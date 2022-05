Como usar o Canva para editar vídeo no celular

Editar vídeos no Canva é algo que pode ser feito diretamente pelo celular Android ou iPhone ( iOS ). As ferramentas presentes no app permitem fazer cortes, adicionar efeitos, imagens, transições, textos, áudio e outros elementos em clipes de maneira rápida. Além disso, conta com formatos específicos para cada tipo de mídia. Criadores de conteúdo que gravam vídeos com smartphone podem otimizar a edição pelo celular, sem a necessidade de importar arquivos para o PC. Veja, a seguir, como criar e editar vídeo no Canva pelo celular.

1 de 24 Canva possui ferramenta de edição de vídeo intuitiva; veja como usar — Foto: Reprodução/Marcela Franco Canva possui ferramenta de edição de vídeo intuitiva; veja como usar — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Como editar vídeo no celular usando o Canva?

Passo 1. Abra o aplicativo Canva e, na parte de cima da tela inicial, toque em "Vídeo". Em seguida, no local indicado pelo retângulo vermelho, arraste o dedo para o lado para conferir os formatos de vídeos presente no app;

2 de 24 Tela inicial do aplicativo Canva possui aba destinada para criação de vídeo — Foto: Reprodução/Marcela Franco Tela inicial do aplicativo Canva possui aba destinada para criação de vídeo — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2. Ao encontrar o formato ideal, toque sobre ele. Agora, pressione sobre "Em Branco" para abrir a ferramenta de edição e começar a criar um vídeo no Canva do zero. Se preferir, também é possível escolher um template exibido na tela e seguir a edição presente no modelo;

3 de 24 Escolha um formato de vídeo para começar a edição de vídeo no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco Escolha um formato de vídeo para começar a edição de vídeo no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 3. Feito isso, toque em "Uploads", no canto inferior da tela. Depois, vá em "Fazer upload" para continuar;

4 de 24 Ação para fazer upload de mídia no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para fazer upload de mídia no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 4. Escolha o arquivo que deseja editar e aperte sobre ele para abrir no app. É possível selecionar vídeos em várias pastas do celular para isso. Após o clipe carregar no Canva, toque sobre ele;

5 de 24 Selecione um arquivo de mídia para começar a editar vídeo no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco Selecione um arquivo de mídia para começar a editar vídeo no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 5. Perceba que o vídeo é adicionado em cima de um fundo branco. O Canva permite ajustar o clipe do tamanho do formato escolhido. Para isso, toque sobre as bolinhas e arraste a mídia em direção as bordas do fundo para esticá-la de forma proporcional. Feito isso, é hora de começar a edição;

6 de 24 Ação para ajustar mídia no formato de vídeo para tela de celular no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para ajustar mídia no formato de vídeo para tela de celular no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 6. Note que, na parte de baixo da tela, fica localizada a linha do tempo da edição. A linha preta posiciona indicada pela seta vermelha marca o ponto exato do vídeo em que será aplicado uma ação de edição. Caso deseje cortar parte do clipe, posicione a linha preta no momento inicial de corte e toque sobre a linha do tempo. Depois, vá em "Dividir Página";

7 de 24 Linha preta marca ponto exato do vídeo que deseja aplicar a edição no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco Linha preta marca ponto exato do vídeo que deseja aplicar a edição no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 7. Agora, arraste a linha preta até o momento do vídeo que deseja aplicar o corte. Feito isso, toque novamente em "Dividir Página";

8 de 24 Ação para cortar partes do vídeo no editor do Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para cortar partes do vídeo no editor do Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 8. Agora pressione sobre a parte do vídeo que deseja retirar do vídeo e vá em "Excluir";

9 de 24 Ação para excluir parte de um vídeo no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para excluir parte de um vídeo no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 9. Perceba que um ícone de "+" é exibido na tela no espaço em que houve o recorte. Toque sobre ele para adicionar uma transição ou uma página em branco, que pode ser adicionada outro vídeo ou imagem. No exemplo, o TechTudo selecionou "Transição";

