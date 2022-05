Como sacar o saldo do Sweatcoin? Saiba tudo sobre o app que paga para andar

O Sweatcoin é um aplicativo fitness disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ) que recompensa usuários que caminham e correm com moedas virtuais. Ele se conecta com apps de rastreamento de atividades padrão, como Google Fit e Saúde, da Apple , para registrar os passos dados ao longo do dia. As recompensas, chamadas de sweatcoins, podem ser trocadas por produtos na loja do aplicativo. Também é possível usá-las para participar de leilões ou fazer doações.

A promessa de pagar para caminhar ou correr atraiu muitos usuários com vontade de ganhar dinheiro na Internet e despertou uma série de dúvidas. O Sweatcoin paga de verdade? Como sacar o saldo do Sweatcoin e transferir dinheiro do app? Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com perguntas e respostas para esclarecer o funcionamento do aplicativo que paga para andar. A seguir, veja como fazer para sacar dinheiro no Sweatcoin e se você está elegível para fazer a transação.

1 de 5 Aplicativo que paga para andar: saiba como funciona e como sacar dinheiro do Sweatcoin — Foto: Raquel Freire/TechTudo Aplicativo que paga para andar: saiba como funciona e como sacar dinheiro do Sweatcoin — Foto: Raquel Freire/TechTudo

Como ganhar dinheiro no Sweatcoin?

Existem algumas formas de ganhar a moeda virtual do aplicativo Sweatcoin. A mais comum delas é por meio da contagem de passos. O app bonifica o usuário com sweatcoins por suas caminhadas ou corridas e, para isso, basta criar uma conta na plataforma e aceitar as permissões. Assim, o app poderá rastrear atividades por meio de outros aplicativos de saúde, como o Google Fitness, do Android, e Saúde, da Apple.

Além disso, é possível receber recompensas ao assistir a anúncios e convidar amigos para o aplicativo. Nesses casos, basta acessar a tela inicial do app para encontrar os banners de indicação para tal. Também é possível ganhar moedas com desafios oferecidos pela plataforma, que consistem em concluir metas de passos.

2 de 5 Sweatcoin oferece moeda virtual para andar, convidar amigos e assistir anúncios — Foto: Reprodução/Marcela Franco Sweatcoin oferece moeda virtual para andar, convidar amigos e assistir anúncios — Foto: Reprodução/Marcela Franco

O Sweatcoin paga com dinheiro de verdade?

Até a publicação desta matéria, a recompensa oferecida pelo Sweatcoin é forma de moedas virtuais. Quanto mais você caminha, mais acumula sweatcoins na carteira do aplicativo. Diferente de outras plataformas, como o Kwai, que permite trocar recompensas por dinheiro, no Sweatcoin, é possível gastar a moeda virtual apenas na loja da plataforma. O usuário ainda pode participar de leilões e doar a recompensa.

3 de 5 Não há muitas opções de produtos na loja do Sweatcoin — Foto: Reprodução/Marcela Franco Não há muitas opções de produtos na loja do Sweatcoin — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Vale destacar que o app está trabalhando na criptomoeda Sweat. A expectativa é que, após o lançamento, previsto para entre junho e agosto deste ano, as sweatcoins possam ser trocadas por dinheiro de verdade. Entretanto, os valores ainda não foram divulgados, e não é possível saber como será o desempenho da moeda em termos de valorização.

Como sacar o saldo do Sweatcoin e transferir dinheiro do aplicativo?

A opção de sacar o saldo do Sweatcoin e transferir dinheiro para uma conta do PayPal aparece apenas para alguns usuários "sortudos". Para ver se pode realizar a transação, vá na área da carteira e verifique se há um banner do PayPal. Em caso positivo, toque nele e siga as instruções da tela para adicionar seus dados bancários e fazer a transferência para a carteira digital.

