Como tirar o online do WhatsApp? Veja 4 maneiras de 'driblar' o app

Tirar o online do ‎ WhatsApp e ficar "invisível" no aplicativo não é possível de forma nativa, mas algumas dicas podem ajudar a evitar conversas indesejadas. Para isso, o usuário pode usar truques que impedem o app de atualizar o status para "online" ou "digitando...", como responder aos contatos pelas prévias de notificação ou usar o celular em modo avião. Confira, a seguir, uma lista com quatro maneiras de ficar "offline" do WhatsApp , mensageiro disponível para download em celulares Android e iPhone ( iOS ).

1. Visualizar (e responder) as mensagens pela pré-visualização

A pré-visualização das notificações pode ser usada ao seu favor caso você não queira aparecer online no WhatsApp. Isso porque, por meio dela, é possível ler as mensagens recebidas e ainda enviar respostas sem precisar abrir o mensageiro.

Para usar o recurso, é necessário manter as prévias de notificação habilitadas. Se as suas notificações estiverem desativadas, acesse as configurações do WhatsApp no seu celular e toque em “Notificações”. Depois, ative a chave ao lado de “Mostrar pré-visualização”.

Já para responder alguém através do recurso, o procedimento é simples: ao receber uma mensagem no WhatsApp, pressione e segure a notificação até que uma caixa de texto apareça logo abaixo. Escreva a resposta e, ao finalizar, aperte sobre “Enviar” ou na seta que será exibida.

2. Tirar notificações, o visto por último e a confirmação de leitura

Se você deseja passar desapercebido no WhatsApp, boas soluções para isso são remover o visto por último, tirar os "checks" azuis de confirmação de leitura e remover as notificações do app. Dessa forma, ninguém saberá que você está online na plataforma - exceto quando você estiver com o aplicativo aberto, já que o status "online" ainda não é removível.

Para desativar o “visto por último”, acesse as configurações do app, toque em “Conta” e, depois, em “Privacidade”. Na sequência, selecione “Visto por último” e desabilite-o ao apertar em “Ninguém”. Para remover os "checks" de confirmação de leitura, o passo a passo é parecido. Após ir até a aba “Privacidade”, como no tópico anterior, deslize a tela para baixo e vire a chave ao lado de “Confirmação de leitura” para desativá-la.

Já os alertas também podem ser removidos em poucos passos. Para isso, vá nas configurações do celular e toque sobre “Notificações”. Em seguida, aperte sobre o ícone do WhatsApp e desmarque a opção abaixo de “Tela bloqueada”.

3. Limitar quem visualiza seu status

Outra dica para não ser visto online no WhatsApp é limitar os contatos com acesso aos seus status publicados na plataforma. Para isso, nas configurações do WhatsApp, toque sobre “Conta”. Em seguida, aperte em “Privacidade” e, depois, em “Status”. Agora, toque sobre “Meus contatos, exceto…” para definir quais pessoas não poderão ver as atualizações. Também funciona ao escolher somente os contatos que poderão ver os status, basta ir até “Compartilhar somente com…”.

4. Baixar apps externos como o Flychat ou WA Bubble For Chat

Além das dicas acima, também é possível baixar apps terceiros para desaparecer do WhatsApp. Apps como o Flychat e WA Bubble for Chat, por exemplo, permitem usar o mensageiro a partir de notificação em bolhas. Dessa forma, não é necessário abrir o app para responder os contatos e, assim, o status de “online” ou “digitando…” não irá aparecer.

Apesar de permitirem esse uso, vale lembrar que o uso de plataformas externas ao WhatsApp não é recomendado pela plataforma. Portanto, o ideal é recorrer somente às opções anteriores.

