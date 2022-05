Conheça a BeReal, a rede social diferente que quer que você "seja real"

Quando a notificação do dia é exibida, todas as imagens postadas anteriormente desaparecem, de modo a restar apenas as próprias fotografias do user no campo ‘Suas memórias” — como as lembranças do Instagram. Para adicionar amigos, basta sincronizar o app com os contatos da agenda do celular. Também é possível compartilhar fotos em um feed público, chamado "Discovery". Lá, usuários do mundo inteiro podem mostrar quem são, onde estão, e o que fazem no momento do post.