4 de 5 É preciso bater metas de convites para conseguir dinheiro de verdade no Sweatcoin — Foto: Reprodução/Marcela Franco É preciso bater metas de convites para conseguir dinheiro de verdade no Sweatcoin — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Outra forma de conseguir dinheiro de verdade no Sweatcoin é por meio do Programa de Influenciadores. Para participar, é preciso convidar 21 pessoas para o app, que precisam se cadastrar para confirmar a ação. Feito isso, o aplicativo exibirá algumas metas de convites para alcançar e conseguir resgatar os dólares. Os valores variam de acordo com a meta batida, e os usuários participantes do programa terão a opção para fazer o saque via PayPal.

Sweatcoin para real: quanto vale a moeda?

Mil passos valem um Sweatcoin. O saldo acumulado na carteira do app pode ser convertido em compras na loja virtual da plataforma. A maioria dos produtos disponíveis no shopping do aplicativo são vales de assinaturas de serviços virtuais, como Netflix, ou vouchers de desconto em lojas, como Amazon, Google Play Store e Adidas.

Um cupom de desconto de US$ 25 (equivalente a R$ 127, em conversão direta), por exemplo, pode ser trocado por 1.250 moedas. Já em relação a produtos físicos, o único visto na loja do app foi um bracelete personalizado, que está à venda por 35 sweatcoins. No leilão, é possível dar lances com a moeda virtual para comprar televisão, relógio digital e outros itens tecnológicos. O valor dos lances fica na média de 29 mil sweatcoins. Além disso, é possível fazer doações para causas sociais e ambientais a partir de 5 moedas.

Sweatcoin é confiável?

Lançado em 2016, o Sweatcoin é um aplicativo seguro e que não apresenta riscos ao usuário. Como está disponível nas lojas virtuais Play Store e App Store, ele passou pelos sistemas de segurança do Google e da Apple, que verificam se o app é potencialmente nocivo. Segundo a plataforma, o aplicativo é gratuito graças aos anúncios, que consistem em propagandas de mercado financeiro, apps de compra e venda de criptomoedas, e pagamento de assinaturas premium.

5 de 5 App Sweatcoin não é golpe, mas é preciso ter cuidado com promessas de ganhos de dinheiro — Foto: Reprodução/Marcela Franco App Sweatcoin não é golpe, mas é preciso ter cuidado com promessas de ganhos de dinheiro — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Muitos usuários, no entanto, baixam o app com a ideia de ganhar um valor considerável em dinheiro de verdade. Vale destacar que a recompensa é ofertada em forma de moeda digital, e é preciso dar mil passos para ganhar apenas um sweatcoin. Então, se andar ou correr 10 km por dia, o usuário tem como recompensa 10 moedas. Outro ponto de destaque é que apps de rastreamento consomem mais bateria. Então, seu celular pode descarregar mais rápido após instalar o aplicativo.

Como se proteger de possíveis golpes de apps para ganhar dinheiro

Ainda que o Sweatcoin seja seguro, outros apps para ganhar dinheiro podem ser perigosos. Os golpes aplicados por meio de aplicativos costumam acontecer por meio de convites, enviados por WhatsApp, para baixar o app. Como a ameaça está no link de convite, criminosos prometem uma quantia grande de dinheiro, que na verdade não existe, se os usuários instalarem o app e realizarem o cadastro por meio do endereço enviado. Ao abrir o link, os usuários são direcionados para páginas que podem roubar dados pessoais e financeiros.

Para se proteger, o primeiro passo é ter cautela quando receber um link de convite para baixar um app. Não confie em mensagens recebidas de números desconhecidos no WhatsApp. Mesmo que o contato tenha uma foto de perfil de conhecido ou parente, lembre-se que criminosos podem se passar por outra pessoa. Além disso, desconfie de promoções "boas demais" que oferecem dinheiro fácil sem muito esforço. Por fim, tenha sempre um aplicativo de antivírus capaz de detectar links maliciosos instalado no celular.

Além disso, algumas pessoas mal intencionadas enganam outras enviando o link de convite verdadeiro, mas dizendo que se usuário se cadastrar no app ganhará uma quantia alta em troca. No entanto, isso não acontece, pois quem recebe a recompensa é a pessoa que enviou o link. Em alguns casos, até é possível receber um valor de bônus, mas este geralmente é bem mais baixo do que a quantia prometida.

Com informações de MUO

