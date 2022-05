Fone de ouvido gamer: 7 modelos para jogos e suas diferenças

1 de 8 Headset gamer: lista traz sete modelos para comprar no Brasil em 2022 — Foto: Divulgação/Corsair Headset gamer: lista traz sete modelos para comprar no Brasil em 2022 — Foto: Divulgação/Corsair

Qual melhor fone de ouvido Bluetooth? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O Intra H150 é um fone de ouvido gamer da HP que apresenta design minimalista e maleável. O modelo intra-auricular oferta ganchos anatômicos de silicone para encaixar na orelha e um microfone removível no lado esquerdo. Ele ainda conta com botões multimídia no cabo e entrada P2 banhada a ouro para evitar ferrugem. O dispositivo foi projetado para ser leve e confortável, ideal para usuários que passam longas horas conectados. O produto é vendido por preços a partir de R$ 117.

O fone traz um driver de 10 mm e isolamento acústico. O acessório é compatível com Windows, Linux e Mac. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o bom custo-benefício e a eficiência do produto.

Prós: entrada P2 banhada a ouro

entrada P2 banhada a ouro Contras: relatos de o produto ser frágil

2 de 8 HP Gamer Intra H150 é um fone intra-auricular — Foto: Divulgação/HP HP Gamer Intra H150 é um fone intra-auricular — Foto: Divulgação/HP

2. Fortrek RGB Blackfire – a partir de R$ 129

O Fortrek Blackfire oferta iluminação RGB no lado externo de cada uma das conchas. O modelo disponibiliza revestimento acolchoado em material sintético e uma almofada na parte interna do arco da cabeça. Ele apresenta um microfone longo e ajustável e um fio de 1,9 metro. A ficha técnica ainda inclui duas entradas P2, uma entrada USB e um adaptador para P3. Esta opção é encontrada por cerca de R$ 129.

O produto é compatível com consoles, desktops e notebooks. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a alta performance sonora emitida pelos drivers. Porém, criticam a fragilidade do acabamento.

Prós: múltiplas possibilidades de conectividade

múltiplas possibilidades de conectividade Contras: relatos de que o acabamento é frágil

3 de 8 Fortrek Blackfire traz iluminação RGB nas conchas — Foto: Divulgação/Fortrek Fortrek Blackfire traz iluminação RGB nas conchas — Foto: Divulgação/Fortrek

O Quantum 50, da JBL, apresenta encaixe intra-auricular com acabamento em silicone. O modelo apresenta entrada P2 angular, microfone embutido e um botão de controle no cabo para administrar o volume do áudio ou mutá-lo. Ele é compatível com desktops, notebooks, smartphones e consoles como o Nintendo Switch. O acessório pode ser adquirido por R$ 139.

O produto foi promete sensação de conforto e conta com driver de 8,6 mm. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima qualidade e isolamento de som.

Prós: compatibilidade com vários dispositivos

compatibilidade com vários dispositivos Contras: relatos de que a entrada angular P2 é frágil

4 de 8 JBL Quantum 50 pode ser usado em celulares — Foto: Divulgação/JBL JBL Quantum 50 pode ser usado em celulares — Foto: Divulgação/JBL

O Kraken X, da Razer, apresenta design over-ear, ou seja, cobre toda a orelha e proporciona maior imersão de som. Toda a parte interna do produto, como conchas e arco, é revestida com acolchoamento em material sintético. O microfone é longo e ajustável, com captação cardióide: absorve o som das direções frontais e laterais e ignora a traseira.

Ele conta com drivers de 40 mm, entrada P2, compatibilidade com toda a linha dos consoles mais modernos do mercado (PlayStation, Xbox, e Nintendo Switch). O acessório é comercializado por cerca de R$ 304. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a qualidade do som e o microfone com redutor de ruído. No entanto, criticam a fragilidade do arco da cabeça e dos fios nas conchas.

Prós: oferece compatibilidade com uma extensa lista de aparelhos

oferece compatibilidade com uma extensa lista de aparelhos Contras: relatos de que o arco da cabeça é frágil

5 de 8 Razer Kraken X pode ser usado em diversos consoles — Foto: Divulgação/Razer Razer Kraken X pode ser usado em diversos consoles — Foto: Divulgação/Razer

O Cloud Earbuds, da HyperX, apresenta design intra-auricular com acabamento em silicone. Ele apresenta um único botão de controle no cabo, microfone embutido e entrada P2. O modelo acompanha estojo de transporte e três unidades externas de silicone. O acessório tem compatibilidade com Nintendo Switch, PS4 e dispositivos móveis. Além disso, traz tecnologia que impede o embaraçamento dos fios e pode ser visto por preços a partir de R$ 249.

O modelo conta com um driver de 14 mm, um número bem acima da média para fones pequenos como este. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam a boa eficiência de reprodução sonora. No entanto, criticam inabilidade de rejeitar ruídos e o incômodo causado pelo silicone.

Prós: o driver promete performance acima da média

o driver promete performance acima da média Contras: os encaixes de silicone podem incomodar

6 de 8 HyperX Cloud Earbuds traz tecnologia para evitar que os fios fiquem enroscados — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo HyperX Cloud Earbuds traz tecnologia para evitar que os fios fiquem enroscados — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O fone G435 Lightspeed, da Logitech apresenta design over-ear e conchas com acolchoamento revestido em tecido sintético. Ele traz conexão via Bluetooth e é compatível com PCs, consoles e dispositivos móveis. O modelo disponibiliza botões power e multimídia nas laterais das conchas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 519 para aquirir o produto.

O acessório promete drivers de 40 mm, microfones duplos embutidos e design ultra leve. O fone promete autonomia de bateria de 18 horas. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores confirmam a eficiência de acordo com a anunciada na propaganda.

Prós: múltiplas opções de compatibilidade

múltiplas opções de compatibilidade Contras: preço elevado

7 de 8 Logitech G435 Lightspeed traz conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Logitech Logitech G435 Lightspeed traz conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Logitech

O Void RGB Elite, da Corsair, oferece design branco com detalhes em preto e conectividade sem fio. Toda a parte interna do fone foi desenvolvida em tecido sintético acolchoado que promete máximo conforto ao usuário. A parte externa da concha esquerda conta com dois botões: um power e outro de mute. O modelo é comercializada por valores que partem de R$ 610.

O acessório é compatível com consoles, dispositivos móveis e PCs. A promessa é que a bateria dure até 16 horas. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários pontuam o som de qualidade do produto. Contudo, criticam o acabamento.

Prós: conexão sem fio com alcance de até 12 metros

conexão sem fio com alcance de até 12 metros Contras: relatos do microfone demorar para reproduzir os sons capturados

8 de 8 Corsair Void Elite apresenta iluminação RGB — Foto: Divulgação/Corsair Corsair Void Elite apresenta iluminação RGB — Foto: Divulgação/Corsair

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"