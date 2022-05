Caixa de som com Alexa: 6 modelos para usar com a assistente da Amazon

Caixas de som com Alexa podem ser interessantes para quem busca modelos para usar com a assistente virtual da Amazon . Os dispositivos devem ser ideais para os usuários que possuem um sistema de casa inteligente ou que buscam mais praticidade para executar comandos como ler notícias e reproduzir músicas com aparelhos eletrônicos que podem ser comandados via voz. Empresas como Intelbras , i2GO e Pulse oferecem modelos por preços a partir de R$ 149 , como é o caso da Essential Sound Go, que traz resistência à água e promessa de autonomia de bateria de até oito horas.

Já a Echo Show 8 (2ª geração) apresenta uma tela de 8 polegadas e câmera de 13 MP para realizar videochamadas por cerca de R$ 949. Outra opção é a Echo Studio, que tem cinco alto-falantes e tecnologia Dolby Atmos por valores que partem de R$ 1.614. Veja a seguir seis caixas de som com Alexa para comprar no Brasil em 2022.

A Essential Sound Go, da i2GO, é um modelo de entrada que pode ser usado em diversos ambientes no dia a dia. A caixa de som possui certificação IPX4, o que garante resistência a respingos de água, sendo uma boa opção para ser usada na praia, piscinas e também em parques. O modelo traz conexões Bluetooth 5.0, entrada para cartão microSD, conector para cabo auxiliar P2 (3,5 mm) e entrada USB. A bateria é outro destaque do produto com promessa de autonomia de até oito horas. O modelo pode ser adquirido por a partir de R$ 149.

O dispositivo possui formato cilíndrico e conta com tamanho reduzido para facilitar o transporte. Seus drivers de 45 mm prometem graves reforçados e som nítido. A potência da caixa de som é de 10 W e sua resposta de frequência é de 20 a 20.000 Hz. É possível utilizar a assistente de voz da Amazon com a i2GO Essential Sound Go. Para isso, é necessário emparelhar o dispositivo com o aplicativo da Alexa. Na Amazon, a caixa de som i2GO Essential Sound Go recebeu nota 4,5 de 5 pelos consumidores. Os principais destaques do modelo são a portabilidade e duração da bateria. Alguns relatos apontam que o dispositivo apresentou qualidade de áudio inferior ao que é prometido.

Prós : proteção contra respingos de água e bateria com boa duração

: proteção contra respingos de água e bateria com boa duração Contras: qualidade sonora pode deixar a desejar

2. Echo Dot (3ª geração) - a partir de R$ 331

A Echo Dot (3ª geração) é o modelo de entrada das caixas de som da Amazon. O dispositivo já possui a assistente de voz Alexa nativamente, o que permite ao usuário acionar comandos de casa inteligente, pedir músicas e lembretes diretamente pelo dispositivo. O modelo possui quatro microfones que prometem captar a voz mesmo a distância, sendo possível instalar a caixa de som em outro cômodo da casa sem problemas. Esta opção é vista por cerca de R$ 331.

A caixa de som da Amazon possui um alto-falante de 1,6 polegada e também uma saída de áudio P2 (3,5 mm). A Echo Dot é compacta, mas não é portátil, sendo necessário uma tomada por perto para ligar o dispositivo. A conexão Bluetooth permite emparelhar a caixa de som a celulares, TVs, videogames e outros eletrônicos. Para usar os recursos inteligentes do aparelho é necessário uma conexão Wi-Fi. No site da Amazon, o produto se destaca com nota 4,8 de 5. Dentre as avaliações, os principais destaques são a qualidade de som, a facilidade de instalação e os recursos inteligentes que a Echo Dot proporciona. O principal destaque negativo do modelo é a falta de uma bateria interna, o que torna o produto dependente de uma tomada por perto e limita o seu uso.

Prós : qualidade sonora e recursos inteligentes com sistema Alexa embutido

: qualidade sonora e recursos inteligentes com sistema Alexa embutido Contras: falta de portabilidade

3. Pulse SP358 - a partir de R$ 359

O modelo SP358, da Pulse, é outra caixa de som inteligente que já possui a assistente de voz Alexa embutida. O dispositivo de áudio é compacto e possui uma bateria que promete autonomia de seis horas. Portanto, é possível levar a caixa de som para diversos lugares para aproveitar seus recursos. Para utilizar a Alexa, no entanto, é necessário uma conexão Wi-Fi. O modelo pode ser comprado por cifras que partem de R$ 359.

A caixa de som da Pulse possui formato cilíndrico e compacto, sendo possível transportá-la com apenas uma das mãos ou mesmo dentro de uma mochila, por exemplo. Além da conexão Wi-Fi, o dispositivo também conta com Bluetooth, traz entrada auxiliar P2 (3,5mm) e conexão micro USB para recarga da bateria. Em sua lateral é possível encontrar um menu com botões que permitem controlar o volume, o microfone e pausar as música. Com nota 3,2 de 5, o aparelho se destaca especialmente devido à qualidade sonora e também pela duração da bateria. Os relatos dos consumidores, no entanto, apontam que a potência sonora de 20 W prometida não condiz com a realidade que o produto proporciona.

