Como apagar todos os tweets? 4 formas de deletar posts antigos do Twitter

O Twitter não tem uma ferramenta para apagar tuítes antigos em massa. Para realizar a ação no microblog, o usuário precisa deletar as publicações uma a uma. O trabalho pode ser factível para quem tem poucos posts, mas é inviável para aqueles que usam (ou já usaram) o microblog regularmente. Felizmente existem vários serviços online que desempenham essa tarefa. O TechTudo listou, nas próximas linhas, três sites confiáveis para apagar todos os tuítes do seu perfil. Conheça as principais características de cada um e veja qual é o melhor para eliminar seu passado no Twitter .

1 de 5 TweetDeleter permite apagar todos os tweets de uma só vez; veja lista com outras plataformas — Foto: Raquel Freire/TechTudo TweetDeleter permite apagar todos os tweets de uma só vez; veja lista com outras plataformas — Foto: Raquel Freire/TechTudo

1. TweetDelete

O TweetDelete (tweetdelete.net) é uma ferramenta online para deletar tuítes. O site tem dois planos: o gratuito, que pode apagar até 3.200 tuítes dos mais recentes da conta, e o pago, que consegue excluir todas as publicações, independentemente do tempo, desde que o usuário faça upload do arquivo de dados do Twitter. O preço do premium é de US$ 14,99 (cerca de R$ 75, em conversão direta), pago em única vez.

2 de 5 TweetDelete consegue apagar até 3.200 tuítes dos mais recentes no plano gratuito — Foto: Reprodução/Raquel Freire TweetDelete consegue apagar até 3.200 tuítes dos mais recentes no plano gratuito — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Apesar de estar apenas em inglês, o site tem usabilidade bem simples. Após fazer login na sua conta do Twitter e autorizar acesso do app, o primeiro passo é selecionar o período de exclusão dos posts (tuítes mais velhos que um ano, mais velhos que três meses, e assim sucessivamente). O usuário ainda pode escolher apagar tuítes que tenham palavras ou frases específicas e se quer deletar uma só vez ou automaticamente, a cada poucos dias. Por fim, basta apertar o botão "Delete my tweets" e aguardar o processo.

2. TweetEraser

O TweetEraser (tweeteraser.com) pode apagar tuítes antigos gratuitamente, também com a limitação das 3.200 últimas publicações. Com interface elaborada, o painel de exclusão permite ordenar as publicações por data, reposts, curtidas e mídia. O usuário também pode buscar palavras-chave no campo de busca, localizado à direta da tela. Com tudo pronto, basta selecionar as publicações indesejadas e pressionar "Delete tweets".

3 de 5 TweetEraser possui planos pagos com suporte a múltiplos usuários — Foto: Reprodução/Raquel Freire TweetEraser possui planos pagos com suporte a múltiplos usuários — Foto: Reprodução/Raquel Freire

A assinatura padrão, que custa US$ 6,99 (R$ 35), permite apagar todos os tweets da conta, limpar os seus posts favoritos (até 3.200) e tem suporte a até três usuários. Já o plano premium sai a US$ 9,99 (R$ 50) e dá direito a incluir até dez contas, além de contar com recursos de salvar os tuítes deletados e executar filtro de pesquisa regularmente. Em ambos os casos, o pagamento é válido por 30 dias.

3. TweetDeleter

O TweetDeleter (tweetdeleter.com/pt) é uma ferramenta com poucas funções no plano gratuito. Ela permite excluir apenas cinco tuítes por mês, fazer cinco pesquisas por palavra-chave e conta com filtro de palavras ofensivas. Apesar de mais limitada, a versão free pode valer a pena para quem quer adquirir os planos pagos, indicados para perfis profissionais.

4 de 5 TweetDeleter tem interface em português e muitos recursos nas versões pagas — Foto: Reprodução/Raquel Freire TweetDeleter tem interface em português e muitos recursos nas versões pagas — Foto: Reprodução/Raquel Freire

As assinaturas trazem vários recursos diferenciais, como a possibilidade de configurar processos automatizados para excluir tuítes, ou mesmo descurtir publicações, entre outras funções. Outra vantagem é a interface limpa, moderna e disponível em português (embora seja de portugal). As mensalidades são de US$ 7,99 (R$ 40) no básico; US$ 9,99 (R$ 50) no avançado e US$ 11,99 (R$ 60) no ilimitado.

4. Opção recomendada pelo Twitter

O Twitter não possui ferramenta nativa para excluir várias publicações em massa. Para contornar isso, a plataforma recomenda criar uma nova conta com um nome de usuário temporário e, em seguida, trocar os nomes de usuários entre os perfis. Isso fará com que você tenha o username antigo em uma conta zerada. É importante destacar que esta nova conta não herdará os seguidores da antiga. Os fãs, assim como suas publicações, permanecerão no perfil previamente existente, agora com outro nome.

5 de 5 Twitter só permite excluir posts um a um — Foto: Reprodução/Raquel Freire Twitter só permite excluir posts um a um — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Com informações de Make Use Of e Twitter

