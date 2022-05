ClickBus é confiável? Veja como funciona site para comprar passagem de ônibus

ClickBus é o maior marketplace de passagens rodoviárias do Brasil. Criada em 2013, a plataforma está presente no Brasil e no México e tem parceria com diversas empresas rodoviárias. A empresa também fornece cupons de descontos e permite viajar de forma mais barata, além de ter boa reputação no site Reclame Aqui . Só em 2021, o site vendeu mais de 33 milhões de passagens para mais de oito milhões de passageiros, e continua crescendo na Internet. A seguir, o TechTudo explica como funciona o ClickBus e como comprar, retirar ou cancelar passagens de ônibus na plataforma.

O que é e como funciona o Clickbus

ClickBus é uma empresa que vende passagens de ônibus pela Internet, por meio do site oficial (clickbus.com.br) e do aplicativo, disponível para download em celulares Android e iPhone (iOS). O marketplace atende mais de quatro mil destinos brasileiros e conta com mais de 150 empresas parceiras. Entre elas estão Breda Transportes, Cometa, Continental, Planalto, Expresso Itamarati, 1001, Expresso Nordeste, Progresso, Transnorte, Andorinha, Teresópolis, Santa Maria, Águia Branca e mais.

O site aceita diversas formas de pagamento, incluindo cartão de crédito (com parcelamento em até 12 vezes), Pix, transferência bancária, Mercado Pago e PayPal. O funcionamento da plataforma é simples: basta pesquisar o local para onde quer viajar, escolher a passagem e efetuar o pagamento.

Como comprar passagem no ClickBus

Para comprar passagem no ClickBus, o usuário deve digitar o local de origem, o destino e as datas de ida e volta (ou somente ida, se for o caso). O site, então, mostrará uma série de opções, com diferentes horários e oferecidas por diversas companhias rodoviárias. Após escolher qual passagem deseja comprar, o cliente será direcionado para a aba de pagamento. Depois de efetuar a compra, um comprovante de pagamento chegará ao e-mail do comprador.

Todos os usuários cadastrados podem acompanhar a compra online, na página de atendimento do ClickBus. Para fazer o cadastro, os clientes precisam inserir o e-mail utilizado na compra e o número do pedido, fornecido na tela de confirmação, na área "Meus Pedidos", dentro da página de atendimento.

Como retirar passagem comprada no ClickBus

Para retirar a passagem, é necessário ir ao guichê da companhia em questão na rodoviária e mostrar um documento original com foto. Os clientes podem apresentar o RG ou a CNH, conforme tenha sido preenchido no momento da compra. O ClickBus recomenda que os passageiros cheguem à rodoviária uma hora antes do horário de embarque e que confirmem o horário de funcionamento do guichê da companhia.

Vale lembrar que algumas empresas possuem guichês especiais para a retirada de passagens compradas na web, o que torna o processo mais rápido e evita filas. Em datas comemorativas, os terminais ficam mais movimentado, e a plataforma recomenda chegar com ainda mais antecedência na rodoviária para evitar imprevistos.

Como cancelar passagem via ClickBus

Os usuários que desejam cancelar passagem devem fazê-lo até cinco horas antes do horário de embarque. Depois disso, a companhia pode ou não realizar o cancelamento. Para fazer o procedimento no site do ClickBus, o passageiro deve ir na aba de atendimento, selecionar "Cancelar Pedido" e informar o número do pedido e o e-mail cadastrado na compra.

Após receber o e-mail de solicitação de cancelamento, o cliente precisa fazer a confirmação ao pressionar o botão "Cancelar Pedido". Em casos de problemas ou dúvidas, os usuários podem entrar em contato com a empresa por meio do botão "Enviar Solicitação", também disponível na página de atendimento.

Como conseguir cupons e descontos

O ClickBus disponibiliza alguns códigos de desconto para os passageiros. Na página "clickbus.com.br/onibus/cupom" (sem aspas), é possível encontrar cupons válidos para primeira compra e também para compras acima de determinado valor. Para utilizá-los, inserir o código promocional na página de pagamento e finalizar a compra.

Outra maneira de conseguir ofertas é na página de passagens promocionais, que oferece descontos em rotas selecionadas. Os passageiros conseguem ver quais são as classes de serviço e as datas em que o benefício estará disponível.

ClickBus é confiável?

Para saber se o ClickBus é confiável, o TechTudo verificou a reputação da empresa no site Reclame Aqui. Nos últimos seis meses, clientes avaliaram a plataforma com a nota 8,1, que é considerada ótima. A empresa respondeu todas as reclamações e resolveu mais de 80% dos problemas — em sua maioria relacionados ao estorno do valor pago e à compra de passagem. Segundo o site, mais de 70% dos clientes voltariam a fazer negócio com o ClickBus.

