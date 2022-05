Caixa de som portátil: 7 opções para transportar para qualquer lugar

Caixas de som portáteis são interessantes para quem busca dispositivos fáceis de transportar. Os dispositivos podem ser ideais para curtir uma festa com os amigos ou um churrasco de final de semana, por exemplo. Empresas como Amazon , JBL , LG , Multilaser e i2GO oferecem modelos por preços a partir de R$ 119 , como é o caso da i2GO Essential Sound Go, que apresenta resistência à água e autonomia de bateria de oito horas.

Já a Echo Dot (3ª geração) traz conexão com a Alexa, assistente virtual da Amazon, que permite que o usuário comande o aparelho por voz por valores a partir de R$ 217. Outra alternativa é a LG XBoom Go PL5, que conta com iluminação RGB nas laterais e 20 W de potência por cerca de R$ 655. Veja abaixo sete caixas de som portáteis para comprar no Brasil em 2022.

1 de 8 Amazon Echo e Echo Dot de 4ª geração — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Amazon Echo e Echo Dot de 4ª geração — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

1. i2GO Essential Sound Go – a partir de R$ 119

A Essential Sound, da i2GO, oferece design cilíndrico vertical e apresenta resistência à água. Ela conta com uma alça de transporte, slot para cartão de memória microSD, entrada para cabo USB e P2 para fone de ouvido. Além disso, oferta botões power e controle do volume. O modelo pode ser conectado via Bluetooth com outros dispositivos móveis e até mesmo com outras caixas Essential Sound. O dispositivo dispõe de autonomia de bateria de oito horas e potência de 10 W. O produto é comercializado por preços a partir de R$ 119.

A conexão USB auxilia tanto na transferência de arquivos quanto na alimentação do dispositivo. O acessório apresenta drivers de 45 mm que prometem graves poderosos e dinâmicos. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a habilidade dos alto-falantes em reproduzirem graves limpos. Porém, criticam a autonomia de bateria.

Prós: resistência à água e conexão sem fio

resistência à água e conexão sem fio Contras: autonomia de bateria poderia ser maior

2 de 8 i2GO Essential Sound Go possui 10 W de potência RMS — Foto: Divulgação/i2GO i2GO Essential Sound Go possui 10 W de potência RMS — Foto: Divulgação/i2GO

A Go 2, da JBL, apresenta um design compacto e quadricular. Ela conta com botões power e multimídia. Além disso, traz conexão Bluetooth e entradas USB e P2 para fone de ouvido. A promessa é que a bateria dure até cinco horas. O dispositivo ainda tem resistência à água e recurso interno para cancelamento de ruídos. O acessório é visto por valores que partem de R$ 159.

A caixinha está disponível nas cores preta, vermelha, verde e azul-marinho. O aparelho possui um único alto-falante, potência de 3 W e frequência entre 180 Hz e 20 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam a rápida conexão sem fio via Bluetooth. No entanto, relatam a reprodução de som é muito baixa.

Prós: design super compacto

design super compacto Contras: baixa potência e autonomia de bateria

3 de 8 JBL Go 2 é opção compacta e de entrada da JBL — Foto: Divulgação/JBL JBL Go 2 é opção compacta e de entrada da JBL — Foto: Divulgação/JBL

A SP350, da Multilaser, oferece design cilíndrico horizontal. A caixa de som conta com uma alça de transporte produzida em material sintético e suportes laterais para garantir máxima estabilidade ao dispositivo. O acessório dispõe de uma entrada USB e outra P2 para fone de ouvido, botões power e multimídia. Ela apresenta conexão com rádio local e conexão Bluetooth. O modelo é encontrado por cifras que partem de R$ 178.

A caixinha promete potência de 50 W, slot para cartão de memória microSD e autonomia de bateria de até sete horas. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os usuários destacam o bom funcionamento do eletrônico. Porém, criticam a potência do modelo.

