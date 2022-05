Câmera mirrorless: 7 modelos para tirar fotos em alta qualidade

1 de 8 Câmera mirrorless: lista reúne sete modelos por preços que variam entre R$ 5.765 e R$ 16.599 — Foto: Divulgação/Sony Câmera mirrorless: lista reúne sete modelos por preços que variam entre R$ 5.765 e R$ 16.599 — Foto: Divulgação/Sony

Comprar câmera de segurança: qual modelo devo escolher? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O modelo Alpha a6000, da Sony, oferece uma lente de 16-50 mm que possibilita capturar fotografias com resolução máxima de 6000 x 4000p e com uma qualidade de 24,2 MP. O produto também possibilita ao usuário um zoom óptico de 3x e a capacidade de gravar em Full HD em uma resolução de 1080p. O equipamento ainda conta com um encaixe para flash, e a autonomia de bateria garante capturar o máximo de 360 fotos. Ele oferece uma tela LED deslizável de três polegadas para auxiliar na hora de selfies. Esta opção é vista por cerca de R$ 5.765.

O dispositivo permite conexão HDMI e USB com televisores, PCs, e dispositivos móveis. A embalagem inclui cabo USB, fonte de alimentação alça de transporte e uma bateria. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam a boa performance da câmera.

Prós: alta resolução de imagem

alta resolução de imagem Contras: bateria de curta duração

2 de 8 Sony Alpha a6000 é uma boa opção profissional e mirrorless para fotógrafos — Foto: Divulgação/Sony Sony Alpha a6000 é uma boa opção profissional e mirrorless para fotógrafos — Foto: Divulgação/Sony

A EOS M50, da Canon, acompanha uma lente de 15-45 mm capaz de fotografar em uma resolução de 6000 x 4000 em uma qualidade de imagem de 24,1 MP. O modelo possibilita ao usuário a gravação de vídeos em 4K, tanto para o registro próprio do usuário quanto para serviços livestream como YouTube. Além disso, apresenta uma tela LED deslizável de 3 polegadas, e um zoom óptico de 3x. Esta opção é vista por cifras que partem de R$ 6.400.

A câmera ainda traz conectividade sem fio via Wi-Fi ou Bluetooth, mas apresenta portas HDMI e USB para conexão cabeada com outros dispositivos. O modelo ainda vem com flash integrado e a embalagem carrega cabo USB, fonte de alimentação, alça de transporte e uma bateria. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam a qualidade das fotos e a alta performance do ISO.

Prós: funciona para filmar lives

funciona para filmar lives Contras: não há

3 de 8 Canon EOS M50 traz conexão Wi-Fi e Bluetooth — Foto: Divulgação/Canon Canon EOS M50 traz conexão Wi-Fi e Bluetooth — Foto: Divulgação/Canon

A Lumix 4K DMC-G7WK, da Panasonic, acompanha uma lente de 45-150 mm que captura imagens em qualidade de 16 MP. A câmera possibilita ao usuário registrar vídeos em resolução 3840 x 2160 em uma qualidade 4K, essencial para fotógrafos que precisam de um equipamento profissional com alto desempenho. A parte traseira da câmera apresenta uma tela LED de 3 polegadas e sensível ao toque, recurso interessante que flexibiliza a configuração das fotos entre os botões da parte superior e o touch. Esta opção é encontrada por cerca de R$ 6.858.

O modelo vem com outra lente que oferta uma abertura de 14-42 mm, ambas alcançam um zoom óptico de 3x. O item ainda oferece portas de conexão HDMI e USB para facilitar a transferência de arquivos. A embalagem inclui cabo USB, fonte de alimentação, alça de transporte e uma bateria.

