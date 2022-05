Como editar PDF online grátis? Veja sete sites para modificar arquivos

É possível editar arquivos PDF online com a ajuda de sites gratuitos, sem a necessidade de baixar programas adicionais no computador. Plataformas como I Love PDF , Small PDF e Sejda têm várias ferramentas para editar, cortar, mesclar, comprimir e converter o documento para outros formatos, compatíveis com programas como Word , PowerPoint e Excel . O TechTudo reuniu sete sites para você editar PDF online e grátis. Com eles, você terá acesso a recursos úteis para modificar arquivos de forma simples, rápida e eficiente na web. Confira a seguir.

Veja sete sites para editar PDF na web de forma gratuita

1. Sejda

Sejda (https://www.sejda.com/pt/pdf-editor) é um site para editar PDF grátis que funciona de maneira bem simples. Após enviar arquivos do computador, Dropbox ou Google Drive para o site, é possível fazer uma série de edições, no documento como comprimir, editar, preencher, assinar, mesclar, cortar, dividir e excluir páginas. Os usuários ainda conseguem converter o PDF para texto, Excel, JPG, PowerPoint e Word.

Sejda: conheça site para editar PDF online

O serviço é gratuito para upload de documentos de até 200 páginas ou 50 MB, com limite de três tarefas por dia. Interessados em subir arquivos mais pesados ou fazer mais edições podem assinar os planos semanal, de US$ 5 (cerca de R$ 25); mensal, de US$ 7,50 (R$ 36); e anual, de US$ 63 (R$ 709), que são ilimitados.

2. Small PDF

Com a plataforma Small PDF (https://www.ilovepdf.com/pt/editar-pdf), é possível ter acesso a diversas ferramentas para editar arquivos do tipo. Entre as funcionalidades do site estão comprimir, converter, editar, ler, numerar, girar, excluir páginas, assinar, juntar, dividir, proteger, desbloquear e até mesmo escanear documentos. Além da web, o serviço também está disponível via aplicativo para Android e iPhone (iOS).

Small PDF: plataforma permite editar documento PDF de forma fácil e grátis

Os internautas podem usar o site de forma gratuita, porém com processamento de apenas dois documentos por dia. É possível fazer um teste gratuito por sete dias com acesso ilimitado aos recursos. Após esse período, é preciso assinar o plano profissional, de US$ 9 (R$ 44) por mês, ou o de equipe, que custa US$ 7 (R$ 34) ao mês. Eles têm ferramentas profissionais, armazenamento de arquivos, processamento ilimitado, atendimento ao cliente, entre outros benefícios.

O site i Love PDF é mais uma opção prática e intuitiva para editar PDFs. É possível fazer upload do arquivo direto do computador, Google Drive ou Dropbox. As ferramentas permitem editar, comprimir, juntar, converter, dividir arquivos e muito mais. Um diferencial deste site é que não existem limites de documentos que podem ser modificados.

I Love PDF permite converter outros arquivos para PDF

Além do plano gratuito, também há a opção de pacote anual pago, no valor de R$ 11 por mês. Nele, o usuário pode editar PDFs tanto pela web quanto pelo aplicativo, disponível para Android e iOS, e ainda conta com a vantagem de ter atendimento ao cliente e ser livre de anúncios.

No Soda PDF, também é possível fazer upload de arquivos do Google Drive, Dropbox ou do próprio computador. Após o carregamento do documento, os internautas podem formatar páginas, margens e plano de fundo. É possível também editar o texto do PDF, escolher fontes e deixá-las em negrito, itálico ou sublinhado. Os usuários ainda conseguem manipular documentos com o uso da ferramenta "comprimir", que reduz o tamanho do arquivo, fazendo com que seja mais fácil compartilhá-lo por e-mail, por exemplo.

Soda PDF é plataforma grátis que permite editar PDF online

O pacote anual custa R$ 10 ao mês e dá acesso a todos os recursos do site, bem como a processamento ilimitado de arquivo. O plano ainda permite editar PDF no celular. Se preferir, o usuário pode contratar um acesso de sete dias por R$ 20, que dá acesso ao conjunto completo de ferramentas online.

5. DocFly

Outra opção para quem deseja modificar arquivos PDF na Internet é o site DocFly (https://www.docfly.com/). Basta carregar os documentos na plataforma para transformar o PDF em Word ou outros formatos. Também é possível revisar, assinar, preencher formulários, retirar páginas, salvar, proteger e converter até três arquivos por mês de forma totalmente gratuita.

DocFly é um editor de PDF online e gratuito

Para editar arquivos de maneira ilimitada, o site oferece o plano anual pago, que custa R$ 12,99 ao mês. Nele, além das ferramentas de edição, também é possível garantir 10GB de armazenamento, atendimento prioritário e exportações ilimitadas, tanto para e-mail quanto para download e impressão.

No Google Docs, o procedimento para editar PDF é bastante simples e rápido. Após logar no Google Drive com Gmail e senha, basta clicar em "Novo" e fazer o upload de arquivos. Depois de carregar o PDF a ser editado, localize-o no Drive, clique sobre ele com o botão direito do mouse e selecione "abrir com Documentos Google". Assim, o arquivo PDF poderá ser editado com as diversas ferramentas do Google Docs para texto e formatação. O processo é totalmente gratuito.

Google Docs também é alternativa para editar PDF online

7. Doc Hub

O site DocHub (https://dochub.com/) é mais uma opção para modificar arquivos PDF no navegador. Para utilizá-lo, é necessário criar uma conta gratuita. Feito isso, é possível editar até 2 mil documentos por mês, além de ter direito a cinco assinaturas eletrônicas, três solicitações de assinatura, três destinatários de e-mail por dia e sete assinaturas salvas. Entre as ferramentas disponíveis para modificar arquivos estão edição de texto, desenho, grifos, comentários, carimbo, inserção de imagem, criação de assinaturas, reordenamento, anexação de páginas, entre outras.

Site DocHub permite modificar arquivos PDF no navegador

O plano anual pago custa US$ 4,99 (cerca de R$ 24) ao mês e conta com upload de documentos ilimitados, além de todas as ferramentas do plano gratuito. Ele não possui limite de assinaturas eletrônicas e solicitação de assinaturas, e ainda oferece 250 e-mails por dia, 35 páginas de fax por mês, suporte técnico e mais.