Prós: conexão USB e rádio FM

conexão USB e rádio FM Contras: baixa potência

4 de 8 Multilaser SP350 promete autonomia de bateria de até sete horas — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser SP350 promete autonomia de bateria de até sete horas — Foto: Divulgação/Multilaser

4. Echo Dot (3ª geração) – a partir de R$ 217

A Echo Dot (3ª geração), da Amazon, é uma caixa de som que pode ser controlada pela Alexa, assistente virtual da gigante da tecnologia. O aparelho pode ser operado por meio de comando de voz para executar diversas tarefas, como tocar música, realizar pesquisas, ler notícias e até controlar outros dispositivos smart. O modelo precisa estar conectado na tomada para funcionar e pode ser conectado via app a outros dispositivos inteligentes.

Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do produto para ligações. Contudo, criticam os alto-falantes que não captam corretamente a voz do usuário. Esta opção é comercializada por cifras que partem de R$ 217.

Prós: versatilidade na execução de tarefas

versatilidade na execução de tarefas Contras: alto-falantes com baixa captação de som

5 de 8 Echo Dot (3ª geração) pode ser controlada pela Alexa — Foto: Marvin Costa/TechTudo Echo Dot (3ª geração) pode ser controlada pela Alexa — Foto: Marvin Costa/TechTudo

A Wind 2, da JBL, apresenta um design redondo e espaço na parte superior para encaixar alças. A caixinha traz um visor LED no centro do produto que mostra a estação escolhida e a quantidade de bateria restante. Ela conta com botões power e multimídia na parte lateral e acompanha um encaixe que auxilia no transporte do aparelho. O modelo é encontrado por cerca de R$ 226.

A ficha técnica fica completa com resistência à água, conexão Bluetooth e slot de cartão de memória microSD. Além disso, promete autonomia de bateria de até dez horas e potência de 5 W. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a conexão Bluetooth rápida, mas criticam a potência da caixa.

Prós: resistente à água

resistente à água Contras: ausência de graves de qualidade

6 de 8 JBL Wind 2 apresenta resistência à água — Foto: Divulgação/JBL JBL Wind 2 apresenta resistência à água — Foto: Divulgação/JBL

6. Echo Dot (4ª Geração) – a partir de R$ 284

A Echo Dot (4ª geração), da Amazon, diferente da versão anterior da linha, apresenta design mais robusto e em formato de globo. A caixinha traz as mesmas funcionalidades que a versão anterior, com exceção de pequenas mudanças na parte interna do aparelho. O driver com áudio direcional deve garantir uma melhora razoável na qualidade de som, além de o alto-falante de 1,6 polegada prometer graves mais equilibrados e sons mais nítidos. O dispositivo com Alexa é vendido por preços que partem de R$ 284.

Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam o bom reconhecimento da voz e o som nítido, mas criticam a dificuldade do aparelho em conectar-se com outros dispositivos smart.

Prós: alto-falantes mais elaborados que a versão anterior

alto-falantes mais elaborados que a versão anterior Contras: dificuldade de conexão com outros dispositivos smart

7 de 8 Echo Dot de 4ª geração apresenta formato de globo — Foto: Divulgação/Amazon Echo Dot de 4ª geração apresenta formato de globo — Foto: Divulgação/Amazon

A XBoom Go PL5, da LG, apresenta design cilíndrico horizontal. O modelo oferece botões power e multimídia, além de círculos de iluminação RGB nas laterais. A caixinha promete autonomia de bateria de até 18 horas e conexão Bluetooth. Disponível nas cores azul-petróleo e branca, ela também conta com resistência à água. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 655 para adquirir o produto.

O acessório dispõe de 20 W de potência e entrada USB para transferência de arquivos e alimentação. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a reprodução de som. Porém, criticam a durabilidade da bateria.

Prós: boa qualidade sonora

boa qualidade sonora Contras: autonomia de bateria

8 de 8 XBoom Go PL5 traz resistência à água e tem LEDs e som da Meridian — Foto: Divulgação/LG XBoom Go PL5 traz resistência à água e tem LEDs e som da Meridian — Foto: Divulgação/LG

