Câmera bullet: conheça 6 modelos para vigiar ambientes

Além da Intelbras, marcas como Giga, HikVision e Citrox oferecem opções com preços e especificações variados. Veja a seguir a lista que o TechTudo preparou com seis opções de câmera bullet para comprar e vigiar a sua casa.

1. Citrox CX 2920 - a partir de R$ 106

A Citrox CX 2920 é a câmera bullet mais simples da lista, mas com promessa de bom custo-benefício. O modelo grava em HD nas cores preto e branco, com a possibilidade de ajustar o contraste. A lente de 2.8 mm promete uma taxa de abertura capaz de filmar a até 20 metros de distância, o que pode ser interessante para quintais, garagens e outros ambientes.

Caso o comprador queira instalá-la no exterior, a câmera é à prova d’água e oferece a proteção IP66, além de visão noturna. A conectividade é apenas por cabeamento, sem Bluetooth ou Wi-Fi. Para comprá-la é preciso pagar apenas R$ 106. Na Amazon não existem muitos comentários acerca da qualidade do aparelho.

Prós: custo-benefício, filmagem noturna e à prova d’água

custo-benefício, filmagem noturna e à prova d’água Contras: resolução HD e conectividade apenas por cabeamento

A Intelbras VHD 1120 B G5 é outra opção de câmera bullet, desta vez com mais avaliações dos usuários. O modelo grava em HD e tem infravermelho para filmar no modo noturno. Seu alcance é também de 20 metros, o que promete ser interessante para quem deseja instalar em ambientes grandes. Com ângulo que pode chegar aos 97º graus, a câmera é capaz de captar diferentes cantos.

O uso apenas por cabeamento é um ponto negativo do modelo. Contudo, durante a instalação é possível usar o sistema ODS, que ajuda no refinamento das imagens para deixar a filmagem ainda melhor. Além disso, o aparelho também tem proteção IP66, o que o torna à prova d’água. A câmera bullet da Intelbras é vendida na Amazon por a partir de R$ 155. Os compradores dão nota média 4,3 e muitos comentários destacam a qualidade da câmera. Como são configurações mais simplistas, não deve concorrer com modelos avançados.

Prós: filmagem noturna, alcance de 20 metros, ângulo de até 97º graus e custo-benefício

filmagem noturna, alcance de 20 metros, ângulo de até 97º graus e custo-benefício Contras: resolução HD e conectividade apenas por cabeamento

3. HikVision THC-B120C-P HiLook - a partir de R$ 179

A HikVision THC-B120C-P HiLook é uma opção com configurações mais avançadas. O modelo grava em Full HD, além de ter taxa de abertura de 2.8 mm, o que pode ampliar a visão e gravar em pontos mais isolados. A empresa promete que o modo noturno é bastante nítido e que as filmagens alcançam até 20 metros de distância.

As características ainda são combinadas com a inclinação de até 180 graus, o que facilita o posicionamento da câmera durante a gravação, e a proteção IP66, o que a torna à prova d'água. Todavia, a conectividade também é feita apenas por cabeamento. Para comprar esta opção é preciso desembolsar cerca de R$ 199.

Prós: resolução Full HD e inclinação de até 180º graus

resolução Full HD e inclinação de até 180º graus Contras: conectividade apenas por cabeamento

4. Giga GS0473 - a partir de R$ 190

A Giga GS0473 é outra opção de câmera bullet com configurações semelhantes às anteriores. O modelo grava em HD e é capaz de captar imagens à noite com a função de modo noturno. Além disso, o aparelho promete gravar com ângulos de até 93º graus, o que é interessante para ambientes amplos.

Todavia, assim como nas outras câmeras mostradas, a Giga GS0473 também conta com conectividade apenas por cabeamento. Por isso, é um modelo indicado para quem busca opções simples e com menos funções. Seu valor médio no mercado é de aproximadamente R$ 190, um pouco mais alto que as anteriores.

Prós: gravação no modo noturno e ângulo que pode chegar a 93º graus

gravação no modo noturno e ângulo que pode chegar a 93º graus Contas: resolução HD e conectividade apenas por cabeamento

A Intelbras VIP 1130 B é uma câmera bullet com preço mais elevado, mas que pode interessar quem busca por especificações melhores. A gravação é feita em HD, mas com a opção de ajustar as cores em preto e branco ou colorido. Além disso, o alcance da filmagem é de até 30 metros, com a opção de modo noturno.

Uma característica interessante que a Intelbras oferece é a proteção IP67, ainda mais resistente à água e a outros agentes externos. Sobre a conectividade, também é feita por cabeamento, mas com o auxílio da tecnologia PoE, que permite fazer a instalação apenas com um fio. No mercado, essa câmera é vendida por aproximadamente R$ 368. Com avaliações de 5 estrelas, o modelo não tem comentários dos compradores da Amazon.

Prós: filmagem em até 30 metros de distância, ajuste de cores e proteção IP67

filmagem em até 30 metros de distância, ajuste de cores e proteção IP67 Contras: resolução HD e preço mais elevado

A HikVision DS-2CE12DFT-FC é a última câmera bullet da lista. O modelo tem o preço mais elevado e custa em torno de R$ 398 nas varejistas brasileiras. A resolução Full HD vem combinada com o alcance de até 40 metros e visão noturna para filmagem. Além disso, ela também tem inclinação de 180º graus para ajustar a melhor posição de gravação.

A câmera vem equipada com proteção IP67, uma das mais avançadas e que promete evitar danos causados pela água ou agentes externos como poeira. Sua conectividade também é feita por cabeamento, sem opção de Wi-Fi ou Bluetooth. Na Amazon, o modelo tem nota média 3,9 de 5, mas os usuários não avaliaram ou comentaram sobre a qualidade.

Prós: resolução Full HD, inclinação 180 graus, alcance de até 40 metros e proteção IP67

resolução Full HD, inclinação 180 graus, alcance de até 40 metros e proteção IP67 Contras: preço elevado

