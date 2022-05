Drone com câmera: veja 5 opções por a partir de R$ 489

Drones com câmera podem ser ideais para usuários que querem fazer imagens aéreas. O aparelho é interessante para quem quer ter a sensação de pilotar uma aeronave e capturar filmagens mais profissionais. A lista a seguir traz modelos por preços a partir de R$ 489 , como é o caso do Multilaser ES256, que oferece estabilizador de voo e câmera HD.

Já o DJI Mavic Mini promete voo de até 30 minutos e permite gravação de vídeos em Full HD a 60 quadros por segundo por valores que partem de R$ 3.740. Outra opção é o DJI Mini 2, que traz câmera 4K e bateria de até 31 minutos de voo por cerca de R$ 4.194. Veja abaixo cinco drones com câmera para comprar no Brasil em 2022.

O Multilaser ES256 conta com estabilizador de voo e first person view, que permite acompanhar em tempo real a filmagem pelo celular. Além disso, apresenta botão de emergência, onde o aparelho pousa imediatamente. O modelo pode ser uma boa opção para iniciantes de pilotagem. Ele é leve e cabe na palma da mão. Esta opção é vista por valores que partem de R$ 489.

O drone pode ser controlado pelo smartphone ou por um joystick que acompanha o equipamento. O dispositivo é equipado com uma câmera HD de 1280 x 960 pixels, fazendo capturas nítidas e seu tempo médio de voo é em média de 14 minutos no ar.

Prós: custo-benefício e câmera HD

custo-benefício e câmera HD Contras: relatos de que a bateria acaba rápido durante voo

O Multilaser ES257 é um drone com um alcance de voo de até 150 metros de distância com câmera HD de 5 MP e ajustes de angulação. Seu controle remoto é responsável por executar as funções do dispositivo. As funções incluem ajuste de velocidade e modo gravação de 1080p. O modelo conta estabilizador para ambientes externos e a bateria promete até dez minutos de autonomia. O dispositivo é comercializado por valores que partem de R$ 599.

O modelo, apelidado como HAWK, possui GPS integrado e é possível ativar funções de voo circular, definição de trajeto e follow me, que ordena que o objeto siga os passos do usuário. Na Amazon ele possui uma avaliação de 3,1 de 5 estrelas e o destaque fica para o ajuste de posição de câmera para pegar um melhor ângulo. Já um ponto negativo fica para o tempo de voo, que é curto.

Prós: funcionalidades como modo retorno automático e ajuste de posição de câmera

funcionalidades como modo retorno automático e ajuste de posição de câmera Contras: tempo de voo curto

O Multilaser ES204 é um drone com câmera Full HD de 5 MP e ajuste de angulação pelo controle remoto. O alcance de voo chega até 300 metros e a bateria é de 1.000 mAh, durando até 16 minutos. A partir do seu aplicativo exclusivo, é possível ver em tempo real o que a câmera do drone está mostrando pela tela do celular, além de comandar as funções do aparelho. O produto pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 823.

O modelo possui Dual GPS integrado, permitindo estilos de movimentação que podem ser ajustadas pelo controle remoto, como a função circular, para o acessório voar em círculos, função trajeto, para o usuário desenhar o que quer que o drone faça e a função de fazer o dispositivo seguir seus passos. A parte negativa, de acordo com os compradores, é pelas hélices que não possuem proteção e podem quebrar com facilidade.

Prós: custo-benefício e rápido no voo

custo-benefício e rápido no voo Contras: hélice não tem proteção

O Mavic Mini, da DJI, é um drone indicado para profissionais e para quem busca levar o aparelho para qualquer lugar. Ele é o acessório mais leve do catálogo da DJI e também o menor drone dobrável da marca. A câmera tem perfil técnico inferior ao sensor 4K que é usado nos Mavics maiores. A resolução é de 12 MP e o equipamento permite gravação de vídeos em Full HD a 60 quadros por segundo. O combo com acessórios e controle remoto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 3.740.

Ele promete um voo de até 30 minutos, com uma carga completa de bateria, suporte a um mapeamento que identifica áreas restritas ao voo via GPS e também conta com um recurso automático, que garante que o drone volte para o seu ponto de partida em caso de perda de conexão. Os compradores avaliaram o DJI Mavic Mini em 4,7 de 5 estrelas e destacaram o aparelho pelas manobras do QuickShots, uma função que faz o drone decolar na vertical, com a câmera apontada para baixo, oferecendo também voos panorâmicos.

Prós: estabilidade, velocidade, tempo da bateria e qualidade da imagem

estabilidade, velocidade, tempo da bateria e qualidade da imagem Contras: programa de voo não é compatível com todos os sistemas operacionais

O drone DJI Mini 2 é o sucessor do drone DJI Mavic Mini. O Mini 2 é uma opção para quem está procurando um drone compacto para uso profissional com boas especificações. O aparelho oferece câmera 4K, distância de controle de até 10 km, controle RC-N1 com visor e funcionalidade pelo aplicativo DJI Fly. Além disso, a câmera suporta gravação de imagens em formato RAW. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 4.194 para adquirir o produto.

Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, a nova edição conta também com bateria de até 31 minutos de voo e tem a mesma classificação que o Mavic Air 2 e Air 2S no quesito força contra o vento, sendo resistente. De acordo com os usuários, o aparelho se destaca por ser comportar bem voando com ventos fortes.

Prós: qualidade da câmera, velocidade e carregamento rápido

qualidade da câmera, velocidade e carregamento rápido Contra: preço elevado

