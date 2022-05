Capas para Galaxy A53: veja 8 opções por preços a partir de R$ 36

O Galaxy A53 foi anunciado no Brasil e já conta com diversos modelos de capa. Utilizar uma capinha no celular Samsung garante proteção extra em caso de quedas acidentais. Além disso, os cases também ajudam a garantir ainda mais estilo e personalidade ao smartphone com ficha técnica intermediária. Há opções disponíveis para quase todos os gostos e bolsos. Os preços começam em R$ 36 para o modelo com porta-cartões e podem chegar a R$ 249. Confira a seguir oito opções de capinhas para Galaxy A53.

Antes de comprar a nova capa, porém, é importante conferir o tamanho do celular. As medidas do Samsung A53 são: 159,6 x 74,8 x 8,1 mm (A x L x P). Vale a pena também escolher um modelo de capinha que combine com a cor do seu Galaxy, que é vendido em azul, branco, rosê e preto.

2 de 10 Galaxy A53 5G mantém linhas visuais do irmão — Foto: Reprodução/Samsung Galaxy A53 5G mantém linhas visuais do irmão — Foto: Reprodução/Samsung

1. Capinha transparente anti-impacto para A53 (R$ 99)

3 de 10 Capa transparente para Galaxy A53 — Foto: Reprodução/Amazon Capa transparente para Galaxy A53 — Foto: Reprodução/Amazon

A capa transparente para o Galaxy A53 pode ser mais simples frente a outros modelos da lista, mas é ideal para proteger o smartphone sem esconder suas características mais marcantes. Cor e detalhes do celular continuam visíveis com esse modelo de capa, que é reforçado nos cantos e na lateral. A capinha transparente é vendida por R$ 99 na Amazon.

2. Capa carteira para Galaxy (R$ 84)

4 de 10 Capa de carteira para Galaxy A53 — Foto: Reprodução/Amazon Capa de carteira para Galaxy A53 — Foto: Reprodução/Amazon

A capa carteira protege o Galaxy A53 por inteiro. Este case também conta com um espaço extra para guardar cartões, documentos e dinheiro. O material da capa é o couro sintético, que pode vir nas cores vinho, azul, café, marrom e preta. Versátil, essa capa ainda oferece apoio para utilizar o celular na horizontal e conta com um fecho magnético para manter o smartphone protegido quando não está em uso. O preço sugerido da capa na Amazon é de R$ 84.

3. Capa carteira com bolso para A53 (R$ 90)

5 de 10 Capa carteira com oito compartimentos e bolso com ziper — Foto: Reprodução/Amazon Capa carteira com oito compartimentos e bolso com ziper — Foto: Reprodução/Amazon

Além dos oito compartimentos para cartão, este modelo aveludado dispõe também de um bolso com zíper para guardar notas de dinheiro, moedas e outros itens. Deste modo, tanto o celular quanto os demais objetos ficam devidamente protegidos. As cores disponíveis para o Galaxy A53 são variadas: verde, marrom, rosa, preto e vermelho. Na Amazon , este case é vendido por R$ 90.

6 de 10 Capa porta cartão — Foto: Reprodução/Amazon Capa porta cartão — Foto: Reprodução/Amazon

Boa, bonita e barata, essa capa é versátil e acessível. O modelo de TPU com porta-cartões protege garante estilo, facilidade e proteção para o Galaxy A53. A versatilidade estende-se também para o número de cores, com 12 no total, como branco, verde e vermelho. Vale mencionar que a capa é feita em material flexível. O acessório é vendido na Amazon por R$ 36.

5. Capa de silicone com alça (R$ 67)

7 de 10 Capa de silicone com alça — Foto: Reprodução/Amazon Capa de silicone com alça — Foto: Reprodução/Amazon

A capa de silicone com alça para o Galaxy A53 é divertida e irreverente. Feita de material macio e flexível, ela possui uma pulseira na parte traseira para dar mais firmeza ao segurar o aparelho. Esse suporte é móvel e, além de evitar quedas acidentais devido ao espaço para as mãos, também pode servir de apoio para assistir vídeos no telefone. Ao todo são 20 combinações de estampa e cores. A capa é vendida por R$ 67 na Amazon.

6. Capa com camada dupla para Galaxy A53 (R$ 86)

8 de 10 Capa com camada dupla para o Galaxy A53 — Foto: Reprodução/Amazon Capa com camada dupla para o Galaxy A53 — Foto: Reprodução/Amazon

Um case com partes que se encaixam, abrigam o celular e fornecem proteção para o corpo e para a o painel do aparelho. Essa proteção dupla também substitui as populares películas de proteção. Trata-se de um dos modelos que oferecem maior proteção desta lista. O modelo de capa, que é vendido na Amazon por R$ 86 para o Galaxy A53, está disponível nas cores preta, vermelha e azul.

9 de 10 Capa anti-impacto de policarbonato para o Galaxy A53 — Foto: Reprodução/Amazon Capa anti-impacto de policarbonato para o Galaxy A53 — Foto: Reprodução/Amazon

Robusto, feito com camada dupla de TPU macio por dentro e policarbonato resistente por fora, este case garante proteção aprimorada para o Galaxy A53. A capa tem um anel exterior que é compatível com suportes magnéticos para carros. Além disso, a capa facilita o uso com apenas uma mão através do anel e o apoio do celular na horizontal para consumir conteúdo audiovisual. Este case é vendido nas cores preta, dourada, azul, rosa e vermelha por R$ 79 na Amazon.

8. Capa de silicone para A53 (R$ 249)

10 de 10 Capa de silicone para o Galaxy A53 vendida pela Samsung — Foto: Divulgação/Samsung Capa de silicone para o Galaxy A53 vendida pela Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

Único modelo da lista vendido de forma oficial pela Samsung, a capa de silicone produzida pela fabricante coreana possui textura aveludada por dentro. Segundo a marca, o acessório é feito com materiais recicláveis. As cores disponíveis são: preto, azul e pêssego. A capa de silicone é vendida por R$ 249 no site da Samsung.