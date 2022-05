Gabinete Thermaltake: 6 modelos para organizar as peças com estilo

A Thermaltake oferece grande portfólio de gabinetes no Brasil. Estes equipamentos são interessantes para armazenar as peças do computador e podem ser ideais para quem busca montar um PC gamer. O modelo mais barato da lista é o Thermaltake TT Versa H17, que traz iluminação RGB e design minimalista por preços a partir de R$ 437 .

Já o Thermaltake TT S300 TG Snow, que apresenta ventoinha de nove pás como sistema de refrigeração e permite adicionar peças mais robustas por valores que partem de R$ 849. Outra opção é o Thermaltake View 51 TG Snow, que traz três ventoinhas com luzes RGB e design robusto por cerca de R$ 3.135. Confira a seguir seis gabinetes da Thermaltake para comprar em 2022.

1 de 7 Gabinete Thermaltake: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 437 e R$ 3.135 — Foto: Unsplash/Uzair Ahmed Gabinete Thermaltake: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 437 e R$ 3.135 — Foto: Unsplash/Uzair Ahmed

1. Thermaltake TT Versa H17 – a partir de R$ 437

O modelo TT Versa H17 oferece gabinete e tampa projetados inteiramente em aço escovado. O design é minimalista e não tem detalhes chamativos ou iluminação RGB. A parte traseira superior carrega uma ventoinha de sete pás para refrigerar o interior do hardware. A torre, como um todo, oferta espaço compacto para acomodar os equipamentos, tais como water cooler, placa-mãe, processador, e disco rigídio. O equipamento é encontrado por cerca de R$ 437.

Ele é indicado para usuários não exigentes ou gamers iniciantes, que não precisam de mais equipamento que o básico. O dispositivo apresenta dimensões de 43 x 20 cm, o que o configura como uma mini torre. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam que a caixa suporta fontes de 500 W e não deixa os fios à mostra. Porém, criticam a fragilidade da tampa de proteção, que não suporta o parafusamento depois da terceira abertura.

2 de 7 Thermaltake TT Versa H17 oferece uma ventoinha de sete pás — Foto: Divulgação/Thermaltake Thermaltake TT Versa H17 oferece uma ventoinha de sete pás — Foto: Divulgação/Thermaltake

2. Thermaltake TT Versa H15 – a partir de R$ 447

O modelo TT Versa H15 apresenta design minimalista desenvolvido em aço escovado e com uma tampa de janela transparente. Ele apresenta uma ventoinha de nove pás como sistema de refrigeração. As dimensões de 41 x 37 cm classificam a torre como porte médio, o que permite a adição de itens para o interior do gabinete, tais como: outro sistema de refrigeração, placa de vídeo, placa-mãe, processador, memória RAM, leitor de CD e fonte. O equipamento é visto por preços a partir de R$ 447.

É indicado para usuários gamers que desejam investir um pouco mais para implementar a jogatina, mas que ainda não adquiriram produtos tão robustos. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o design compacto e bonito. No entanto, relatam que alguns modelos de placa-mãe não cabem no gabinete.

3 de 7 Thermaltake TT Versa H15 conta com design em aço escovado e uma tampa transparente de vidro — Foto: Divulgação/Thermaltake Thermaltake TT Versa H15 conta com design em aço escovado e uma tampa transparente de vidro — Foto: Divulgação/Thermaltake

3. Thermaltake V200 TG – a partir de R$ 550

O modelo V200 TG oferece design em aço escovado e uma tampa transparente desenvolvida em vidro. A parte interna conta com uma ventoinha de sete pás e permite armazenar os principais componentes e algumas adições mais sutis, como placa de vídeo e radiador. Além disso, não conta com sistemas de iluminação RGB. O equipamento é comercializado por cifras a partir de R$ 550.

Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o funcionamento condizente com o anunciado. Contudo, relatam que o acabamento do produto é frágil.

4 de 7 Thermaltake V200 TG é uma torre de porte médio — Foto: Divulgação/Thermaltake Thermaltake V200 TG é uma torre de porte médio — Foto: Divulgação/Thermaltake

4. Thermaltake TT S300 TG Snow – a partir de R$ 849

O modelo TT S3000 TG Show apresenta um design minimalista, produzido inteiramente em metal pintado de branco e com uma porta de vidro temperado. Ele acomoda uma ventoinha de nove pás como sistema de refrigeração, enquanto as dimensões de 50 x 49 cm o caracterizam como uma torre de grande porte. O gabinete é indicado para usuários exigentes que pretendem adicionar peças mais robustas, como um sistema de refrigeração water cooler com duas ventoinhas, por exemplo, ou equipamentos mais pesados, como fontes. O produto é visto por cifras que partem de R$ 849.

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam o bom acabamento do material e o ótimo acomodamento para os cabos de cada equipamento. Porém, relatam a impossibilidade de o gabinete acomodar radiadores de 360 mm, pois faltaria espaço para o HD ou SSD.

5 de 7 Thermaltake TT S300 TG Snow traz um design minimalista — Foto: Divulgação/Thermaltake Thermaltake TT S300 TG Snow traz um design minimalista — Foto: Divulgação/Thermaltake

O modelo TT View 37 apresenta um modelo de acabamento em metal com uma tampa transparente desenvolvida em acrílico. O equipamento tem bastante espaço para acomodação de peças de hardware extras, como placas de vídeo, fontes e qualquer outro atributo robusto. O espaço interno proporciona três ventoinhas e cada uma oferece um sistema próprio de iluminação RGB para combinar com o setup gamer. Dos três fans, dois estão localizados na parte da frente e o terceiro, atrás. O gabinete é comercializado por cerca de R$ 1.303.

O item alinha elegância e iluminação gamer. É um produto robusto e indicado para combinar com qualquer decoração que apresente jogo de luzes e detalhes em preto. Apesar de já possuir três ventoinhas, ainda sobra espaço para, pelo menos, um water cooler. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a capacidade do produto de operar em silêncio e a beleza da iluminação. Porém, criticam que o equipamento esquenta muito.

6 de 7 Thermaltake TT View 37 oferta três ventoinhas com seu próprio sistema de iluminação RGB — Foto: Divulgação/Thermaltake Thermaltake TT View 37 oferta três ventoinhas com seu próprio sistema de iluminação RGB — Foto: Divulgação/Thermaltake

6. Thermaltake View 51 TG Snow – a partir de R$ 3.135

O modelo View 51 TG Snow promete design robusto e bastante iluminado. As três ventoinhas com luzes RGB contrastam com o acabamento em tinta branca do metal do gabinete e com os espaços em vidro transparente, que permeiam não apenas a porta, mas as laterais da caixa. Além das três fans, ainda admite a adição de mais seis ventoinhas, totalizando nove ventiladores para evitar o superaquecimento. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.135 para adquirir o produto.

As dimensões de 55 x 52 cm o configuram como uma torre de alta capacidade, com acomodação para várias peças robustas, como water coolers. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente o espaço disponível.

7 de 7 Thermaltake View 51 TG Snow promete espaço para nove ventoinhas — Foto: Divulgação/Thermaltake Thermaltake View 51 TG Snow promete espaço para nove ventoinhas — Foto: Divulgação/Thermaltake

