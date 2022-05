Call of Duty Warzone 2: conheça os rumores sobre o game até agora

Call of Duty Warzone 2 já foi confirmado oficialmente pela Activision , em fevereiro, em um anúncio conjunto com o título de 2022, Modern Warfare 2 . Até agora, o título teve poucos detalhes divulgados, mas o jogo online é assunto de diversos vazamentos não-oficiais. Entre eles, estão supostas semelhanças com o modo Blackout COD Black Ops IV , o mapa ambientado na Colômbia com mudanças nas buy stations e uma gameplay renovada.

Os rumores mais recentes surgiram a partir de um vídeo do canal NerosCinema e, posteriormente, foram reforçados por Tom Henderson, insider famoso por vazar informações de títulos de franquias como GTA e Call of Duty. Confira, a seguir, todos os rumores sobre COD Warzone 2. Vale ressaltar que a Activision ainda não divulgou detalhes oficiais sobre o título e, portanto, toda informação deve ser encarada com cautela.

1 de 5 Mecânica de armas e armaduras deve mudar para Warzone 2 — Foto: Divulgação/Call of Duty Mecânica de armas e armaduras deve mudar para Warzone 2 — Foto: Divulgação/Call of Duty

👉 Call of Duty Warzone tem crossplay entre PS4 e Xbox One? Confira no Fórum TechTudo

Lançamento e plataformas

De acordo com os leaks, a previsão é de que COD Modern Warfare 2 seja lançado entre setembro e dezembro de 2022, enquanto Warzone 2 chegaria em 2023, durante o ciclo do novo Modern Warfare. Além disso, segundo Henderson, o jogo deve ter um novo trailer no dia em 8 de junho. Como mencionado, a Activision ainda não divulgou nenhuma dessas informações oficialmente.

Atualmente, Warzone roda tanto em consoles da antiga geração quanto da atua, mas, de acordo com os vazamentos, a sequência está sendo desenvolvida do zero, com um novo motor e baseada no melhor hardware. Portanto, Warzone 2 deve contar apenas com versões para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series S/X e PC, segundo o insider.

Vale ressaltar que, apesar de a Activision ter sido comprada pela Microsoft, a empresa se comprometeu a manter o contrato vigente com a Sony, o que envolve os três próximos títulos da franquia, além de estender a parceria para que os fãs de COD continuem a jogar no PlayStation.

2 de 5 Activision faz parte do grupo Microsoft, mas promete lançamentos de Call of Duty para PlayStation — Foto: Reprodução/Microsoft Activision faz parte do grupo Microsoft, mas promete lançamentos de Call of Duty para PlayStation — Foto: Reprodução/Microsoft

História

Como Warzone e o mapa Verdansk foram originalmente baseados em uma história de Call of Duty Modern Warfare, é esperada uma renovação da referência para as duas sequências. De acordo com Henderson, o novo Modern Warfare vai seguir uma força especial do exército americano em uma guerra secreta contra cartéis de drogas colombianos.

O teaser oficial sugere o retorno da equipe internacional de operações especiais, a Task Force 141. No entanto, de acordo com Hope, outro leaker de COD, Warzone 2 deve ser inspirado em Medellín, segunda maior cidade da Colômbia. Os locais turísticos do centro urbano devem servir como pontos de interesse no game.

3 de 5 De acordo com os vazamentos, Call of Duty Warzone 2 deve se passar na Colômbia — Foto: Divulgação/Call of Duty De acordo com os vazamentos, Call of Duty Warzone 2 deve se passar na Colômbia — Foto: Divulgação/Call of Duty

Gameplay e supostos mapas

Rumores indicam que Warzone 2 terá um mapa inteiramente novo, além de apresentar cenários diferentes, como desertos e favelas. Essas informações corroboram a possível semelhança entre Warzone 2 e as paisagens áridas de Blackout. A suposta ligação com Medellín, no entanto, fica parcialmente comprometida nesse contexto, já que a localização da cidade é bem distante do deserto colombiano de Tatacoa.

4 de 5 Call of Duty Warzone 2 deve chegar ao mercado em 2023 — Foto: Divulgação/Call of Duty Call of Duty Warzone 2 deve chegar ao mercado em 2023 — Foto: Divulgação/Call of Duty

Segundo Henderson, a Activision promete revolucionar a fórmula de Battle Royale em Warzone 2, trazendo um novo mapa que conta com pontos de interesse inspirados em cenários clássicos da franquia, como Highrise, Quarry e Afghan.

Além disso, uma das supostas novidades é a substituição das buy stations pelos strongholds, áreas do mapa protegidas por Inteligência Artificial e que oferecem atividades extras aos jogadores em troca de loadouts. Supostamente, serão aproximadamente 30 strongholds com diferentes níveis de dificuldade, desde desarmar uma bomba até se infiltrar em um prédio. Quanto mais complexa a tarefa, melhor a recompensa. Além disso, o novo mecanismo deve forçar os jogadores a agirem com mais cautela visto que, uma vez conquistado, o stronghold não poderá ser acessado por mais ninguém.

5 de 5 Call of Duty Warzone 2 pode trazer novos mapas inspirados em cenários clássicos da franquia — Foto: Divulgação/Infinity Ward Call of Duty Warzone 2 pode trazer novos mapas inspirados em cenários clássicos da franquia — Foto: Divulgação/Infinity Ward

Segundo o youtuber NerosCinema, os jogadores também poderão carregar uma bolsa, novidade que facilita o transporte de itens, mais variados e em maior quantidade. As armas passam a contar com, no máximo, cinco acessórios (ao invés de oito) e trazem mais informações acerca do dano, com exibição de números nos testes e fornecimento de taxas baseadas em diferentes alcances.