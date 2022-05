Câmera robô: 6 modelos para monitorar ambientes de qualquer lugar

Já a TP-Link Tapo C200 tem um alcance de até nove metros e sensor de movimentos por valores que partem de R$ 260. Outra opção é a Intelbras iM4, que apresenta qualidade Full HD e visão noturna por cerca de R$ 403. Veja abaixo seis câmeras robôs para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Câmera robô: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 111 e R$ 403 — Foto: Divulgação/TP-Link Câmera robô: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 111 e R$ 403 — Foto: Divulgação/TP-Link

Comprar câmera de segurança: qual modelo devo escolher? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. XFTOPSE WiFi – a partir de R$ 111

O modelo Wi-Fi, da XFTOPSE, é uma câmera com sensor de movimento integrado e com campo de visão de 360 graus devido seu design giratório. Ela pode ser indicada como babá eletrônica para vigiar o bebê. Ela oferece conectividade sem fio e Wi-Fi para acompanhar as imagens pelo celular, grava em Full HD, oferece antena para melhor captação de internet e possui resolução de 1920 x 1080p. O modelo garante microfone embutido e áudio bidirecional que capta o som e o reproduz pela câmera via aplicativo. O produto é encontrado por valores que partem R$ 111.

A lente promete visão noturna, o que pode ser interessante para compor o esquema de vigilância de casa e tem alcance de até sete metros. Ela admite entrada para cartão de memória microSD e armazenamento automático na nuvem. O dispositivo também possibilita que mais de um aparelho esteja conectado e permite que todos os aparelhos possam observar as filmagens simultaneamente. Avaliado com uma nota 4 de 5 na Amazon, os usuários destacam o bom custo-benefício e a qualidade de imagem. Porém, criticam a usabilidade do app que não envia os comandos desejados à câmera.

Prós: visão noturna e sensor de movimento

visão noturna e sensor de movimento Contras: o app não se conecta corretamente com a câmera

2 de 7 XFTOPSE WiFi é uma câmera com sensor de movimento integrado — Foto: Divulgação/XFTOPSE XFTOPSE WiFi é uma câmera com sensor de movimento integrado — Foto: Divulgação/XFTOPSE

2. Super Led 3 antenas – a partir de R$ 127

Esta opção apresenta sensores infravermelhos para visão noturna e três antenas para melhor captação do sinal de internet. O modelo acompanha um suporte regulável de altura e uma fonte de energia. O produto apresenta conexão Wi-Fi, sistema integrado de alarme, compatibilidade com dispositivos móveis via aplicativo e ângulo de visão de 360 graus. A câmera filma em HD, oferta resolução de 1280 x 720p e alcance de 20 metros. Além disso, admite slot para cartão de memória microSD e pode ser visto por valores que partem de R$ 127.

Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os usuários destacam a imagem limpa. Contudo, relatam que o aplicativo para gerenciamento do dispositivo não funciona como deveria e muitas vezes, impede o uso total da câmera.

Prós: imagem de qualidade

imagem de qualidade Contras: não oferece sensor de movimento

3 de 7 Super Led 3 antenas apresenta sensores infra-vermelho para visão noturna — Foto: Divulgação/Super Led Super Led 3 antenas apresenta sensores infra-vermelho para visão noturna — Foto: Divulgação/Super Led

A Tapo C200, da TP-Link, apresenta filmagem no ângulo de 360 graus, conectividade Wi-Fi e filmagem em Full HD. Além disso, tem um alcance de até nove metros, permite a gravação em visão noturna, oferta detector de movimentos e admite entrada para cartão de memória microSD. O produto ainda é compatível com assistentes virtuais como Google Assistente e Alexa e dispositivos móveis via aplicativo. É possível encontrar o dispositivo por cerca de R$ 260.

