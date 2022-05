Fone de ouvido Motorola: conheça 6 modelos com e sem fio

A Motorola oferece amplo portfólio de fones de ouvido no Brasil. Os dispositivos são ideais para ouvir músicas e também para realizar chamadas telefônicas e reuniões de trabalho. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 39 , como é o caso do Earbuds 2 SH006, que apresenta design intra-auricular e cabo de 1,2 metro.

Já o Verve Loop 2 oferece resistência à água e conexão Bluetooth por valores que partem de R$ 249. Outra opção é o Motobuds Charge, que conta com dez horas de autonomia de bateria e microfone embutido por cerca de R$ 349. Veja abaixo seis fones de ouvido da Motorola para comprar em 2022.

1 de 7 Fone de ouvido Motorola: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 39 e R$ 349 — Foto: Divulgação/Motorola Fone de ouvido Motorola: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 39 e R$ 349 — Foto: Divulgação/Motorola

Qual melhor fone de ouvido Bluetooth? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O Earbuds 1 SH006 é um fone de ouvido com fio e design intra-auricular. O dispositivo oferece um microfone integrado e um botão em um dos cabos para dar pause em músicas ou atender chamadas de voz. O fio do aparelho mede 1,2 metro e cada alto-falante conta com 10 mm de dimensão. Além disso, oferece entrada P2 compatível com dispositivos móveis, desktops e notebooks.

O produto é vendido por preços a partir de R$ 39. Avaliado com uma nota 4 de 5 na Amazon, os usuários destacam o conforto proporcionado pelo design e o bom funcionamento do produto. Porém, criticam a fragilidade do produto.

Prós: compatibilidade com assistentes virtuais

compatibilidade com assistentes virtuais Contras: botão de controle possui funções limitadas

2 de 7 Motorola Earbuds 2 SH006 é um fone com fio com design intra-auricular — Foto: Divulgação/Motorola Motorola Earbuds 2 SH006 é um fone com fio com design intra-auricular — Foto: Divulgação/Motorola

2. Pulse 120 – a partir de R$ 107

O Pulse 120 promete design confortável com duas conchas almofadadas e arco de cabeça macio. As conchas são dobráveis para o interior do produto em um ângulo de 90 graus, desenvolvidas para cobrir toda a orelha e cancelar os ruídos externos. O dispositivo conta ainda com microfone embutido, botões de controle no cabo e drivers de 40 mm que possibilitam uma condução adequada e acima da média para o som se encaminhar diretamente ao ouvido. Esta opção é vista por valores que partem de R$ 107.

Além disso, o acessório dispõe de entrada P2, indicada para dispositivos móveis, desktops e notebooks. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários destacam a eficiência do dispositivo para ouvir músicas e o conforto proporcionado pelas conchas, mas criticam a presença de ruídos constantes em ligações ao precisarem usar o microfone.

Prós: oferece tecnologia para combater o emaranhamento dos fios

oferece tecnologia para combater o emaranhamento dos fios Contras: botões de controle no cabo possuem funções limitadas

3 de 7 O Pulse 120, da Motorola, possui isolamento passivo de ruídos — Foto: Divulgação/Motorola O Pulse 120, da Motorola, possui isolamento passivo de ruídos — Foto: Divulgação/Motorola

O Pulse 2 traz design moderno e over-ear, ou seja, as conchas se projetam por toda a extensão dos ouvidos. O arco da cabeça é regulável para favorecer ao usuário o melhor conforto possível durante o uso. As conchas são almofadadas e dobram para o interior do produto em um ângulo de 60 graus. Ele conta ainda com cabo removível de entrada P2, microfone embutido e um botão de controle de chamadas. O acessório é comercializado por R$ 108.

O dispositivo ainda promete som de qualidade com altos nítidos, níveis baixos e intervalos médios claros. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores aprovam a qualidade sonora. Contudo, relatam que o acabamento não é de boa qualidade.

Prós: fone removível

fone removível Contras: relatos de que o acabamento não é de boa qualidade

4 de 7 Motorola Pulse 2 traz design 'over-ear' — Foto: Divulgação/Motorola Motorola Pulse 2 traz design 'over-ear' — Foto: Divulgação/Motorola

4. Verve Loop 2 – a partir de R$ 249

O Verve Loop 2 apresenta design intra-auricular e anatômico que promete se adaptar confortavelmente na orelha. Ele tem detalhes em laranja e dispõe de botões multimídia. Além disso, oferece resistência à água e suor, conexão Bluetooth e microfone embutido. Ele ainda promete autonomia de bateria de dez horas e pode ser adquirido por R$ 249.

Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os usuários pontuam a rápida conexão Bluetooth. Contudo, relatam que o produto é frágil e pode quebrar com facilidade.

Prós: conexão sem fio

conexão sem fio Contras: produto frágil

5 de 7 Motorola Verve Loop 2 apresenta conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Motorola Motorola Verve Loop 2 apresenta conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Motorola

5. Pulse Escape Plus – a partir de R$ 249

O Pulse Escape Plus é outro fone com design over-ear. Uma das conchas conta com botões multimídia, mas ambas podem ser dobradas em um ângulo de 45 graus para o interior do produto. O dispositivo dispõe de conexão sem fio via Bluetooth e com um alcance de até 18 metros. Ele ainda promete autonomia de bateria de 20 horas, drivers de 40 mm, isolamento de ruído, resistência à água e poeira e microfone embutido. Além disso, possibilita conectar ao aparelho em até dois dispositivos diferentes. O acessório é vendido por cifras a partir de R$ 249.

Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os usuários destacam o som de qualidade e o conforto trazido pelo acolchoamento. Porém, criticam a fragilidade do acabamento, que descola com pouco tempo de uso.

Prós: conexão sem fio e possibilidade de se conectar a dois aparelhos ao mesmo tempo

conexão sem fio e possibilidade de se conectar a dois aparelhos ao mesmo tempo Contras: relatos de que o acabamento é frágil

6 de 7 Motorola Pulse Escape Plus apresenta concha almofadadas — Foto: Divulgação/Motorola Motorola Pulse Escape Plus apresenta concha almofadadas — Foto: Divulgação/Motorola

O Motobuds Charge é um fone de ouvido sem fio que apresenta conexão Bluetooth. Ele apresenta encaixe intra-auricular, oferta dez horas de autonomia de bateria, resistência à água e suor, microfone embutido e possibilidade de controle multimídia via touch. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 349 para adquirir o produto.

O estojo de carregamento oferece conexão USB e pode ser recarregada diretamente ao conectar-se ao celular. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o design e a proposta do produto. Porém, relatam que a conexão é instável e cai constantemente.

Prós: conexão sem fio

conexão sem fio Contras: instabilidade na conexão Bluetooth

7 de 7 Motobuds Charge tem autonomia de bateria de até 10 horas — Foto: Divulgação/Motorola Motobuds Charge tem autonomia de bateria de até 10 horas — Foto: Divulgação/Motorola

