. O painel de controle traz quatro entradas XLR, conexão RCA e porta USB compatível com dispositivos móveis. Com dimensões de 40 x 76 cm e um alto-falante de 38 cm, a caixa promete uma potência de 350 Watts e conectividade sem fio via Bluetooth.

O driver do dispositivo dá conta de sons agudos, e a caixa dispõe de tecnologia bivolt em 110 V ou 220 V por meio da chave seletora. É necessária uma fonte de alimentação externa para a utilização do dispositivo. O produto não apresenta notas ou avaliações dos usuários da Amazon até o fechamento desta matéria. Quem quiser adquirir a caixa precisa investir valores a partir de R$ 3.136.

