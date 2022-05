Capa para iPhone SE 2022: veja 8 opções com preços a partir de R$ 21

O iPhone SE 2022 tem a proposta de ser uma alternativa mais acessível do que o iPhone 13 . Apesar de ser considerado o modelo "econômico" da Apple , o celular tem preços que partem de R$ 3.779 . Deste modo, é recomendável proteger o aparelho contra quedas e arranhões para evitar gastos extras como a troca da tela ou do módulo fotográfico, por exemplo. Pensando nisso, o TechTudo separou a lista abaixo com sete opções de cases a partir de R$ 21 .

Lançado nas cores branco, preto e vermelho, o iPhone SE 2022 tem o mesmo design do iPhone SE 2020 e iPhone 8. Isso significa que o produto traz as seguintes dimensões: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm. Vale a pena ficar atento a essas medidas na hora de comprar uma capinha de proteção.

2 de 10 iPhone SE 2022 foi lançado em março de 2022 no Brasil — Foto: Divulgação/Apple iPhone SE 2022 foi lançado em março de 2022 no Brasil — Foto: Divulgação/Apple

1. Capinha transparente para iPhone SE (R$ 21)

3 de 10 Capa transparente exibe design do iPhone SE 2022 ao mesmo tempo em que protege o dispositivo de quedas — Foto: Reprodução/Amazon Capa transparente exibe design do iPhone SE 2022 ao mesmo tempo em que protege o dispositivo de quedas — Foto: Reprodução/Amazon

A clássica capinha transparente é indicada para aqueles que desejam proteger o smartphone, mas não abrem mão de exibir o design do iPhone SE 2022. O modelo oferece proteção contra pequenas quedas acidentais, além de ter bordas reforçadas para proteger as quinas do aparelho. Esse case é o mais acessível desta lista, vendido por valores a partir de R$ 21 na Amazon.

2. Case de silicone líquido (R$ 25)

4 de 10 Capa iPhone SE 2022 — Foto: Reprodução/Amazon Capa iPhone SE 2022 — Foto: Reprodução/Amazon

Outra opção de capinha de proteção acessível para o iPhone SE 2022 é o case em silicone. O modelo oferece acabamento com toque emborrachado que promete maior conforto durante o uso, além de revestimento interno em microfibra, que deve evitar a entrada de areia na traseira de vidro do produto. Outro detalhe sobre o acessório é a abertura maior na parte inferior, que deixa totalmente livres as saídas de som e conector do carregador. O produto pode ser adquirido por R$ 25 na Amazon.

3. Capa reforçada com suporte de mesa (R$ 59)

5 de 10 Capinha com suporte tem boa resistência — Foto: Reprodução/Amazon Capinha com suporte tem boa resistência — Foto: Reprodução/Amazon

Existem também uma série de modelos de capas que apresentam construção reforçada nas bordas para fornecer uma maior proteção ao dispositivo. O iPhone SE 2022 ainda pode ser apoiado facilmente à mesas com esse modelo de capa, que possui um suporte dobrável. A capinha possui a parte traseira transparente para exibir o design do celular. O preço deste case é de R$ 59 na Amazon.

4. Capa de silicone antiderrapante (R$ 59)

6 de 10 Capa em silicone tem 3 opções de cores — Foto: Reprodução/Amazon Capa em silicone tem 3 opções de cores — Foto: Reprodução/Amazon

Disponível nas cores verde água, branco e vermelho, o case da fabricante Anuck possui acabamento emborrachado antiderrapante, bem como acabamento interno construído em microfibra. A capa é discreta e promete alto nível de ergonomia durante o manuseio do iPhone SE 2022. os botões de energia são protegidos por estruturas reforçadas. O preço do acessório começa em R$ 59 na Amazon.

5. Capa 'militar' para iPhone (R$ 72)

7 de 10 Capa 'militar' para iPhone SE 2022 — Foto: Reprodução/Amazon Capa 'militar' para iPhone SE 2022 — Foto: Reprodução/Amazon

A capa super-resistente para o iPhone SE 2022 da fabricante Mooncase apresenta uma tecnologia especial para absorção de impactos e é ideal para quem realiza exercícios pesados. O modelo ainda conta com suporte de mesa e botões rígidos, além de vedar o conjunto fotográfico deixando apenas o sensor de câmera e flash expostos. São oito opções de cores: azul, marrom, prata, banco, preto, rosa, verde e vermelho. O preço na Amazon é de R$ 72.

6. Capa carteira para iPhone SE (R$ 75)

8 de 10 Capa carteira está disponível em 13 modelos — Foto: Reprodução/Amazon Capa carteira está disponível em 13 modelos — Foto: Reprodução/Amazon

A capa carteira é uma solução prática para guardar cartões e dinheiro. O acessório para iPhone SE 2022 é feito em material sintético que lembra couro e está disponível em 13 cores diferentes. Além disso, o case serve de suporte para manter o celular apoiado sobre a mesa — o que deve ser útil para o consumo de vídeos. O preço inicial na Amazon é de R$ 75.

7. Case com pintura automotiva (R$ 79)

9 de 10 Capinha da fabricante Cogoto é resistente e tem suporte de mesa — Foto: Reprodução/Amazon Capinha da fabricante Cogoto é resistente e tem suporte de mesa — Foto: Reprodução/Amazon

Para garantir uma proteção ainda maior ao iPhone SE 2022, esse case mistura borracha do tipo TPU, junto com metal para realizar melhor o amortecimento da queda. O acabamento em pintura de grau automotivo promete maior longevidade ao produto. As opções de cor são: azul, preto, rosé gold e vermelho. O acessório apresenta também um suporte de mesa e o preço do modelo é de R$ 79 na Amazon.

10 de 10 Capa é projetada com tecnologia especial para absorção de impactos — Foto: Divulgação/Amazon Capa é projetada com tecnologia especial para absorção de impactos — Foto: Divulgação/Amazon

Disponível nas cores azul marinho, metal e vermelho, a capa com super-resistência da fabricante Spigen oferece proteção maior contra impactos. O acessório possui tecnologia que utiliza camada de espuma para absorção de choques, além de suporte de apoio para o iPhone SE 2022. É possível comprar o modelo por R$ 94 na Amazon.

Confira no vídeo abaixo como liberar memória no iPhone

Como limpar caches do iPhone e apagar dados de apps para liberar memória