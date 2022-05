Capa para Moto G10: veja 8 opções por preços a partir de R$ 15

O Moto G10 é um celular Motorola com ficha técnica básica e diversas opções de capa. Consumidores contam com modelos simples e outros mais sofisticados, como você verá na listagem a seguir. Os preços partem de R$ 15 pela capinha transparente que figura entre as mais buscadas pela clientela. Caso o usuário queira gastar um pouco mais, o investimento na proteção pode ultrapassar a faixa dos R$ 100, a depender da demanda e da composição do produto.

É importante atentar-se às proporções do aparelho para garantir que ele se encaixa de forma ideal na capa. No caso do Moto G10, as medidas são as seguintes: 165,2 x 75,7 x 9,2 mm (A x L x P).

1. Capa original Motorola para Moto G10 (R$ 129)

O case original para o Moto G10 está disponível no site oficial da Motorola e pode ser uma opção considerável para quem procura por produtos originais. O acessório confere proteção reforçada e ainda garante aderência por conta da textura em relevo. A composição é pensada para reduzir o impacto em caso de queda, sem precisar de uma estrutura muito elaborada para isso.

Disponível exclusivamente na cor preta, o produto pode ser encontrado por cerca de R$ 129 no endereço virtual da Motorola.

Entre as principais motivações para procurar uma capinha está o cuidado com a estrutura em possíveis quedas. Por isso, o case anti-impacto configura uma alternativa para quem quer reforçar a proteção do Moto G10. Diferentemente de alguns modelos listados, o produto em questão é feito com material que imita fibra de carbono, com estrutura reforçada para diminuir o impacto. Com relevo na parte traseira e elevação na parte das câmeras, a capa é encontrada por R$ 75 na Amazon.

3. Capa carteira para Motorola G10 (R$ 75)

A capa carteira para o Moto G10 concilia proteção e funcionalidade, uma vez que envolve toda a estrutura do telefone e também serve para guardar itens como cartões e documentos. Feita de material que imita couro na parte externa, o case traz uma composição maleável internamente para encaixar o celular, bem como três repartições para cartões.

Além de trazer um fecho para proteger os acessórios guardados, a capinha para G10 também tem relevo na parte das câmeras para evitar o contato das lentes com a superfície. O produto está disponível nas cores rosa e preto, por R$ 75 na Amazon.

4. Capinha transparente (R$ 15)

Diferentemente das demais opções desta lista, o case transparente para Moto G10 é um acessório básico que não interfere significativamente no design do celular. Dessa forma, pode ser indicado para quem procura um acessório simples e com foco na proteção do smartphone. Neste sentido, as bordas reforçadas podem ajudar a prevenir maiores complicações em eventuais quedas. Feita em TPU, a capa traz recortes e relevos para acomodar botões e saídas para carregador e fone. Ela é comercializada por cerca de R$ 15 na Amazon.

5. Case com proteção para câmera (R$ 20)

Uma das preocupações de quem procura as capinhas para Moto G10 é o cuidado com as câmeras. Neste caso, a capa com proteção para a câmera confere um cuidado a mais com as lentes ao disponibilizar uma tampa deslizável que se move conforme a necessidade de usar ou não os sensores no momento.

Outra característica de destaque é a composição interna, que é aveludada, e deve impedir riscos na traseira do Moto G10. Com design colorido, o produto combina várias cores na estampa e traz opções em tons de azul, com cores quentes ou mesclado. Está disponível no varejo online por cerca de R$ 20.

6. Capinha colorida para Moto G10(R$ 23)

Os cases coloridos para o Moto G10 se destacam entre pessoas que procuram acessórios para complementar ou personalizar o design do smartphone Motorola. Há diversas cores, como amarelo, verde, rosa, lilás, azul, vermelha e bege. A estrutura é feita de silicone maleável que permite fácil encaixe no celular. A composição acomoda saídas e botões presentes no arranjo do telefone, bem como na proteção da parte interna, uma vez que traz uma camada aveludada para evitar riscos. O produto é encontrado por cerca de R$ 23 no varejo online.

7. Capa com suporte (R$ 33)

A capinha com suporte para a cintura é outra opção que apresenta características funcionais. Ideal para quem deseja guardar o Moto G10 em roupas sem bolsos, ela ajuda a transportar o smartphone sem complicações. Feita de policarbonato, a capa tem um acabamento texturizado que pode ajudar na aderência. Entre outras funcionalidades, vale destacar que o case também protege em caso de choque e possíveis quedas. Ele pode ser encontrada por R$ 33 no varejo online.

8. Capa Gorilla Shield com borda (R$ 99)

O case para Moto G10 com tecnologia Gorilla Shield tem como foco exclusivo a proteção contra quedas. Ele tem uma estrutura majoritariamente transparente, exceto nas bordas, que são pretas. A capinha traz um sistema com duas partes que envolvem o Moto G10. Seu destaque fica pela tecnologia pensada para absorver o impacto caso o telefone caia no chão. A elevação também impede o contato da tela com superfícies, de modo a evitar riscos no painel. O item é visto por R$ 99 na Amazon.