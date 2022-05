Fonte 750W: veja 6 modelos para montar seu computador

Fontes de 750W são peças que podem ser ideais para computadores potentes. Ela é responsável por distribuir a quantidade de energia elétrica correta para garantir o funcionamento dos componentes do PC . Empresas como Redragon , Corsair , Thermaltake , Gamemax e EVGA oferecem modelos por preços a partir de R$ 306 , como é o caso da Gamemax GP750, que oferece certificação 80 Plus Bronze e formato ATX.

Já a EVGA 750 N1 promete operar de forma silenciosa por valores que partem de R$ 550. Outra alternativa é a Thermaltake PS-TPD-0750F3FAGB-1, que apresenta iluminação RGB e design modular por cerca de R$ 1.457. Veja a seguir seis fontes de 750W para comprar no Brasil em 2022.

Fonte 750W: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 306 e R$ 1.457

1. Gamemax GP750 – a partir de R$ 306

A GP750, da Gamemax disponibiliza formato ATX com 24 pinos e frequência entre 50 Hz e 60 Hz. Além disso, o modelo conta com dimensões de 16,5 x 16,5 cm e pesa cerca de 1,7 kg. O produto traz certificação 80 Plus Bronze e garante eficiência máxima de 82%. Esta opção é encontrada por preços a partir de R$ 306.

Avaliada com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a ausência de ruídos enquanto o equipamento funciona. Porém, criticam a ausência de informações sobre a compatibilidade do produto.

Prós: fonte semi-modular

fonte semi-modular Contras: design sóbrio

Gamemax GP750 oferece segurança elétrica contra surtos, combustão e descargas elétricas

A Real Electro V2, da PCYes, apresenta formato ATX e dimensões de 10 x 19 cm, pesando cerca de 1,9 kg. Apesar da potência padrão ser 750 W, a fonte consegue atingir um pico de 800 W. Ela dispõe de 24 pinos e frequência entre 43 Hz e 63 Hz. O modelo apresenta conexão não modular, isto é, os cabos não podem ser removidos da máquina. O componente pode ser adquirido por cerca de R$ 455.

A peça tem certificação 80 Plus Bronze e garante eficiência máxima de 82%. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente o design, acabamento e eficiência do produto. No entanto, criticam a pouca disponibilidade de cabos PCI.

Prós: cabos completamente revestidos em nylon

cabos completamente revestidos em nylon Contras: cabos não podem ser removidos da máquina

PCYes Electro V2 tem visual arrojado e cabos com revestimento

O modelo 750 N1, da EVGA, foi desenvolvido para operar de forma silenciosa. A ventoinha trabalha automaticamente para evitar ruídos. A fonte apresenta formato ATX e pesa aproximadamente 2,7 kg. O produto disponibiliza dimensões de 8,5 x 15 cm. Além disso, conta com design não modular, ou seja, os fios não podem ser desconectados.

O componente promete uma frequência entre 50 Hz e 60 Hz e traz uma eficiência de funcionamento de 75%. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a capacidade silenciosa de operação. A peça é vendida por cifras a partir de R$ 550.

Prós: funcionamento silencioso

funcionamento silencioso Contras: não acompanha cabo de energia

EVGA 750 N1 promete funcionamento silencioso

O modelo RGPS-750W, da Redragon, oferta design modular, ou seja, todos os cabos são removíveis. Portanto, é possível deixar conectados apenas os fios que estão em uso. A fonte pesa 2,5 kg e traz dimensões de 30 x 15 cm. O produto é encontrado por cifras a partir de R$ 999.

Os cabos do componente foram desenvolvidos para facilitar a organização. Além disso, a peça conta com certificação 80 Plus Gold e garante eficiência de 87%, além de frequência entre 50 Hz e 60 Hz.

Prós: design modular

design modular Contras: não acompanha cabo de energia

Redragon RGPS-750W promete alta performance com certificação 80 Plus Gold

A CP-9020123-BR, da Corsair, é um fonte que oferece design não modular. Ela apresenta formato ATX e eficiência de 82% com certificação 80 Plus Bronze . Além disso, conta com dimensões de 8,6 x 16 cm, pesando cerca de 2,13 kg.

O modelo é vendido por cifras que partem de R$ 1.055. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o acabamento do item e a boa fabricação dos materiais.

Prós: vem com cabo de energia

vem com cabo de energia Contras: design modular

Corsair CP-9020123-BR oferece design não modular

O modelo PS-TPD-0750F3FAGB-1, da Thermaltake, apresenta design modular, formato ATX e garante iluminação RGB na ventoinha interna. A fonte oferece dimensões de 29,8 x 12,8 cm, pesando cerca de 2,9 kg. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.457 para comprar o produto.

O componente promete eficiência de 87% e frequência entre 50 Hz e 60 Hz. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários destacam a boa eficiência do aparelho.

Prós: design modular

design modular Contras: preço elevado

Thermaltake PS-TPD-0750F3FAGB-1 oferece iluminação RGB na ventoinha interna

