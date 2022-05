Fone de ouvido Sennheiser: 7 modelos por a partir de R$ 354

A Sennheiser é uma das principais fabricantes do segmento de áudio e oferece amplo catálogo de fones de ouvido no Brasil. Os modelos podem ser interessantes para quem busca qualidade sonora ao ouvir músicas ou mesmo para usar na hora da jogatina. O produto mais barato da lista é o Sennheiser HD 300, que traz design compacto e cancelamento de ruído ativo por preços a partir de R$ 354 .

1 de 8 Fone de ouvido Sennheiser: lista reúne sete modelos que variam entre R$ 354 e R$ 1.735 — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Fone de ouvido Sennheiser: lista reúne sete modelos que variam entre R$ 354 e R$ 1.735 — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

O Sennheiser HD 300 traz um design compacto que permite dobrar os fones, o que deve facilitar na hora de transportar o equipamento. Apesar da proposta de ser um dispositivo mais portátil, o HD 300 conta com conchas grandes e espessas, que tendem a oferecer mais conforto e menor interferências de sons externos. Ele é comercializado por cerca de R$ 354.

O HD 300 conta ainda com cancelamento de ruído ativo e traz um cabo de 1,4 metro com conector de 3,5 mm angulado, que favorece sua utilização em dispositivos móveis. O modelo pesa apenas 217 gramas e promete ser uma boa solução de entrada para quem busca um modelo de maior qualidade. 67% dos consumidores do fone na Amazon o avaliaram com cinco estrelas.

Prós: preço acessível, qualidade de som e cancelamento de ruído

preço acessível, qualidade de som e cancelamento de ruído Contras: nenhum relevante

2 de 8 Sennheiser HD 300 é um fone de ouvido de entrada — Foto: Divulgação/Sennheiser Sennheiser HD 300 é um fone de ouvido de entrada — Foto: Divulgação/Sennheiser

O HD 400S é uma opção similar ao fone de entrada apresentado anteriormente. O equipamento é mais uma opção com fio e conector de 3,5 mm, e assim como HD 300, traz um design mais compacto e possibilidade de dobrar a haste para maior portabilidade. O equipamento é comercializado por preços a partir de R$ 359.

O cabo de 1,4 metro é removível e traz controle integrado, o que deve facilitar na hora de atender uma chamada. O HD 400S conta ainda com um microfone omni-direcional que promete proporcionar clareza na comunicação.

Prós: design atraente e bons recursos

design atraente e bons recursos Contras: nenhum relevante

3 de 8 Sennheiser HD400S deve encaixar em orçamentos mais limitados — Foto: Divulgação/Sennheiser Sennheiser HD400S deve encaixar em orçamentos mais limitados — Foto: Divulgação/Sennheiser

O Sennheiser HD 200 é voltado para um público mais exigente. De acordo com a fabricante, o modelo promete oferecer sonoridade de estúdio para seus usuários. Ele é um fone com visual mais robusto, o que faz com que sua portabilidade seja comprometida a favor de uma construção mais voltada para a durabilidade e conforto. O equipamento é comercializado por valores que partem de R$ 536.

Segundo a Sennheiser, o HD 200 é capaz de oferecer graves mais intensos e livres de distorções, além de uma potência e qualidade de áudio superior a de seus concorrentes. O modelo conta ainda com um cabo fixo de 2 metros e é comercializado com um adaptador de 6,3 mm estéreo.

Prós: promessa de mais qualidade de som e robustez

promessa de mais qualidade de som e robustez Contras: pouco portátil

4 de 8 Sennheiser HD200 tem visual mais moderno e promete mais durabilidade — Foto: Divulgação/Sennheiser Sennheiser HD200 tem visual mais moderno e promete mais durabilidade — Foto: Divulgação/Sennheiser

O Sennheiser HD 280 PRO é um fone indicado para uso profissional. Ele apresenta maior isolamento sonoro e construção mais robusta, comprometendo um pouco de sua portabilidade, mesmo sendo mais um modelo que permite que as conchas sejam dobradas. Esta opção é encontrada por cifras a partir de R$ 956.

O fone traz conchas com formato mais arredondado que cobrem completamente as orelhas dos usuários, proporcionando mais imersão e isolamento de sons externos, o que é ideal para quem busca um fone para monitorar o áudio. O cabo que também é fixado ao fone é bem mais espesso, o que promete mais durabilidade para o equipamento.

Prós: qualidade de áudio extrema e qualidade de construção

qualidade de áudio extrema e qualidade de construção Contras: preço elevado

5 de 8 Sennheiser HD 280 PRO pode ser interessante para público entusiasta — Foto: Divulgação/Sennheiser Sennheiser HD 280 PRO pode ser interessante para público entusiasta — Foto: Divulgação/Sennheiser

O HD 569 se destaca principalmente pelo design mais moderno, tendo um visual mais arredondado com alguns detalhes brilhantes e acabamento premium. O fone, que tem aprovação positiva de 71% de seus consumidores, promete oferecer bom isolamento, além de graves potentes. O modelo é indicado para para quem não abre mão de maior qualidade de áudio e pode ser visto por cerca de R$ 1.207.

Ele promete conforto por trazer conchas espessa. O fone oferece almofadas na tiara que deixam o equipamento mais confortável para quem faz um uso por períodos de tempo mais longos. Além disso, também apresenta cabo fixo, pesa cerca de 300 g e é comercializado com o adaptador de 6,3 mm.

Prós: qualidade de som e design premium

qualidade de som e design premium Contras: custo alto

6 de 8 Sennheiser HD569 tem visual moderno e promete qualidade de som — Foto: Divulgação/Sennheiser Sennheiser HD569 tem visual moderno e promete qualidade de som — Foto: Divulgação/Sennheiser

O Game Zero é um fone indicado para jogadores que traz formato mais similar ao de outros headsets. Ele tem mais de 70% de avaliações com cinco estrelas e conta com um microfone maior, o que evidencia sua proposta de ser uma solução para os jogadores mais exigentes quando o assunto é comunicação. O produto é comercializado por valores a partir de R$ 1.264.

Assim como outras soluções voltadas ao público gamer, o Game Zero tem um design mais moderno e agressivo, prometendo ainda oferecer mais conforto com suas conchas grandes e revestimento acolchoado na tiara. O Game Zero pesa cerca de 300g e traz cabo de trê metros com conector de 3,5 mm.

Prós: ideal para jogos e microfone móvel

ideal para jogos e microfone móvel Contras: custo alto no segmento

7 de 8 Sennheiser Game Zero é indicado para os gamers — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Sennheiser Game Zero é indicado para os gamers — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

O HD 599 é um fone que traz um visual mais moderno, com acabamento que remete a metal e com almofadas e tiara que prometem oferecer conforto. Segundo a fabricante, o fone que conta com design aberto e avaliação com cinco estrelas de 71% de seus usuários, oferece qualidade de áudio extrema, que tende a agradar mesmo usuários mais exigentes.

O modelo traz ainda cabo de três metros com conector P2 (3,5 mm), além de drivers grandes e espumas que podem ser facilmente substituídas pelo usuário. O cabo do fone é removível, o que pode ser interessante para quem procura mais mobilidade. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.735 para adquirir o produto.

Prós: ideal para profissionais e qualidade de áudio

ideal para profissionais e qualidade de áudio Contras: exige alto investimento

8 de 8 Sennheiser HD 699 tem um design mais moderno — Foto: Divulgação/Sennheiser Sennheiser HD 699 tem um design mais moderno — Foto: Divulgação/Sennheiser