Prós : duração da bateria, Alexa embutida, conexão Wi-Fi e qualidade sonora

: duração da bateria, Alexa embutida, conexão Wi-Fi e qualidade sonora Contras: potência do som é baixa

O modelo Izy Speak, da Intelbras, já possui o sistema de inteligência artificial Alexa integrado, o que facilita o seu uso. O acesso aos recursos inteligentes da assistente de voz é feito via conexão Wi-Fi. Caso não tenha acesso a internet, é possível utilizar a caixa de som como um alto-falante via Bluetooth. Os recursos smart permitem que o usuário controle outros dispositivos inteligentes conectados via comando de voz. Ele é vendido por cerca de R$ 571.

A duração da bateria do modelo da Intelbras é de três horas de autonomia, o que pode limitar o uso do aparelho em ambientes que não possuem tomadas por perto, pois será possível tocar músicas apenas um por período curto de tempo. O speaker ainda conta com botões físicos que permitem controlar o microfone e o volume do áudio. Conforme a avaliação dos consumidores que adquiriram o produto pela Amazon, o modelo possui nota 3,6 de 5. Os relatos dos consumidores apontam que o modelo deixa a desejar no quesito autonomia da bateria. O seu uso mais ideal seria em casa ou no escritório, por conta das tomadas próximas.

Prós : integração com Alexa que permite controlar dispositivos inteligentes

: integração com Alexa que permite controlar dispositivos inteligentes Contras: bateria com pouca duração

5. Echo Show 8 (2ª geração) - a partir de R$ 949

A Echo Show 8 de 2ª geração é um smart speaker mais avançado da Amazon. O aparelho já possui a assistente de voz Alexa integrada, porém conta com outros recursos que o diferenciam dos demais modelos. A caixa de som possui uma tela de 8 polegadas de tamanho com resolução de 1280 x 800 pixels. Além disso, apresenta dois alto-falantes de 2 polegadas são responsáveis por entregar o volume alto e som com boa qualidade sonora. O speaker ainda conta com uma câmera de 13 MP que pode ser usada em chamadas de video. O dispositivo é encontrado por valores a partir de R$ 949.

Suas conexões são via Bluetooth e Wi-Fi, o que permite emparelhar outros eletrônicos e também realizar comandos de casa inteligente. O dispositivo de áudio não possui bateria embutida, o que limita o seu uso apenas em ambientes que possuam tomadas para ligar a fonte de energia. Sua proposta, no entanto, é de que seja um smart speaker fixo em ambientes como sala, quarto, cozinha ou no escritório. Na Amazon, o aparelho possui nota 4,7 de 5, os consumidores destacam em seus relatos que a caixa de som possui material de boa qualidade, bom som e atende às expectativas. Alguns relatos pontuais contam que a caixa de som não consegue reconhecer alguns pedidos de músicas e que algumas vezes não ouve a palavra de ativação “Alexa”.

Prós : recursos extras, como chamadas de video, boa qualidade sonora e tela de 8 polegadas

: recursos extras, como chamadas de video, boa qualidade sonora e tela de 8 polegadas Contras: microfone pode não reconhecer com facilidade como em outros modelos

O Echo Studio é outro modelo de smart speakers avançado da Amazon. O aparelho, que já possui a Alexa integrada, conta com cinco alto-falantes que prometem graves potentes, mid-range dinâmicos e agudos nítidos. Outro recurso que promete deixar a qualidade do áudio ainda melhor é a tecnologia Dolby Atmos, que promete percepção de espaço, clareza e profundidade. Para oferecer melhor experiência sonora, a caixa de som identifica automaticamente a acústica do ambiente e faz o ajuste contínuo de reprodução. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.614 para adquirir o produto.

O aparelho conta com conexões Bluetooth, Wi-Fi e uma entrada auxiliar P2 (3,5mm), assim, é possível conectar outros dispositivos com facilidade. Por não apresentar bateria, o aparelho necessita de uma tomada sempre por perto para conectar o cabo de energia. A caixa de som possui nota 4,6 de 5, conforme a avaliação dos consumidores que adquiriram o produto pela Amazon. Dentre os principais destaques positivos, o modelo apresenta boa qualidade sonora. No entanto, alguns relatos apontam que o aparelho tem dificuldade em reconhecer os comandos de ativação em algumas ocasiões.

Prós : recursos avançados de áudio e boa qualidade sonora

: recursos avançados de áudio e boa qualidade sonora Contras: não é portátil e pode apresentar dificuldade em reconhecer alguns comandos de voz

