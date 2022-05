Fone de ouvido com cancelamento de ruído: 6 opções por a partir de R$ 365

1 de 7 Galaxy Buds 2 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Buds 2 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Soundcore Life Q20, da Anker, é um fone de ouvido sem fio que funciona com conexão Bluetooth. O modeo oferece design sofisticado e conchas acolchoadas com espuma que garantem o cancelamento de ruídos externos. A tecnologia promete emitir áudios graves e agudos. Além disso, conta com autonomia de bateria de até 40 horas para reprodução de música. A espuma das conchas é anatômica e se adapta ao formato da orelha do usuário para garantir conforto máximo. O dispositivo ainda abriga quatro microfones embutidos que atuam tanto para recepção de áudio em chamadas de voz quanto para rejeitar sons externos. Esta opção é vendida por cerca de R$ 365.

A ficha técnica fica completa com drivers de 40 mm, tamanho um pouco acima de média, essencial para garantir a máxima qualidade de reprodução sonora. Já as conchas contam com botões multimídia e power, além de girarem em um ângulo de 40 graus. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários destacam o isolamento acústico, o bom acabamento do material e o conforto. Entretanto, relatam que alguns produtos apresentam problemas na conexão Bluetooth.

Prós: bom custo-benefício e desempenho acima da média

bom custo-benefício e desempenho acima da média Contras: relatos do plástico do arco se mover enquanto o usuário anda

2 de 7 Soundcore Life Q20 apresenta conchas acolchoadas com espuma que garantem o cancelamento de ruídos externos — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O Galaxy Buds 2, da Samsung, é um fone com conexão Bluetooth que traz microfone integrado e acompanha um estojo para recarregar o dispositivo. Ele apresenta formato intra-auricular e possui tecnologia que separa automaticamente a reprodução de sons graves dos agudos. O dispositivo também traz cancelamento de ruído, ajuste ergonômico à orelha, resistência à água e autonomia de bateria de cinco horas. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 449.

O produto promete conexão rápida com outros dispositivos da gigante sul-coreana, como celulares e smartwatches. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o isolamento de ruídos e a ótima reprodução de músicas.

Prós: possibilidade de se conectar rapidamente a outros dispositivos da Samsung

possibilidade de se conectar rapidamente a outros dispositivos da Samsung Contras: autonomia de bateria poderia ser maior

3 de 7 Galaxy Buds 2 apresenta formato intra-auricular — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

3. Echo Buds (2ª geração) – a partir de R$ 749

O Echo Buds (2ª geração), da Amazon, é um fone intra-auricular com conexão Bluetooth que traz integração com assistente virtual Alexa por meio do comando de voz. Ele apresenta microfone e cancelamento de ruído. O dispositivo promete ainda até cinco horas de autonomia de bateria para músicas e chamadas de voz. O produto também conta com resistência à água e controle por voz para abrir os apps do celular e realizar tarefas como ouvir podcasts e realizar ligações. Este fone é visto por preços a partir de R$ 749.

O equipamento é compatível com iOS e Android. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a eficiência do aparelho e a boa reprodução de música. No entanto, relatam que a bateria dura menos que o anunciado.

Prós: conexão com Alexa

conexão com Alexa Contras: autonomia de bateria

4 de 7 Echo Buds (2ª geração) traz conexão com Alexa — Foto: Divulgação/Amazon

O Live 650BT, da JBL, é um fone de conexão Bluetooth que também vem com dois fios de conexão, um com entrada P2 e outro com entrada USB. Cada concha garante acabamento externo em espuma para proteger o ouvido de ruídos externos, mas também para maximizar o conforto e ainda oferecem botões multimídia e power. As conchas são dobráveis para o lado interno em 90 graus.

O arco é acolchoado interna e externamente por tecidos macios. Além disso, promete tecnologia que intensifica e aprimora os sons mais graves e autonomia de bateria de até 30 horas por cifras a partir de R$ 999. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam a boa equalização sonora e a interação com a Alexa.

Prós: também pode ser usado com fio

também pode ser usado com fio Contras: relatos de que o material é frágil

5 de 7 JBL Live 650BT promete autonomia de até 30 horas — Foto: Divulgação/JBL

O Studio Buds, da Beats, é um fone sem fio de conexão Bluetooth com encaixe intra-auricular na orelha e compatibilidade simplificada com dispositivos Android e iOS. Ele promete autonomia de bateria para oito horas ininterruptas de música. O fone ainda conta com dois modos de controle: cancelamento total de ruído, ou para ouvir música com os sons externos audíveis. O dispositivo é visto por preços que partem de R$ 1.050.

Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a velocidade de emparelhamento do aparelho com celulares e a rapidez para a bateria recarregar.

Prós: tecnologia avançada para cancelamento de ruído

tecnologia avançada para cancelamento de ruído Contras: há modelos mais em conta com maior autonomia de bateria

6 de 7 Beats Studio Buds traz dois dois modos de controle de cancelamento de ruído — Foto: Divulgação/Beats

O AirPods Pro, da Apple, traz compatibilidade com os dispositivos iOS. O fone oferta conexão sem fio via Bluetooth e encaixe intra-auricular. Ele apresenta design simples e garante cancelamento ativo de ruído, mas também disponibiliza a opção de ouvir música e deixar os sons ambientes audíveis. As especificações ficam completas com equalização adaptativa que ajusta automaticamente a música aos seus ouvidos e adaptadores de silicone em três tamanhos. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.619 para adquirir o produto.

Além disso, ele foi confeccionado em material resistente ao suor e à água. O modelo promete autonomia de bateria de até 24 horas. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários destacam a reprodução sonora de qualidade.

Prós: adaptadores de silicone para vários tamanhos de orelha e autonomia de bateria longa

adaptadores de silicone para vários tamanhos de orelha e autonomia de bateria longa Contras: preço elevado

7 de 7 O AirPods Pro é um modelo compacto que traz autonomia de até 24 horas — Foto: Divulgação/Apple

