Capas para Galaxy A22: veja 6 opções com preços a partir de R$ 19

Antes de adquirir uma capa é preciso atentar-se às proporções do telefone para garantir que a opção escolhida se encaixa perfeitamente na estrutura. O Galaxy A22 conta com as seguintes dimensões: 159,3 x 73,6 x 8,4 mm (A x L x P).

1. Capa carteira (R$ 89)

A capa carteira para Galaxy A22 se destaca entre o público que deseja um acessório funcional. Além de conferir proteção, o produto também consegue acomodar até nove cartões, além das notas de dinheiro. A estrutura conta com zíper e ainda um sistema de fechamento magnético para garantir que os itens armazenados fiquem seguros.

O acabamento traz composição em material sintético e pode ser encontrado nas cores azul, vermelho, preto, roxo e verde. O item ainda conta com uma alça que pode otimizar o transporte do celular. Com um design pensado para o modelo, os cortes da case não interferem no uso de botões e câmeras do celular. A opção está disponível por R$ 89 na Amazon.

2. Case com visor (R$ 89)

Um dos empecilhos para quem considera comprar uma capa carteira pode ser a dificuldade de acesso à tela. Seja para consultar as horas ou as notificações, a estrutura fechada tende a complicar este processo. O case com visor para Galaxy A22 resolve esse problema ao conferir uma abertura frontal na capa para permitir a visualização de parte da tela.

No espaço indicado é possível consultar as horas e verificar a existência de mensagens, por exemplo. Outra abertura na parte frontal permite ainda capturar fotos com a câmera de selfies sem a necessidade de abrir por completo a estrutura do acessório. Feito em couro de grão de madeira, o produto conta com a promessa de resistência a exposições do dia a dia e também traz suporte para cartões na aba interna.

O case está disponível em diversas cores, como rosa, roxo, tons de azul, branco, marrom e dourado. É possível encontrá-lo por cifras que partem de R$ 89 na Amazon.

3. Capinha com alça (R$ 29,99)

A capa com alça para o Galaxy A22 mistura proteção e customização ao trazer elementos diferenciados como a alça em forma de corrente. O material usado é o silicone transparente, mas a estrutura traz uma coloração degradê na composição, com tonalidades que variam entre amarelo, azul, laranja, roxo e rosa. É possível encontrar também opções que misturam duas cores no case.

Para além do detalhe estético, a alça da capinha pode ajudar a firmar o celular nas mãos do usuário, de modo a evitar quedas e atritos. As bordas também são reforçadas para reforçar a proteção do aparelho em eventuais acidentes. O produto pode ser encontrado no varejo online por R$ 29,99.

4. Capa transparente para A22 (R$ 19)

A capa transparente é uma opção considerável para quem deseja proteger o celular sem interferir na estética do telefone. Isso porque o case traz o revestimento necessário contra as intempéries do dia a dia, mas não esconde o acabamento original. As bordas reforçadas trazem uma segurança extra em caso de queda.

O produto oferece todos os recortes para entradas, botões e câmeras, sem interferir na usabilidade do Galaxy A22. Vale mencionar também que o material usado é o TPU e o acessório é pensado para não interceder no peso do smartphone. A capinha está disponível por R$ 19 na Amazon.

5. Capa com proteção para câmera do Samsung A22 (R$ 36)

A capa conhecida como slide traz revestimento para a estrutura do celular e uma proteção extra para as lentes do conjunto fotográfico traseiro. Ela desempenha essa função por meio de uma tampa deslizável que pode cobrir os sensores quando eles não estiverem em uso. Quando for preciso utilizá-los para capturar fotos, basta arrastar a estrutura para fazer os registros.

Esta opção surge como uma alternativa considerável para modelos como o Galaxy A22, que trazem um módulo de câmera saliente – o que pode expor as lentes em caso de queda. A estrutura é majoritariamente transparente, mas confere detalhes coloridos nas bordas e na tampa. As opções de cor variam entre vermelho, preto, azul e verde. As cifras estipuladas para o acessório partem de R$ 36 no varejo online.

As capas coloridas de silicone para Galaxy A22 devem se destacar entre o público que gosta de usar o acessório como forma de customizar o telefone, visto que elas garantem diversas possibilidades de tom para o revestimento. Além disso, esta opção também traz suporte para cartão, mas não traz necessariamente o formato da capa carteira.

Feita em TPU Soft, o case de traz possibilidades com acabamento verde, preto, rosa, lilás, índigo e verde militar. O material promete impedir manchas de impressões digitais e também garante encaixe ideal no modelo. Ela é vista no varejo online por preços a partir de 21,90.