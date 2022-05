Fone de ouvido infantil: 7 modelos feitos para os pequenos

1 de 8 Lista reúne sete opções de fones de ouvido para comprar por a partir de R$ 57 — Foto: Divulgação/ELG Lista reúne sete opções de fones de ouvido para comprar por a partir de R$ 57 — Foto: Divulgação/ELG

Qual melhor fone de ouvido Bluetooth? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O Exbom HF-C22 traz um visual com orelhinhas de gato. A opção está disponível na cor branca e rosa e possui detalhes em luzes de LED coloridas que podem deixar a experiência de uso dos fones mais divertida e animada. O modelo possui haste regulável e acolchoada para a cabeça e almofadas revestidas para as orelhas, o que promete conforto durante o período de uso. O dispositivo é encontrado por preços a partir de R$ 54.

O headphone tem qualidade de som estéreo e possui conexão por fios com porta de áudio de 3,5 mm, podendo ser usado em celulares, tablets e computadores, por exemplo. Além disso, o modelo também conta com um design dobrável para facilitar o transporte. No site da Amazon, o fone é avaliado com nota 4,7 de 5 e os usuários destacam boa qualidade de som, mas salientam que o modelo pode ser desconfortável após longas horas de uso.

Prós: visual divertido e decorado com luzes de LED e bom custo-benefício

visual divertido e decorado com luzes de LED e bom custo-benefício Contras: relatos de usuários indicam desconforto durante longas horas de uso

2 de 8 Exbom HF-C22 tem visual com orelhinhas de gato e é decorado com luzes de LED coloridas — Foto: Divulgação/Exbom Exbom HF-C22 tem visual com orelhinhas de gato e é decorado com luzes de LED coloridas — Foto: Divulgação/Exbom

2. Headphone Boo OEX HP301 - a partir de R$ 64

O headphone Boo, da OEX, traz um design divertido que pode agradar os pequenos. Ele está disponível nas cores laranja e azul e o modelo também traz desenhos de monstrinhos coloridos nas conchas. A haste para a cabeça é acolchoada e promete conforto. Já os earpads são revestidos e giratórios, o que garante um ajuste melhor nas orelhas e também facilita o transporte. O modelo é visto por cerca de R$ 64.

O fone conta com alto-falantes de 40 mm, e possui potência limitada para não prejudicar a audição das crianças. A conexão do modelo é feita por fios, com saída de áudio P2, sendo compatível com celulares, tablets e PCs. No site da Amazon, a opção recebeu nota 3,8 de 5 dos consumidores, que elogiaram o design dos fones, mas criticaram a fragilidade o produto.

Prós: design colorido, promessa de conforto e potência limitada para a audição infantil

design colorido, promessa de conforto e potência limitada para a audição infantil Contras: relatos de usuários indicam certa fragilidade do produto

3 de 8 Headphone Boo, da OEX, está disponível nas cores azul e laranja e traz desenhos coloridos nas conchas — Foto: Divulgação/OEX Headphone Boo, da OEX, está disponível nas cores azul e laranja e traz desenhos coloridos nas conchas — Foto: Divulgação/OEX

3. OEX Kids Unicórnio HP304 - a partir de R$ 67

Outro modelo da OEX que pode ser interessante para os pequenos é o Kids Unicórnio. O headphone está disponível nas cores azul e rosa e traz o desenho do bichinho mitológico cercado por estrelinhas coloridas estampado nas conchas. Assim como o modelo anterior, a opção também possui potência limitada para a audição infantil e pode ser vista por valores que partem de R$ 67.

O modelo também conta com haste ajustável e conchas acolchoadas e dobráveis, oferecendo conforto e facilitando o transporte. A conexão é por fios, com porta de áudio de 3,5 mm. O fone é avaliado com nota 3,9 de 5, e os consumidores destacam o design e o bom custo-benefício como pontos positivos, mas questionam a resistência do fone.

Prós: visual divertido e potência limitada para a audição de crianças

visual divertido e potência limitada para a audição de crianças Contras: relatos de usuários indicam que o material do modelo pode ser pouco resistente

4 de 8 Kids Unicórnio, da OEX, traz o desenho do bichinho místico estampado nas laterais — Foto: Divulgação/OEX Kids Unicórnio, da OEX, traz o desenho do bichinho místico estampado nas laterais — Foto: Divulgação/OEX

4. ELG Melody - a partir de R$ 99

O fone de ouvido da ELG traz um design robusto que promete durabilidade e resistência mesmo em condições severas de uso. Ele está disponível nas cores rosa e azul, amarelo e azul e vermelho e azul. De acordo com a fabricante, o modelo é confeccionado em material antialérgico, e também possui limitação de volume para não prejudicar a audição dos pequenos. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 99.

