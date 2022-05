Caixa de som Sony: veja 6 modelos por a partir de R$ 369

Já a Sony S100F é uma barra de som que promete qualidade sonora digna de cinema por valores que partem de R$ 2.042. Outra alternativa é a Sony SSCS5, que apresenta potência de 100 W e pode ser útil para conectar com a televisão por cerca de R$ 2.997. Veja a seguir seis caixas de som da Sony para comprar em 2022.

A Sony Extra Bass SRS-XB13 oferece design azul e compacto, com uma alça de nylon para transporte. Ela apresenta conexão Bluetooth, uma porta de entrada USB, autonomia de bateria de 16 horas, e resistência à água e poeira. É possível conectá-la ao celular para atender as chamadas de voz, funcionando como um microfone externo. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 369.

O dispositivo conta com um alto-falante, frequência de resposta entre 20 Hz e 20 mil Hz e uma potência de 5 W. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a qualidade limpa do som. Porém, criticam a baixa potência do produto.

Prós: autonomia de bateria duradoura

autonomia de bateria duradoura Contras: baixa potência

A Sony Extra Bass SRS-XB23 oferece design cilíndrico vertical. O modelo disponibiliza conexão USB e Bluetooth, autonomia de bateria de 12 horas e certificado de resistência à água e poeira. O modelo é indicado para usuários que gostam de sons graves e nítidos, principalmente em ambientes abertos com sons externos. Esta opção é encontrada por cifras a partir de R$ 640.

O dispositivo conta ainda com botão power e teclas multimídia no prolongamento do corpo. Além disso, apresenta frequência de resposta entre 20 Hz e 20 mil Hz e uma potência de 4 W. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom alcance do som e a qualidade do produto. No entanto, criticam a durabilidade da bateria.

Prós: som claro para ambiente externo

som claro para ambiente externo Contras: baixa potência para o preço ofertado

A Sony SSCS8 apresenta design horizontal quadrangular e apresenta três alto-falantes. O modelo oferta conectividade com computadores, televisões, e leitores de DVD. Além disso, a caixa conta com woofer reforçado que promete para reproduzir sons graves de maneira fiel. A caixinha tem uma potência de 145 W e oferece frequência de resposta entre 55 Hz e 25 mil HZ. Ela é vendida por cifras que partem de R$ 1.897.

Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa performance do produto e sua potência. Porém, criticam a ausência de entradas dedicadas para conexão, como USB.

Prós: sistema de som dedicado e com alta potência

sistema de som dedicado e com alta potência Contras: ausência de entradas USB, HDMI e P2

A Sony S100F é uma barra de som. Ela é indicada para ambientes caseiros com decoração minimalista para contrastar com o design. O produto admite conexão sem fio via Bluetooth, traz portas USB e HDMI. Ela promete qualidade sonora digna de cinema e administração de sons profundos. O modelo dispõe de 60 W de potência, resposta de frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz, botão power e teclas multimídia por cerca de R$ 2.042.

O dispositivo é alimentado por duas pilhas tipo AAA ou por conexão cabeada fixa. Além disso, o produto acompanha um controle remoto, pilhas, cabo digital óptico e um cabo de alimentação. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a beleza do design. No entanto, criticam a reprodução do som

Prós: compacto

compacto Contras: alimentado por pilhas

A Sony SRS-XB33 oferece design cilíndrico horizontal e está disponível nas cores azul, vermelho, preto, cinza-acastanhado e verde-oliva. O modelo traz conexão Bluetooth com dispositivos móveis, uma entrada USB e resistência contra água e poeira. Além disso, integra microfone embutido para ser usado em chamadas telefônicas quando conectado ao smartphone. Ele foi desenvolvido para ser portátil, já que é compacto e não tem fios. O produto é visto por cifras que partem de R$ 2.390.

O interior resguarda dois alto-falantes com tecnologia dedicada para graves, autonomia de bateria de 24 horas, potência de 7,5 W, e frequência de resposta entre 20 H e 20 mil Hz. O dispositivo ainda possui luzes laterais que brilham enquanto a caixa está em funcionamento. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a velocidade da conexão Bluetooth e a autonomia de bateria. Porém, criticam a baixa frequência de som.

Prós : pode ser usado como microfone externo em chamada de voz pelo celular

: pode ser usado como microfone externo em chamada de voz pelo celular Contras: baixa frequência

A Sony SSCS5 é um par de caixas de som, cada uma com três alto-falantes e tecnologia de som reforçada para reproduzir graves nítidos. Além disso, possui entrada apenas para o cabo de alimentação. O modelo é indicado para complementar o jogo de som de casa, o que pode ser útil para conectar com a televisão e leitor de DVD. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.997 para adquirir o produto.

O conjunto oferta potência de 100 W e deve ficar conectado na energia o tempo todo. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o som nítido e a alta potência do dispositivo. Contudo, criticam a ausência de entradas de conexão.

Prós: boa qualidade de som

boa qualidade de som Contras: ausência de entradas USB e HDMI

