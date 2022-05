Gabinete Mini ITX: 6 modelos para montar seu PC

O Galax Nebulosa conta com painel frontal em tela perfurada para um melhor fluxo de ar sem sacrificar a filtragem de poeira. Já o filtro de poeira magnético está instalado no topo do gabinete. O produto tem ‎47,2 cm de altura, 43,6 cm de comprimento e 25,8 cm de largura e 5,5 kg. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 426 .

O MB 400L, da Cooler Master é compatível com placas-mãe Micro ATX e Mini ITX. O gabinete conta com entradas de ar em malha, que abrangem cada lado do painel frontal para fornecer fluxo de ar adicional ao sistema. Além disso, apresenta suporte para até seis ventiladores e radiador dianteiro, superior e traseiro. O modelo tem 41 cm de altura por 21,8 cm de largura e peso de 5,53 kg. Esta opção é encontrada por cerca de R$ 517 .

O Core V1 Snow é dividido em duas câmaras principais, sendo a câmara superior para desempenho e eficiência de resfriamento, e a câmara inferior para PSU e gerenciamento de cabos. Além disso, é possível instalar facilmente até quatro dispositivos de armazenamento de dados com os racks de unidade modulares, um slot de expansão duplo VGA com comprimento de até 285 mm (espaço externo), um cooler de CPU em torre com altura até 140 mm, juntamente com uma fonte de alimentação de alta potência de comprimento até 180 mm. Além disso, ainda oferece um espaço de gerenciamento de cabos de 80 mm. O design limpo e conveniente garante uma conexão direta e fácil com botões Power e Reset na lateral e conectores de áudio USB 3.0 e HD integrados. No site da Amazon, muitos compradores elogiam a facilidade de montagem do aparelho e o tamanho compacto.