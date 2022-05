Gabinete Full Tower: 4 modelos para montar seu computador

Produzidos por marcas como PCYes e Cougar, os gabinetes Full Tower podem ser encontrados em diversos valores e modelos, partindo dos mais simples, na faixa dos R$ 650, e chegando até os mais completos, como é o caso do gabinete CGR-58M3B-G, da Cougar, que pode ser adquirido por valores a partir de R$ 1.269. Confira a seguir uma lista com quatro opções de gabinete para montar o seu computador.

1 de 5 Gabinetes Full Tower são capazes de suportar mais elementos de PCs potentes — Foto: Divulgação/Unsplash (Uzair Ahmed) Gabinetes Full Tower são capazes de suportar mais elementos de PCs potentes — Foto: Divulgação/Unsplash (Uzair Ahmed)

Qual gabinete escolher para meu computador? Opine no Fórum do TechTudo

2 de 5 O gabinete full tower CHPTRGB1FCV, da PCYes, é um modelo de valor acessível e grande potencial — Foto: Reprodução/Amazon O gabinete full tower CHPTRGB1FCV, da PCYes, é um modelo de valor acessível e grande potencial — Foto: Reprodução/Amazon

Com conexões USB e de áudio posicionadas no painel frontal para facilitar o acesso do usuário, o gabinete full tower CHPTRGB1FCV, da PCYes, é um modelo de valor acessível e potencial alto. O acessório conta ainda com um filtro de poeira removível e suporte para um sistema de refrigeração robusto, podendo ser uma boa alternativa para usuários que buscam um upgrade para a máquina sem a necessidade de realizar grandes investimentos. O item é compatível com placas-mãe E-ATX, ATX, Micro ATX e Mini ITX.

Avaliado com uma nota média de 4,8 das 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tem nota máxima em 78% de suas avaliações. Porém, segundo indicações dos consumidores, as tampas de acesso aos painéis frontal e laterais do modelo apresentam dificuldade para a remoção, enquanto os espaços para encaixe internos nem sempre seguem os padrões universais. Aos interessados, é possível adquirir gabinete full tower da PCYes por valores a partir de R$ 639.

Prós: valor bastante acessível

valor bastante acessível Contras: segundo avaliações de compradores, as tampas de acesso são difíceis de retirar e os espaços para encaixe interno nem sempre seguem o padrão

2. Galax CGG5ANBA4B0 - a partir de R$ 649

3 de 5 O gabinete full tower CGG5ANBA4B0, da Galax, é uma alternativa interessante para quem busca um produto mais completo sem a necessidade de desembolsar grandes quantias de dinheiro — Foto: Reprodução/Amazon O gabinete full tower CGG5ANBA4B0, da Galax, é uma alternativa interessante para quem busca um produto mais completo sem a necessidade de desembolsar grandes quantias de dinheiro — Foto: Reprodução/Amazon

Ainda disponível por valores acessíveis, o gabinete full tower CGG5ANBA4B0, da Galax, é uma alternativa interessante para quem busca um produto mais completo sem a necessidade de desembolsar grandes quantias. Com quatro coolers fan pré instalados e um painel mesh (com buracos), o modelo promete um excelente fluxo de ar, que garante mais estabilidade durante o uso.

O modelo conta ainda com lateral construída em vidro temperado cristalizado, entregando a visão do funcionamento do computador, mas seu tamanho grande faz com que atinja a marca de oito quilos. Aos interessados, é possível adquirir gabinete full tower CGG5ANBA4B0 por valores a partir de R$ 650.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: modelo pesado

3. Pixxo LKS06S - a partir de R$ 699

4 de 5 O gabinete full tower LKS06S, da Pixxo, acomoda até seis coolers ou water coolers de 120mm — Foto: Reprodução/Amazon O gabinete full tower LKS06S, da Pixxo, acomoda até seis coolers ou water coolers de 120mm — Foto: Reprodução/Amazon

Mais um modelo comercializado por valores acessíveis, o gabinete full tower LKS06S, da Pixxo, possui suporte para fonte em sua base central, laterais construídas em vidro e acomoda até seis coolers ou water coolers de 120 mm. As dimensões são de: ‎41 x 30 x 50 cm e 11 Kg no peso. Aos interessados, é possível adquirir o gabinete full tower LKS06S por valores a partir de R$ 699.

Prós: design moderno

design moderno Contras: possui pouca vantagem em relação aos modelos mais baratos

5 de 5 Com um design elegante e moderno, o gabinete full tower CGR-58M3B-G, da Cougar, é a escolha perfeita para quem busca um upgrade para a sua máquina e também para o layout do seu setup — Foto: Reprodução/Amazon Com um design elegante e moderno, o gabinete full tower CGR-58M3B-G, da Cougar, é a escolha perfeita para quem busca um upgrade para a sua máquina e também para o layout do seu setup — Foto: Reprodução/Amazon

O gabinete full tower CGR-58M3B-G, da Cougar, traz um design elegante e moderno em linhas retas assimétricas e um painel frontal de alumínio escovado. O modelo pode ser a escolha perfeita para quem busca um upgrade para a máquina e também para o layout do setup, mesmo que para isso precise comprometer uma parcela maior do orçamento. Além disso, a iluminação RGB integrada soma ainda mais estilo ao produto.

Outro ponto positivo está no sistema de resfriamento do modelo, que suporta um radiador de resfriamento a água de até 360 mm e outros sete coolers, garantindo temperatura adequada e funcionamento estável para os componentes da máquina.

Avaliado com uma média 4,1 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, traz nota máxima em 65% das avaliações. O modelo se destaca por seu fluxo de ar e estrutura construída com materiais resistentes e de alta qualidade, já as críticas vão para a ausência do botão de reinicializar. Aos interessados, é possível adquirir o gabinete full tower da Cougar por valores a partir de R$ 1.269.

Prós: excelente sistema de resfriamento e fluxo de ar

excelente sistema de resfriamento e fluxo de ar Contras: valor consideravelmente elevado

Coisas que você só vai lembrar se usou PCs nos anos 2000