Free Fire: veja cinco formas de conseguir armas grátis no jogo da Garena

O Free Fire possui dezenas de armas, que variam de pistolas a rifles de precisão, à disposição dos jogadores. Cada uma delas possui diversas skins próprias, que, além de alterar a estética da arma, também modificam seus atributos. Por exemplo, aumentar o dano efetuado pelos disparos ou o número de munições no pente. Muitas dessas skins podem ser compradas com diamantes, mas há maneiras do jogador consegui-las de graça, seja em eventos ou por meio dos famosos codiguins. O TechTudo reuniu, a seguir, cinco dicas de como você pode obter armamento grátis. Vale lembrar que Free Fire está disponível para download grátis em celulares Android e iPhone ( iOS ), e no PC via emuladores como o LDPlayer , MSI App Play e BlueStacks .

1. Escolha Royale

Escolha Royale é um dos principais métodos para conseguir skins grátis no Battle Royale da Garena. É possível tentar a sorte no Diamante Royale, Ouro Royale ou Arma Royale usando tickets. Com algumas tentativas, existe a chance de adquirir skins gratuitamente de forma temporária ou permanente para turbinar sua jogatina. Vale ressaltar que tanto os tickets como o Ouro são dados na maior parte das vezes gratuitamente através de eventos ou simplesmente fazendo login diariamente no jogo.

2. Loja do jogo

Ficar atento à loja do jogo é essencial. Na interface, o Free Fire avisa quando há eventos para conquistar skins e quais podem ser obtidas através do Escolha Royale. Além disso, na aba “Coletar”, é possível obter skins através dos tokens distribuídos no jogo, como o Token FF (Estilhaço) e o Token de Patente.

Os Estilhaços podem ser coletados em eventos ou ao realizar Tentativas no Escolha Royale. Já os Tokens de Patente são dados após completar partidas ranqueadas e ao subir de patente. Juntando uma certa quantidade de tokens, o jogador poderá trocá-los pelas skins disponíveis nessas lojas.

3. Eventos

O Free Fire é recheado de eventos e eles são a melhor maneira de conseguir skins permanentes e gratuitas. Normalmente, é necessário uma certa dedicação do jogador em cumprir as missões propostas pelo evento. Assim, jogar partidas e fazer login no jogo diariamente podem ser alguns dos passos necessários para obter o cosmético desejado.

Há também os eventos da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), que distribuem prêmios grátis, incluindo skins de armas, àqueles que cumprem os desafios. Para ver quais estão disponíveis, vá até à aba “LBFF” localizada na interface de “Eventos”, que pode ser acessada por meio do ícone de calendário no lobby principal.

4. Codiguins

Os famosos codiguins também proporcionam skins de formas gratuitas aos jogadores. Contudo, eles são bem difíceis de conseguir, já que são distribuídos apenas por influenciadores selecionados pela Garena e são normalmente de uso único, ou seja, o primeiro que resgatar o código é quem consegue a recompensa.

Para obter codiguins, é necessário ficar muito atento aos perfis nas redes sociais e às transmissões dos principais nomes do Free Fire. Em eventos especiais como Páscoa, Carnaval e outros, eles costumam distribuir muitos códigos.

5. Assistir streams na BOOYAH!

A BOOYAH! é a plataforma de stream oficial da Garena e, nela, há muitos influenciadores jogando Free Fire. Por conta disso, a desenvolvedora lança constantemente um evento no Battle Royale chamado "Assista e ganhe", onde dá diversas recompensas para aqueles que assistirem a transmissões na BOOYAH!. Assim, ao cumprir as metas estabelecidas pelo evento, os jogadores podem receber tickets, pacotes e até mesmo skins para as armas.

Com informações de Sportslumo