A câmera também envia notificações ao celular automaticamente sobre qualquer movimento detectado. O produto conta com áudio bidirecional e o microfone capta o som do ambiente. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários realçam a imagem de alta qualidade e a opção de receber notificações sobre o que a câmera detectar. Entretanto, criticam que o modelo não grava em nuvem e se houver falta de energia no local e o roteador desligar, é preciso conectá-la à internet manualmente após a volta da força.

Prós: apresenta visão noturna e sensor de movimento

apresenta visão noturna e sensor de movimento Contras: não oferece antenas para melhorar a captação do sinal de internet

4 de 7 TP-Link Tapo C200 apresenta filmagem no ângulo de 360 graus — Foto: Divulgação/TP-Link TP-Link Tapo C200 apresenta filmagem no ângulo de 360 graus — Foto: Divulgação/TP-Link

O SE221, da Multilaser, oferece conexão Wi-Fi com dispositivos móveis e PCs. A câmera admite filmagem HD com resolução de 1920 x 1080p, entrada para cartão de memória microSD, sensor de movimento, e visão noturna. Ela é indicada para ambientes residenciais e comerciais e pode ser vista por cifras a partir de R$ 278.

O modelo dispõe de um ângulo de 85 graus para gravação e áudio bidirecional para ouvir e responder quem é filmado. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários destacam a imagem limpa e a rápida conexão com smartphones. No entanto, criticam a ausência de compatibilidade com a Alexa.

Prós: conexão rápida

conexão rápida Contras: não é compatível com assistentes virtuais

5 de 7 Multilaser Liv ‎SE221 oferece conexão Wi-Fi com dispositivos móveis e PCs — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser Liv ‎SE221 oferece conexão Wi-Fi com dispositivos móveis e PCs — Foto: Divulgação/Multilaser

A ESC-WR3F, da Elsys, oferece qualidade Full HD. A câmera permite conexão Wi-Fi com aparelhos móveis e televisão. A lente admite visão noturna e ângulo de 360 graus para filmagem. O modelo é compatível com a assistente virtual Alexa e permite a configuração de alarmes sempre que a câmera detectar movimentos. Esta opção é vista por valores a partir de R$ 329.

O produto disponibiliza ainda áudio bidirecional para falar e ouvir. Além disso, é bastante útil para ambientes abertos e fechados, monitoramento de crianças e até de pets. Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os usuários destacam a imagem limpa e o sensor de movimento. Porém, relatam que o microfone apresenta atraso na entrega de sons e é pouco sensível.

Prós: sensor de movimento e alarmes personalizados

sensor de movimento e alarmes personalizados Contras: não oferece antenas para melhor captação do sinal de internet

6 de 7 Elsys ESC-WR3F oferece qualidade Full HD e traz conexão Wi-Fi — Foto: Divulgação/Elsys Elsys ESC-WR3F oferece qualidade Full HD e traz conexão Wi-Fi — Foto: Divulgação/Elsys

A câmera iM4, da Intelbras, apresenta design super compacto. Ela oferta conectividade Wi-Fi com dispositivos móveis e garante gravação em um ângulo de 360 graus. A câmera dispõe de qualidade Full HD e visão noturna. O produto traz entrada para cartão de memória microSD, armazenamento automático em nuvem e sistema de áudio bidirecional para ver e ouvir. Além disso, apresenta compatibilidade com assistentes virtuais como Google Assistente e Alexa.

Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a imagem de qualidade. No entanto, criticam que o sensor de movimento dá falsos positivos: alerta sobre movimento quando não há nada na frente da câmera.

Prós: possibilidade de armazenamento em nuvem

possibilidade de armazenamento em nuvem Contras: sensor de movimento apresenta problemas

7 de 7 Intelbras iM4 é uma câmera de 360 graus com resolução Full HD — Foto: Divulgação/Intelbras Intelbras iM4 é uma câmera de 360 graus com resolução Full HD — Foto: Divulgação/Intelbras

3 coisas bizarras que a tecnologia permitiu fazer na última década