Prós: acompanha duas lentes

acompanha duas lentes Contras: qualidade de imagem baixa para o preço exigido

4 de 8 Panasonic Lumix 4K DMC-G7WK acompanha uma lente de 45-150 mm — Foto: Divulgação/Panosonic Panasonic Lumix 4K DMC-G7WK acompanha uma lente de 45-150 mm — Foto: Divulgação/Panosonic

A câmera X-E3, da Fujifilm, apresenta um design inspirado nas câmeras antigas, embora com peças e configurações modernas. O modelo vem com uma lente de 18-55 mm com capacidade fotográfica de 24,3 MP. O produto também proporciona filmagem 4K para usuários exigentes e uma tela LED de 3 polegadas. Além disso, oferece portas de conexão USB e HDMI para auxiliar na transferência de arquivos, embora suporte conectividade sem fio via Bluetooth ou Wi-Fi. É possível encaixar o flash na parte superior da máquina e utilizar um zoom óptico de até 3x.

A embalagem inclui cabo USB, fonte de alimentação, alça de transporte e bateria. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade da câmera e a possibilidade de utilizar filtros nas fotos. É possível encontrar o equipamento por valores a partir de R$ 8.345.

Prós: oferece filtros para fotos

oferece filtros para fotos Contras: preço elevado

5 de 8 Fujifilm X-E3 oferece portas de conexão USB e HDMI — Foto: Divulgação/Fujifilm Fujifilm X-E3 oferece portas de conexão USB e HDMI — Foto: Divulgação/Fujifilm

A câmera Lumix DC-G9, da Panasonic, é um modelo que oferta um tela LED deslizável de 3 polegadas. O sistema admite duas resoluções para fotografia: a mais baixa com 20 MP e a mais alta com 80 MP. A câmera traz dois slots para cartões de memória SD e várias portas para conexão cabeada: HDMI, USB, P2 para microfone e outra para fone de ouvido. A câmera também proporciona filmagem em Full HD com resolução 4K. O modelo é encontrado por cerca de R$ 8.686.

O design garante resistência a respingos de água ou congelamento de até -10 graus. É possível realizar um zoom óptico de até 1x. Acompanha cabos de conexão HDMI e USB para alimentação e transferência de arquivos, bateria e fonte. Avaliada com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa qualidade das fotos.

Prós: oferece alta resolução

oferece alta resolução Contras: preço elevado e ausência de lentes

6 de 8 Panasonic Lumix DC-G9 tem design garante resistência a respingos de água — Foto: Divulgação/Panasonic Panasonic Lumix DC-G9 tem design garante resistência a respingos de água — Foto: Divulgação/Panasonic

A Alpha a7III, da Sony, não apresenta lente, assim como a anterior. O produto foi desenvolvido para administrar uma qualidade de imagem de 24,2 MP em uma resolução de até 6000 x 4000, mas com possibilidade de atingir os 4K nos vídeos. O design apresenta uma tela LED deslizável de 3 polegadas, e múltiplas possibilidades de conexão, como HDMI, USB, e P2. Ela é vista por valores a partir de R$ 15.076.

A parte superior admite um encaixe para flash, detalhe importante para fotógrafos profissionais. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o desempenho da câmera para uso profissional.

Prós: qualidade de vídeo 4K

qualidade de vídeo 4K Contras: não vem com carregador e lente

7 de 8 Sony Alpha a7III permite gravação em 4K — Foto: Divulgação/Sony Sony Alpha a7III permite gravação em 4K — Foto: Divulgação/Sony

A câmera Alpha a7RIII, da Sony, é um modelo bastante similar ao anterior: não acompanha lente, admite portas de conexão (USB e HDMI), e permite a gravação de vídeos em 4K. O diferencial é a sua qualidade de imagem para fotografia, que alcança 42,4 MP. Além disso, apresenta tecnologia avançada de foco automático e reconhecimento de objetos. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 16.559 para adquirir o produto.

Ela também garante zoom óptico e uma tela LED deslizável de 3 polegadas. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima qualidade da câmera e dos sensores.

Prós: promete altíssimo desempenho e qualidade na captação de imagens

promete altíssimo desempenho e qualidade na captação de imagens Contras: preço bastante elevado

8 de 8 Sony Alpha a7R III alcança até 42,4 MP — Foto: Divulgação/Sony Sony Alpha a7R III alcança até 42,4 MP — Foto: Divulgação/Sony

3 coisas bizarras que a tecnologia permitiu fazer na última década