Com design ergonômico, o headphone possui haste acolchoada e regulável para a cabeça, além de conchas acústicas revestidas para a orelha, prometendo conforto durante o uso. Com conexão por fios destacáveis, o modelo também traz a tecnologia Audio Splitter, que permite conectar um segundo fone para compartilhar o áudio. O dispositivo recebeu nota 4,5 de 5 e consumidores elogiaram a resistência dos fones e o conforto. No entanto, criticaram a qualidade dos fios do modelo.

Prós: confeccionado em material antialérgico e resistente e limitação de volume

confeccionado em material antialérgico e resistente e limitação de volume Contras: relatos de que o a qualidade do fio poderia ser melhor

5 de 8 O ELG Melody é revestido em material antialérgico — Foto: Divulgação/ELG O ELG Melody é revestido em material antialérgico — Foto: Divulgação/ELG

A JBL JR310 traz um design diferenciado. Ele está disponível nas cores azul e vermelho, e também acompanha adesivos reutilizáveis para personalização. Confeccionado em material mais leve, o modelo também conta com hastes reguláveis para a cabeça e almofadas acolchoadas que promete conforto aos pequenos. Esta opção é comercializada por cifras que partem de R$ 119.

Assim como os outros modelos da lista, a opção também possui limitação de volume para preservar a audição das crianças. O diferencial do headphone é que ele traz um microfone integrado e também possui com controles de volume em linha. A conexão do modelo é feita por cabo P2, sendo compatível com smartphones, tablets e computadores. Os fones foram avaliados com nota 4,5 de 5 e os consumidores destacam conforto e aparente durabilidade dos fones.

Prós: possui microfone integrado

possui microfone integrado Contras: não há

6 de 8 JBL JR310 é confeccionado em material mais leve e equipado com microfone — Foto: Divulgação/JBL JBL JR310 é confeccionado em material mais leve e equipado com microfone — Foto: Divulgação/JBL

O Motorola Squad 200 é um fone de ouvido infantil que possui construção robusta em material flexível, o que promete maior durabilidade, resistência e segurança. O modelo conta com haste regulável para a cabeça e almofadas revestidas em material antialérgico, prometendo ergonomia e conforto. A opção é equipada com tecnologia de isolamento passivo de ruído, e ainda possui limitação de volume para garantir maior proteção para a audição das crianças. No site da Amazon, o fone pode ser visto por cifras que partem de R$ 129.

Ele possui conexão por fios com saída de áudio P2 e também conta com microfone integrado. Além disso, o modelo ainda acompanha uma cartela de adesivos para personalização. Ele está disponível nas cores azul e rosa. O fone de ouvido foi avaliado com nota 4,5 de 5 na Amazon. Usuários que adquiriram o produto elogiaram a qualidade do material dos fones.

Prós: possui microfone, impõe limites de volume e é revestido em material antialérgico

possui microfone, impõe limites de volume e é revestido em material antialérgico Contras: preço alto pode ser um impeditivo para a compra

7 de 8 O Motorola Squad 200 Kids é indicado para crianças com idade entre 3 e 8 anos — Foto: Divulgação/Motorola O Motorola Squad 200 Kids é indicado para crianças com idade entre 3 e 8 anos — Foto: Divulgação/Motorola

Outro headphone infantil da JBL é o JR310BT. O diferencial do modelo é que ele possui conexão por Bluetooth, sem precisar de fios. De acordo com a fabricante, a bateria do fone traz autonomia de até 30 horas e a opção também conta com microfone integrado. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 209 para adquirir o produto.

Disponível nas cores azul e vermelho e azul e rosa, o modelo também é equipado com tecnologia de limitação de volume para preservar a audição das crianças. Além disso, ele possui haste regulável para a cabeça e earpads almofadados, garantindo conforto mesmo após horas de uso. A opção também acompanha adesivos para personalização e está disponível no site da Amazon por cifras a partir de R$ 209. Por lá, o produto recebeu nota 4,8 de 5. Consumidores destacam a qualidade dos fones e a duração da bateria como pontos positivos.

Prós: limitação de volume, autonomia de até 30 horas e permite personalização

limitação de volume, autonomia de até 30 horas e permite personalização Contras: preço elevado

8 de 8 JBL JR310BT tem conexão Bluetooth e promete autonomia de até 30 horas — Foto: Divulgação/JBL JBL JR310BT tem conexão Bluetooth e promete autonomia de até 30 horas — Foto: Divulgação/JBL

Com informações de OEX (1/2), JBL (1/2) e Motorola

3 celulares até R$ 3.000 para comprar em 2022