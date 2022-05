Free Fire, CS:GO, LOL e R6: veja caminho do Brasil nos esports em maio

O Brasil estará presente nos principais campeonatos internacionais de esports que acontecem durante este mês de maio. Entre os torneios estão o Mid-Season Invitational 2022, primeiro "mundial" de League of Legends (LOL) e o PGL Major Antwerp 2022, de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . Outros dois campeonatos relevantes acontecem no mesmo mês: o Mundial de Free Fire 2022 e o Six Charlotte Major 2022, de Rainbow Six Siege (R6). As competições reunirão alguns dos maiores nomes dos esports na busca por títulos internacional e também por altas premiações em dinheiro.

RED Canids Kalunga, Imperial Esports, FURIA Esports e LOUD são algumas das equipes que carregarão a bandeira do Brasil nos palcos internacionais e tentarão trazer a taça de volta ao país após seus respectivos eventos. A seguir, você confere mais detalhes dos eventos e também das representantes brasileiras.

1 de 5 Atual melhor equipe das Américas, FURIA Esports é a principal esperança de título para o Brasil no PGL Major Antwerp 2022 — Foto: Divulgação/PGL Atual melhor equipe das Américas, FURIA Esports é a principal esperança de título para o Brasil no PGL Major Antwerp 2022 — Foto: Divulgação/PGL

PGL Major Antwerp 2022 (CS:GO)

O evento que dará a partida no agitado mês de maio para os esportes eletrônicos é o PGL Major Antwerp 2022. O primeiro mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) de 2022 estará reunindo 24 das melhores equipes do mundo na cidade de Antuérpia, Bélgica, e terá uma premiação total de US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,97 milhões). Entre essas 24 equipes, estão as brasileiras FURIA Esports, MIBR e Imperial Esports, que conquistaram a classificação pelo RMR das Américas e tentarão trazer o título mundial de CS:GO novamente para o país.

Imperial e MIBR iniciarão a campanha na fase de abertura, o Challengers Stage, e terão que encarar fortes oponentes, como Astralis, ENCE, G2 Esports, Team Liquid e Team Vitality. A luta será para avançar ao Legends Stage, fase em que equipes como a FURIA Esports e a atual campeã Natus Vincere entram por terem conquistado a classificação como Legends. O Major começa no dia 9 de maio e tem sua grande final marcada para o dia 22 do mesmo mês. Os jogos serão transmitidos nos canais oficiais da PGL na Twitch e no YouTube.

2 de 5 Imperial e MIBR buscarão se juntar à FURIA no Legends Stage e perseguir o título mundial — Foto: Divulgação/PGL Imperial e MIBR buscarão se juntar à FURIA no Legends Stage e perseguir o título mundial — Foto: Divulgação/PGL

Mid-Season Invitational 2022 (LoL)

O Mid-Season Invitational 2022 é o torneio internacional de League of Legends que ocorre anualmente ao final das primeiras etapas das ligas competitivas do MOBA. As 11 campeãs regionais viajarão para Busan, Coreia do Sul, onde lutarão pelo título e pela maior fatia da premiação total de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão). A vencedora brasileira, RED Canids Kalunga, representa o Brasil na competição e vai encarar a difícil missão de se tornar a primeira equipe brasileira a conquistar um título internacional de League of Legends.

O desafio da Matilha se torna ainda mais complicado quando seu grupo conta com a chinesa Royal Never Give Up, que foi a campeã do Mid-Season Invitational 2021. Suas outras rivais serão a Istanbul Wildcats, campeã do torneio da Turquia, e a PSG Talon, que venceu a liga que envolve Hong Kong, Taiwan e Sudeste Asiático. Toda a ação ocorre entre os dias 10 e 29 de maio com transmissão dos canais oficiais da Riot Games na Twitch e no YouTube.

3 de 5 RED Canids Kalunga chega na Coreia do Sul com a complicada missão de levar o primeiro título internacional de LoL para o Brasil — Foto: Divulgação/CBLOL RED Canids Kalunga chega na Coreia do Sul com a complicada missão de levar o primeiro título internacional de LoL para o Brasil — Foto: Divulgação/CBLOL

Free Fire World Series 2022

O Mundial de Free Fire 2022 acontece na Ilha de Sentosa, Singapura, nos dias 14 e 21 de maio. As 22 melhores equipes do mundo no momento participarão do evento e competirão pelo título e pela maior parte da premiação total de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões). O Brasil será representado pela campeã e pela vice-campeã da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 7.

A vice-campeã foi a Vivo Keyd, que iniciará sua campanha no mundial no dia 14 de maio, data da fase de entrada. Ela terá rivais complicadas nessa fase, como a Attack All Around, da Tailândia, e a V Gaming, do Vietnã, mas também é considerada uma das favoritas para avançar à final.

4 de 5 Após ficar com o vice do mundial de 2021, LOUD buscará aproveitar do embalo do primeiro título de LBFF para conquistar a taça em Singapura — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Após ficar com o vice do mundial de 2021, LOUD buscará aproveitar do embalo do primeiro título de LBFF para conquistar a taça em Singapura — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Six Charlotte Major 2022 (R6)

5 de 5 W7M Esports é uma das equipes brasileiras que confirmaram presença nos Estados Unidos — Foto: Divulgação/Ubisoft Brasil W7M Esports é uma das equipes brasileiras que confirmaram presença nos Estados Unidos — Foto: Divulgação/Ubisoft Brasil

No dia 16 de maio, começa o Six Charlotte Major 2022, torneio internacional de Rainbow Six: Siege. Como o nome sugere, a competição acontece na cidade de Charlotte, Estados Unidos, onde estarão reunidas as 16 melhores equipes entre as principais ligas competitivas do game. W7M Esports, Team Liquid, Team oNe e FURIA Esports estarão representando o Brasil na busca pelo título da competição. O evento ainda conta com a presença da XSET, equipe que se classificou pela liga norte-americana, mas que conta com a presença de três brasileiros na lineup.

É importante lembrar que o Brasil sempre chega como uma das principais forças em eventos internacionais de Rainbow Six. O país conquistou o título nos últimos dois Six Major, com Team oNe levantando a taça do Six Mexico Major 2021 e a FaZe Clan vencendo o Six Sweden Major 2021. Além do título e da premiação em dinheiro, as equipes também buscarão por pontos para garantir presença no próximo Six Invitational, o torneio mais importante do FPS da Ubisoft.

