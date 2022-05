Elden Ring: veja os 5 melhores lugares para farmar runas no início do jogo

Elden Ring é o jogo de RPG mais recente da From Software, mundialmente conhecida por sua série Dark Souls. Misturando elementos de diversos títulos anteriores da desenvolvedora, ele conquistou o coração dos gamers por trazer como novidade um enredo feito com colaboração de George R.R. Martin, autor de Game of Thrones, mas sem deixar de lado a característica gameplay desafiadora. Para aliviar um pouco essa dificuldade, muitos jogadores se aproveitam do fato dos inimigos renascerem constantemente para conquistar diversas runas e subir de nível rapidamente, no método conhecido como “farm”. Assim, o TechTudo lista abaixo os melhores lugares para farmar runas no início do jogo e como fazer para chegar até eles.