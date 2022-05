Capas para Redmi Note 10S: veja 8 opções por preços a partir de R$ 32

Existem diversas opções de capa para Redmi Note 10S . O celular Xiaomi foi lançado no Brasil em 2021 . De lá para cá foram anunciados cases transparentes, com proteção reforçada ou que podem substituir a carteira. As capinhas garantem estilo e proteção ao celular intermediário, além de deixarem o smartphone com um design exclusivo. Confira nas linhas abaixo a lista com oito opções que devem agradar ao mais diferentes tipos de usuários, com modelos que custam a partir de R$ 32 .

A linha Note 10 da Xiaomi tem quatro diferentes modelos. Portanto, a dica aqui é conferir o tamanho do celular e da capinha preferida. O Note 10S possui as seguintes medidas: 160,5 x 74,5 x 8,3 mm (A x L x P).

2 de 10 Redmi Note 10S — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi Note 10S — Foto: Divulgação/Xiaomi

1. Capinha transparente com películas (R$ 49)

3 de 10 Conjunto com Películas para tela e câmeras oferece proteção extra ao Redmi Note 10S — Foto: Reprodução/Amazon Conjunto com Películas para tela e câmeras oferece proteção extra ao Redmi Note 10S — Foto: Reprodução/Amazon

Por R$ 49, a Amazon vende um conjunto completo de proteção para o Redmi Note 10S. Esse conjunto é formado por uma capa transparente reforçada nos cantos, além de películas para a tela e o módulo de câmeras, que devem evitar que ambos sofram impactos ou riscos que danifiquem o smartphone.

2. Case de luxo para Note 10S (R$ 83)

4 de 10 Capa luxo tem anel de suporte veicular para o Redmi Note 10S — Foto: Reprodução/Amazon Capa luxo tem anel de suporte veicular para o Redmi Note 10S — Foto: Reprodução/Amazon

A capa de luxo é feita de TPU macio à prova de choque revestido internamente por microfibra. Essa combinação garante eficiência na proteção do Redmi Note 10S, segundo a fabricante. Ela também conta com suporte magnético para veículos, além do anel de apoio para utilizar o celular na horizontal. Combinadas com o dourado, as cores da capa garantem uma aparência luxuosa ao acessório. Ela é vendida por R$ 83 na Amazon, nas cores azul, branco, roxo, preto, verde e cinza.

3. Capa carteira aveludada (R$ 79)

5 de 10 Capinha de carteira é feita de couro sintético — Foto: Reprodução/Amazon Capinha de carteira é feita de couro sintético — Foto: Reprodução/Amazon

O Redmi Note 10S também conta com a tradicional capa carteira. Feita de material macio ao toque, o case aveludado garante proteção e apoio, tanto do aparelho, quanto no uso dos bolsos, para carregar dinheiro e cartões. Internamente, ela é feita de plástico espesso, e conta com fecho magnético. A capa é encontrada nas cores azul, marrom, preta e vermelha, e custa R$ 79 na Amazon.

4. Capinha de carteira em material sintético (R$ 52)

6 de 10 O modelo de carteira simples é uma opção diferenciada para quem faz questão dos bolsos na capa — Foto: Reprodução/Amazon O modelo de carteira simples é uma opção diferenciada para quem faz questão dos bolsos na capa — Foto: Reprodução/Amazon

A capa de carteira em material sintético com visual que lembra couro oferece proteção reforçada sem sacrificar a exibição da tela. O resultado é uma capa robusta, que oferece proteção e tem todos os benefícios de modelos mais tradicionais de capas de carteira, como os bolsos e o apoio para utilizar o celular na horizontal. O modelo é vendido nas cores azul, preta, roxa, vermelha e rosa por R$ 52 na Amazon.

5. Capinha estampada para Xiaomi (R$ 32)

7 de 10 Capinha estampada garante estilo ao Redmi Note 10S — Foto: Reprodução/Amazon Capinha estampada garante estilo ao Redmi Note 10S — Foto: Reprodução/Amazon

A capinha estampada é outro modelo de capa carteira, que oferece proteção do corpo e da tela do Redmi Note 10S. Além disso, há espaço para guardar itens como cartões, apoio horizontal e alça para que o celular não escape da mão. Ela se destaca pela quantidade de estampas oferecidas — são 17 — que variam entre imagens com frutas, gatos e flores, todas bastante coloridas. É vendida por R$ 32.

8 de 10 Capa anti-impacto para Redmi Note 10S — Foto: Reprodução/Amazon Capa anti-impacto para Redmi Note 10S — Foto: Reprodução/Amazon

A capa anti-impacto do Redmi Note 10S oferece proteção robusta e segurança ao aparelho. Feita de material plástico resistente e metal, a capa é indicada para aqueles que buscam uma proteção reforçada contra quedas. Ela ainda oferece um anel metálico para apoio do aparelho na horizontal, ou para acoplá-lo em suportes veiculares. A capa anti-choque é vendida por R$ 75.

7. Capa espelhada (R$ 89)

9 de 10 A capa espelhada conta com tecnologia que permite o uso do aparelho mesmo que ela esteja fechada — Foto: Reprodução/Amazon A capa espelhada conta com tecnologia que permite o uso do aparelho mesmo que ela esteja fechada — Foto: Reprodução/Amazon

Último modelo no formato carteira dessa lista, essa capa difere-se das outras pelo material utilizado e pela superfície espelhada e galvanizada. É possível utilizar o aparelho para funções simples sem a necessidade de abrir a capa. Além disso, o couro sintético utilizado na parte interna do case garante a proteção adequada ao Redmi Note 10S. Vendida nas cores preta, roxa e ouro rosa, a capa espelhada é encontrada por R$ 89.

10 de 10 Capa de silicone para Redmi Note 10S — Foto: Reprodução/Amazon Capa de silicone para Redmi Note 10S — Foto: Reprodução/Amazon

A capa de silicone para o Redmi Note 10S é durável, macia e fácil de lavar. A natureza do material dessa capa garante proteção adequada para o aparelho. A parte interna da capa, de microfibra, protege o celular de eventuais riscos e ela ainda conta com uma alça que pode ser acoplada à capa para auxiliar no apoio com as mãos. O case é vendido por R$ 65.

