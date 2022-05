Como bloquear site no seu celular? Veja 4 maneiras

Bloquear site no celular é um processo útil por vários motivos, como para controlar acessos de filhos ou diminuir o uso do dispositivo. Tanto no Android quanto no iPhone ( iOS ), é possível impedir que determinadas páginas da Web carreguem de diversas formas, como por modificações no celular ou mesmo por apps externos. Além disso, em certos sistemas operacionais, como o da Apple, você também pode usar recursos nativos para bloquear sites considerados impróprios. Confira, a seguir, uma lista com dicas de como bloquear sites no Google Chrome e no Safari .

1 de 7 Veja como bloquear sites usando o celular — Foto: Divulgação/Pexels Veja como bloquear sites usando o celular — Foto: Divulgação/Pexels

Como bloquear anúncios do Google no Android? Confira no Fórum do TechTudo

1. Ativar filtro pela configuração do celular

No Android, é possível bloquear sites ao ativar o filtro SafeSearch, por meio de sua conta Google. Com ele, dá para restringir o acesso a conteúdos considerados impróprios, como de violência, sangue ou pornografia. Para acionar o SafeSearch, abra o app do Google e toque na foto de perfil, no canto superior direito da tela. Em seguida, vá em "Configurações da conta" e aperte em "Ocultar resultados com conteúdo explícito". Então, habilite a chave "Filtro de resultados explícitos".

2 de 7 O SafeSearch bloqueia sites e resultados de busca explícitos no Android; recurso pode ser habilitado na conta Google — Foto: Reprodução/Clara Fabro O SafeSearch bloqueia sites e resultados de busca explícitos no Android; recurso pode ser habilitado na conta Google — Foto: Reprodução/Clara Fabro

2. Desativar resultados explícitos das buscas

Celulares iPhone (iOS) possuem um recurso nativo para bloquear sites adultos e resultados de buscas com conteúdos explícitos. A função é útil principalmente nos casos em que o celular pertence a uma criança ou é compartilhado com uma, já que consegue barrar tópicos potencialmente sensíveis.

Para habilitar o recurso, acesse os ajustes do iPhone e toque sobre "Tempo de Uso". Em seguida, pressione sobre a aba "Conteúdo e Privacidade" e ative a chave ao lado de "Restrições". Depois, vá em "Restrições de Conteúdo", busque a opção "Conteúdo da Web" e selecione "Limitar Sites Adultos".

3 de 7 É possível limitar sites de conteúdo adulto de maneira nativa no iPhone — Foto: Reprodução/Clara Fabro É possível limitar sites de conteúdo adulto de maneira nativa no iPhone — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Além disso, também é possível bloquear resultados de busca e linguagem imprópria no iPhone. Para isso, volte à página anterior e, abaixo de "Siri", aperte sobre "Conteúdo de Buscas na Web" e "Linguagem Explícita". Na próxima tela, conclua a ação ao selecionar a opção "Não permitir".

4 de 7 No iPhone (iOS), também é possível bloquear linguagem explícita em pesquisas na web — Foto: Reprodução/Clara Fabro No iPhone (iOS), também é possível bloquear linguagem explícita em pesquisas na web — Foto: Reprodução/Clara Fabro

3. Usar app BlockSite

O BlockSite, disponível apenas para celulares Android, é um app que bloqueia sites. Com foco na melhora da produtividade do usuário, o aplicativo traz soluções para impedir o acesso a determinados sites e plataformas durante as horas de trabalho, por exemplo. Apesar disso, a opção também pode ser uma boa aliada de pais que desejam bloquear determinadas páginas da Web para os filhos.

Depois de baixar o aplicativo e habilitar as permissões de uso da ferramenta, toque sobre o ícone de "+", no canto inferior direito da tela, para bloquear o acesso a sites e apps. O próprio BlockSite já oferece algumas sugestões, que incluem o Facebook, YouTube, Instagram e apps com conteúdos para maiores de 18 anos, por exemplo.

Se preferir digitar manualmente outros endereços de sites, também é possível fazê-lo por meio da barra de pesquisa. Depois de escolher os serviços desejados, basta tocar em "Done", no canto superior da tela, para impedir o uso dessas plataformas.

5 de 7 Bloqueando sites com o app BlockSite no Android — Foto: Reprodução/Clara Fabro Bloqueando sites com o app BlockSite no Android — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Bloquear acesso a sites no Google Chrome

Em seguida, ative a chave ao lado de "Restrições", caso ela esteja desativada, e em seguida toque sobre "Restrições de Conteúdo". Feito isso, selecione a opção "Conteúdo da Web" e, depois, pressione sobre "Apenas Sites Permitidos". Na sequência, será possível checar os apps sugeridos. Se quiser adicionar mais opções, basta tocar sobre "Adicionar site" e inserir o endereço da web no local indicado.

6 de 7 iPhone permite adicionar sites que serão bloqueados no Google Chrome — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes iPhone permite adicionar sites que serão bloqueados no Google Chrome — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Já em celulares Android, é necessário usar o app de controle parental Google Family Link para o bloqueio de sites. Para isso, baixe o aplicativo no celular da criança e selecione o perfil que terá os sites bloqueados. Na sequência, toque sobre "Gerenciar configurações" e selecione a opção "Filtros no Google Chrome".

Na próxima tela, em "Tentar bloquear sites adultos", toque sobre "Gerenciar sites". Em seguida, aperte em "Bloqueado" e, na próxima página, pressione "Adicionar um site" para inserir o endereço da web e bloquear o acesso.

7 de 7 É possível bloquear o acesso a sites no Android através do Google Family Link — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível bloquear o acesso a sites no Android através do Google Family Link — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Vale ressaltar que o Google Family Link ainda conta com outros recursos que permitem fiscalização remota, como a função de definir a quantidade de tempo que filhos ficarão no celular, a gerenciar apps baixados e até mesmo checar relatórios de uso do celular pela criança, desenvolvidos pelo próprio aplicativo.

Com informações de Business Insider, CISDEM e Google

Veja também: Como excluir pesquisas recentes no Google pelo celular