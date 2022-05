Dia das Mães 2022: 6 eletrônicos com desconto para presentear

O Dia das Mães será comemorado no próximo domingo, dia 8 de maio, e escolher o presente ideal nem sempre é uma tarefa simples. Com alternativas de eletrônicos por preços mais baratos, a lista a seguir reúne itens que fazem parte do evento comemorativo da Amazon , com descontos de até 20% , em opções que vão de caixa de som portátil JBL até câmera da Fujifilm .

Para mães mais modernas, o despertador digital Charge Time ION traz carregador para celular integrado e transmissão de áudio via Bluetooth pelo preço de R$ 449, já com os R$ 73 de desconto. Para as mais analógicas e que amam registrar todos os momentos, a câmera instantânea Instax Mini 40, da Fujifilm, tem R$ 170 de desconto e passa a custar R$ 779. Para ajudar no momento da escolha, o TechTudo reúne a seguir seis eletrônicos com desconto para presentear neste dia das mães.

1 de 7 Presentes podem agradar as mães que gostam de artigos tech e ainda aparecem com desconto — Foto: Divulgação/Instax Presentes podem agradar as mães que gostam de artigos tech e ainda aparecem com desconto — Foto: Divulgação/Instax

2 de 7 É possível adquirir a JBL Flip Essential para o dia das mães com o desconto especial na Amazon — Foto: Reprodução/Amazon É possível adquirir a JBL Flip Essential para o dia das mães com o desconto especial na Amazon — Foto: Reprodução/Amazon

Para as mães que gostam de organizar confraternizações em casa, uma boa caixa de som é sempre útil. Por isso, a JBL Flip Essential deve ser uma boa opção por valores próximos de R$ 577, com R$ 42 de desconto. O item é construído em materiais de tecido resistente, tem classificação IPX7 à prova d’água, além de se conectar facilmente aos dispositivos eletrônicos via Bluetooth e possuir autonomia de bateria para até 10 horas de reprodução.

Avaliada com uma nota média 4,7 de 5 pelos consumidores da Amazon, tem nota máxima em 83% de suas avaliações. O modelo se destaca pela qualidade do som e também pela praticidade, por ser uma caixa de som portátil. Não há críticas ao produto até o momento.

2. Câmera Instantânea Instax Mini 40 - de R$ 949 por R$ 779

3 de 7 Pesando menos de 500 gramas e com dimensões bastante compactas, a Instax Mini 40, da Fujifilm, apresenta um design clássico e bastante luxuoso — Foto: Reprodução/Amazon Pesando menos de 500 gramas e com dimensões bastante compactas, a Instax Mini 40, da Fujifilm, apresenta um design clássico e bastante luxuoso — Foto: Reprodução/Amazon

Se a sua mãe gosta de registrar os momentos em família e não abre mão de manter as lembranças em forma física, a câmera instantânea Instax Mini 40 da Fujifilm deve agradar. Com menos de 500 gramas em dimensões bastante compactas, o produto apresenta um design clássico e luxuoso, revelando instantaneamente fotos de 5 cm x 7,6 cm.

A nota média é de 4,7 das 5 estrelas, e os consumidores da Amazon deram nota máxima em 84% das avaliações. O modelo é elogiado pela facilidade no uso e no manuseio. No entanto, há relatos de que o produto já foi entregue quebrado. Neste dia das mães é possível adquirir a câmera instantânea Instax Mini 40 da Fujifilm com desconto de R$ 110, passando de R$ 949 para R$ 779.

4 de 7 O fone de ouvido Bluetooth JBL Tour Pro+ é o presente ideal para as mães “atletas” — Foto: Reprodução/Amazon O fone de ouvido Bluetooth JBL Tour Pro+ é o presente ideal para as mães “atletas” — Foto: Reprodução/Amazon

Quem gosta de praticar esportes na companhia da playlist favorita deve se interessar pelo fone de ouvido Bluetooth JBL Tour Pro+. Com classificação IPX5 à prova de respingos e de suor, o fone de ouvido sem fio ainda conta com cancelamento de ruído, compatibilidade com Google Assistente e Alexa, até 8 horas de autonomia e outras 24 horas de carga no estojo de armazenamento.

Avaliado com uma nota média 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tem nota máxima em 78% de suas avaliações. O modelo recebe elogios pela qualidade do som reproduzido, pelo isolamento acústico e pela duração da bateria. No entanto, há relatos de que o fone pode cair durante a prática de determinadas atividades. Disponível também em promoção, o JBL Tour Pro+ está disponível com 15% de desconto, de R$ 1.158 por R$ 999.

4. Relógio despertador digital Charge Time ION - de R$ 523 por R$ 449

5 de 7 O relógio despertador digital Charge Time ION é uma escolha criativa — Foto: Reprodução/Amazon O relógio despertador digital Charge Time ION é uma escolha criativa — Foto: Reprodução/Amazon

Um presente criativo e multifuncional pode ser útil, e o Charge Time ION traz quatro possibilidades em um único dispositivo. O produto desempenha as funções de relógio, despertador, caixa de som Bluetooth e carregador de smartphones por aproximação (Android ou iPhone), sendo ideal para ficar ao lado da cama e ajudar na rotina das mães.

Além das funcionalidades, o presente ainda serve para compor a decoração do quarto, com design em cor de madeira natural e painel de LED para mostrar as horas. O produto também faz parte da lista de produtos em promoção, por isso pode ser adquirido com 10% de desconto, por R$ 449.

O MDR-ZX310 é um fone de ouvido da Sony que pode ser interessante para as mães que se desdobram no home office e buscam sempre adquirir produtos de qualidade para assegurar o alto nível de produtividade no trabalho. O modelo promete entregar um som claro, limpo e equilibrado. Além disso, o modelo é leve e dobrável e deve ser uma opção confortável para o dia a dia e prática para o transporte entre diferentes locais.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 77% de suas avaliações, o modelo se destaca por sua durabilidade e pela qualidade do som reproduzido. O produto está disponível com 20% de desconto e pode ser adquirido na faixa de R$ 149, desconto de R$ 38 em relação ao valor original de R$ 187.

6 de 7 Sony MDR-ZX310 promete entregar um som claro, limpo e equilibrado — Foto: Divulgação/Sony Sony MDR-ZX310 promete entregar um som claro, limpo e equilibrado — Foto: Divulgação/Sony

A JBL Clip 4 é uma caixa de som para as mães que gostam de passeios ao ar livre, mas não abrem mão de uma boa trilha sonora. O modelo traz autonomia de até 10 horas, classificação IP67 de resistência à água e poeira, design leve e um mosquetão metálico acoplado ao corpo do produto.

7 de 7 JBL Clip 4 é uma caixa Bluetooth compacta com proteção IP67 — Foto: Divulgação/JBL JBL Clip 4 é uma caixa Bluetooth compacta com proteção IP67 — Foto: Divulgação/JBL

