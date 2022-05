Câmera filmadora profissional ou básica: 6 opções para conhecer

O modelo HDV-201LM oferece o design clássico das filmadoras de mão. Ela é portátil, compacta e apresenta uma alça lateral de nylon para melhor encaixe na mão. O modelo conta com um tela deslizável lateralizada de 3 polegadas e um suporte para flash na região superior. Além disso, acompanha duas baterias e um controle remoto. A filmadora disponibiliza uma entrada USB, duas entradas P2 para microfone, conexão com televisores e um encaixe para tripé. A parte interna, protegida pelo display, oferta botões power e multimídia. O produto é encontrado por preços a partir de R$ 449 .

A câmera permite zoom óptico de 16 vezes e filma em Full HD com uma resolução máxima de 1920 x 1080p e qualidade de imagem de 24 MP. Ela ainda conta com slot para cartão de memória microSD e traz funções de detecção de rosto, captura de sorriso e temporizador automático. O produto é vendido na loja internacional da Amazon e foi avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon. Os usuários destacam a eficiência da câmera.

A XA11 é uma filmadora da Canon indicada para profissionais. Ela apresenta suporte para microfone profissional na parte superior do corpo e botões de controle para administrar as funções recebidas do som. A câmera ainda possibilita ao usuário acompanhar os objetos fotográficos por meio do display giratório de 3 polegadas ou visor mono-ocular. Além disso, conta com dois espaços para cartões de memória e entrada HDMI. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 10.890.