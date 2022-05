Cinco famosos que gastaram uma fortuna com a compra de NFTs

Os NFTs têm feito sucesso no mercado de arte digital e movimentado grandes cifras. Isso porque a tecnologia funciona como uma espécie de "certificado de autenticidade digital", conferindo originalidade ao produto artístico, seja ele uma foto, música ou vídeo. Como a obra digital é única e pode ser colecionável, usuários compram NFTs esperando que as peças sofram valorização e, com o passar do tempo, encareçam. Seja por essa expectativa de alto retorno financeiro, seja pela popularização dos tokens, os NFTs chamaram a atenção dos famosos.

Celebridades como Justin Bieber, Neymar e Snoop Dogg gastaram milhões de dólares para terem as artes digitais em suas coleções. O TechTudo listou cinco celebridades que não perderam tempo para entrar no mercado de NFTs e gastaram uma fortuna com os tokens. Confira, a seguir, as obras que eles compraram e quanto pagaram por cada uma.

1 de 2 NFTs movimentaram milhões de dólares entre celebridades — Foto: Picture Alliance / Getty Images NFTs movimentaram milhões de dólares entre celebridades — Foto: Picture Alliance / Getty Images

1. Neymar

O atacante Neymar Jr. é um dos grandes nomes do futebol a entrar no mundo dos NFTs. Em 20 de janeiro deste ano, ele publicou em seu Twitter a foto de uma arte do Bored Ape Yacht Club, uma das mais valiosas populares coleções de arte digital, famosa pelas imagens de macacos. Na ocasião, o astro da Seleção Brasileira comprou duas imagens.

A postagem de Neymar, que trocou sua foto de perfil para uma arte da coleção, remete à compra do token BAY #6633, feita por 159,99 Ethereum (ETH), o equivalente R$ 2,7 milhões. Sua segunda compra foi o BAY #5269, arte também compartilhada pelo jogador nas redes sociais. A imagem teve valor de 189,69 ETH, o equivalente a R$ 3,29 milhões na época. Ou seja, Neymar gastou quase R$ 6 milhões em NFTs.

2. Justin Bieber

Pouco tempo depois de Neymar compartilhar sua compra, o cantor Justin Bieber também entrou no mercado da arte digital. O astro da música pop se interessou pela coleção Bored Ape Yacht Club e, em 31 de janeiro, compartilhou no Instagram o NFT adquirido. O artista comprou o token BAY #3001 pelo valor de US$ 1,3 milhão, aproximadamente R$ 7 milhões na cotação da moeda americana na época.

Naquele momento, o preço pago por Bieber foi considerado muito acima do valor de mercado, tornando a transação uma das maiores da história envolvendo a tecnologia. Antes disso, o cantor também havia compartilhado, em 15 de dezembro de 2021, sua primeira aquisição de NFTs: a compra de artes do InBetweeners. Na ocasião, Bieber divulgou sua parceria com a coleção, popular pelas imagens de ursos.

3. Snoop Dogg

Um dos astros da música mais conectados com a tecnologia de tokens não-fungíveis é o rapper Snoop Dogg. Em abril do ano passado, ele chegou a lançar a sua própria coleção de NFTs, além de colaborar com o criador do "Nyan Cat", o meme do gato voador que também virou token e foi comercializado por R$ 3 milhões em 2021. Por outro lado, o artista usava um pseudônimo e movimentava quantias extraordinárias em transações com NFT sem que muitos soubessem.

O rapper usava o nome de Cozomo de' Medici e tinha até uma conta no Twitter para o pseudônimo, que era um grande colecionador de tokens. Com isso, a carteira de Snoop Dogg conta com mais de US$ 17 milhões, cerca de R$ 83,65 milhões na cotação atual, em artes digitais. Os principais NFTs do artista são da coleção CryptoPunks, e o token mais valioso é estimado em US$ 4,6 milhões, aproximadamente R$ 22,63 milhões.

4. Madonna

Se Snoop Dogg está habituado a transacionar no mercado de tokens, a cantora Madonna é iniciante no mundo dos NFTs. A Rainha do Pop publicou nas suas redes sociais, em 24 de março, que "entrou no metaverso" e adquiriu um token da coleção Bored Ape Yacht Club. A arte comprada pela artista foi a BAY #4988, avaliada em 180 Ethereum, o que, no momento da compra, equivalia a cerca de R$ 2,8 milhões.

Em seu anúncio, Madonna também comentou que recebeu ajuda da MoonPay, uma startup de criptomoedas que auxilia empresas a fazerem transações de ativos digitais. Assim que a diva pop adquiriu o token, ela colocou a arte como sua foto de perfil e publicou em seu Instagram o seu "novo macaco".

5. Post Malone

Post Malone é outro rapper ativo no mercado de tokens. O artista gastou quase US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões, em conversão direta) em duas artes em novembro do ano passado. A coleção do astro também conta com dois exemplares da Bored Ape Yacht Club, mais especificamente a BAY #961 e a BAY #9039.

2 de 2 Um dos NFTs de Post Malone à venda no OpenSea — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Um dos NFTs de Post Malone à venda no OpenSea — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Ambos os NFTs totalizaram 160 Etherium, que, na época da compra, equivaliam a cerca de US$ 734,4 mil, ou R$ 3,6 milhões na cotação atual da moeda americana. Além de comprar tokens, Post Malone usou NFTs no videoclipe da música "One Right Now", com participação de The Weeknd, também em novembro de 2021.

