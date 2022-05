Google Opinion Rewards: tudo sobre o app que 'paga' para você opinar

O Google Opinion Rewards , app disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), permite que usuários ganhem recompensas ao responder pesquisas. Os formulários trazem perguntas de opinião relacionadas a hábitos pessoais, empresas e até serviços. Os usuários que responderem recebem créditos na conta Google , que podem ser usados para comprar jogos, filmes, e-books e até planos de assinatura, como do Youtube Premium. Em smartphones Apple , o saldo do app ainda pode ser transferido para o PayPal . A seguir, veja como usar Google Opinion Rewards .

1 de 4 Google Opinion Rewards oferece recompensas que podem ser usadas na Google Play Store — Foto: Gabriel Santos/TechTudo Google Opinion Rewards oferece recompensas que podem ser usadas na Google Play Store — Foto: Gabriel Santos/TechTudo

Como ganhar muito dinheiro no Google Opinion Rewards? Veja no Fórum do TechTudo

O que é e como funciona o Google Opinion Rewards?

O Google Opinion Rewards é um aplicativo que oferece créditos aos usuários que responderem pesquisas rápidas. Ele funciona por um esquema de interesse mútuo: o gigante de buscas recebe os dados respondidos pelos participantes, enquanto as pessoas recebem recompensas a cada opinião fornecida.

Os questionários são disponibilizadas de forma personalizada, de acordo com informações registradas no primeiro acesso do app e nas respostas dadas no decorrer do uso. Para cada opinião respondida, ganha-se um valor em centavos que varia de acordo com o número de perguntas e o tempo gasto para respondê-las.

Como usar o Google Opinion Rewards?

Para usar o Google Opinion Rewards, basta fazer download do app e associá-lo a uma conta do Google. Já no início, ele pedirá acesso ao histórico de localização, com o objetivo de personalizar os questionários de acordo com os locais que o usuário visitou, a fim de reunir feedbacks. O app também pede informações como país, CEP, idade e sexo, dados que também ajudarão a definir o tipo de pesquisa a ser disponibilizada.

2 de 4 Google Opinion Rewards pede histórico de localização no primeiro acesso — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Google Opinion Rewards pede histórico de localização no primeiro acesso — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Depois, o aplicativo apresentará um questionário teste, não remunerado, que servirá para demonstrar como funciona o esquema de perguntas e respostas, além de coletar ainda mais informações. Vale dizer que não será incomum surgirem testes sem recompensas no aplicativo — e é importante respondê-los.

3 de 4 Aplicativo de pesquisas do Google apresenta questionário teste no primeiro acesso — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Aplicativo de pesquisas do Google apresenta questionário teste no primeiro acesso — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Já na página principal do aplicativo, é possível ver o saldo do usuário e os questionários disponíveis. Sempre que surgir uma nova pesquisa, ela aparecerá abaixo de “Minhas Tarefas”. Para usar o valor acumulado, basta tocar no botão “Play Store” e acessar a loja do Google.

4 de 4 Página inicial do Google Opinion Rewards – Foto: Reprodução/Mariana Tralback — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Página inicial do Google Opinion Rewards – Foto: Reprodução/Mariana Tralback — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Como completar mais pesquisas do Google Opinion Rewards?

A frequência dos questionários do Google Opinion Rewards é aleatória, mas existem algumas ações que podem fazê-los aparecer mais vezes. É preciso, por exemplo, estar atento ao tempo de expiração das recompensas, visto que algumas pessoas buscam acumular um valor alto e acabam por perder a data limite para uso. Por isso, responder às perguntas assim que chegarem também é indispensável, já que abre espaço para mais questionários.

Outro fator importante é a honestidade das respostas. Não existem opiniões certas ou erradas, mas o Google Opinion Rewards possui alguns “truques” para perceber se o usuário diz a verdade. O app pergunta, por exemplo, se você foi a algum lugar que não visitou. As respostas falsas poderão ser percebidas como spam e diminuir a frequência de questionários disponibilizados, já que o objetivo do aplicativo é receber dados precisos e confiáveis.

Dicas para aproveitar o app ao máximo e ganhar mais recompensas

Para aproveitar o máximo potencial oferecido pelo Google Opinion Rewards, é importante seguir algumas dicas. Por exemplo, é importante abrir o aplicativo diariamente e mantê-lo atualizado, para que sua versão esteja compatível com o sistema utilizado para coletar as respostas. Inserir o histórico de localização solicitado no primeiro acesso também pode gerar mais pesquisas, já que isso possibilita o recebimento de perguntas sobre os locais visitados. Para isso, acesse as três barras no lado superior esquerdo da página inicial, toque em “Configurações” > “Histórico de Localização do Google” > “Ativar”.

Outra forma produtiva de usar o aplicativo é assistir e avaliar os vídeos apresentados - geralmente trechos coletados do YouTube. Essa também é uma maneira bem simples que o Google usa para avaliar gostos e interesses dos participantes: basta dar play, dizer se a reprodução funcionou corretamente e depois escolher uma avaliação de um a cinco estrelas.

Com informações de MUO e Support Google

Veja também: 6 aplicativos para vender coisas usadas