10 de 24 Ação para adicionar transição ou uma página entre os cortes do vídeo no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para adicionar transição ou uma página entre os cortes do vídeo no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 10. Aplique um modelo de transição ao tocar sobre uma opção. Aperte novamente sobre a sua escolha e arraste a bolinha para direita ou esquerda para ajustar a intensidade do efeito aplicado ao vídeo;

11 de 24 Ação para escolher transição e ajustar intensidade do efeito — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para escolher transição e ajustar intensidade do efeito — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 11. Se precisar fazer um corte simples, do início ou fim do vídeo, toque sobre o clipe e vá no ícone de tesoura;

12 de 24 Ação para fazer cortes simples no vídeo no app Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para fazer cortes simples no vídeo no app Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 12. Na parte roxa, ajuste o tamanho do corte. Depois, toque em qualquer parte da tela;

13 de 24 Ação para selecionar o corte do vídeo — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para selecionar o corte do vídeo — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 13. Em seguida, vá no "+" para adicionar elementos ao seu vídeo. Na ferramenta, toque em "Texto". Feito isso, escolha entre uma opção de caixa de texto e aperte sobre ela para importá-la ao clipe;

14 de 24 Ação para adicionar texto no vídeo no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para adicionar texto no vídeo no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 14. Para alterar o texto, toque em editar. Com o teclado do celular, digite o que desejar. Ao tocar nas bolinhas ao redor da caixa de texto, é possível ajustar o tamanho da letra;

15 de 24 Ação para escrever na caixa de texto no vídeo no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para escrever na caixa de texto no vídeo no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 15. Na parte de baixo da tela, selecione "Fonte" se quiser alterar o caractere padrão. Toque no nome da fonte para realizar a mudança;

16 de 24 Ação para modificar fonte de texto adicionado ao vídeo no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para modificar fonte de texto adicionado ao vídeo no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 16. Ao apertar em "Cor", é possível mudar a tonalidade da letra;

17 de 24 Ação para escolher cor da fonte adiciona ao vídeo no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para escolher cor da fonte adiciona ao vídeo no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 17. Ainda na parte de baixo da tela, toque em "Animar" para aplicar um efeito de movimento na caixa de texto. Feito isso, selecione um modelo que tenha gostado;

18 de 24 Ação para aplicar efeito de animação sobre o texto presente no vídeo no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para aplicar efeito de animação sobre o texto presente no vídeo no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 18. Toque em uma das opções de formato de animação para concluir o efeito. Agora, vá em "+";

19 de 24 É possível adicionar mais elementos ao vídeo. Para isso, toque em "+" no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco É possível adicionar mais elementos ao vídeo. Para isso, toque em "+" no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 19. Aproveite para adicionar elementos no clipe. Na barra de pesquisa, é possível pesquisar por figuras;

20 de 24 Ação para adicionar elementos no vídeo editado no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para adicionar elementos no vídeo editado no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 20. Após encontrar um elemento que goste, toque sobre ele. Depois, ajuste a figura no clipe;

21 de 24 Escolha o elemento e toque sobre ele para adicionar ao vídeo no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco Escolha o elemento e toque sobre ele para adicionar ao vídeo no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 21. Agora, vá mais uma vez no "+" para adicionar uma música em seu vídeo. Toque em "Mais" e, depois, em "Áudio";

22 de 24 Ação para adicionar áudio ao vídeo — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para adicionar áudio ao vídeo — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 22. Feito isso, toque sobre uma música que tenha gostado para adicioná-la ao clipe. Pronto, seu vídeo já pode ser salvo. Para isso, toque no ícone de download, na parte de cima da tela;

23 de 24 Toque no ícone de download para baixar o vídeo editado no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque no ícone de download para baixar o vídeo editado no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 23. Em seguida, pressione em "Baixar". Depois, vá em "Baixar" novamente para salvar o vídeo na galeria do seu celular.

24 de 24 Ação para baixar o vídeo na galeria do celular — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para baixar o vídeo na galeria do celular — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Pronto! Aproveite para usar o aplicativo Canva também para fazer cartões, currículos, logo e artes diversas do zero.

