Impressora a laser HP: 6 modelos ideais para quem imprime muito

Impressoras a laser são indicadas para usuários que querem economizar na recarga do toner e buscam mais rapidez na impressão. A HP oferece amplo portfólio de produtos deste segmento no Brasil por preços a partir de R$ 1.252 , como é o caso da HP Laser 107a, que promete imprimir até 10 mil páginas por mês e design minimalista.

A Laser 107a, da HP, assim como todas as máquinas com este tipo de impressão, aquece um conjunto de pó colorido e os utiliza para pigmentar a folha de um documento ou fotografia. Ela traz um design minimalista, oferta tecla power e outra para acionar ou interromper a impressão. O modelo apresenta uma única entrada USB para conexão com PCs. A tecnologia interna permite imprimir tanto em formatos convencionais de papel quanto envelopes. O produto promete textos nítidos a uma velocidade de 21 ppm, isto é, 21 papéis por minuto e pode ser adquirido por preços a partir de R$ 1.252.

O dispositivo é indicado para usuários que precisam de grandes volumes de impressão, já que a máquina imprime até 10 mil páginas por mês e conta com uma bandeja que suporta até 150 folhas. O modelo apresenta dimensões de 33 x 17 cm e qualidade de impressão de 1.200 DPI. Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a capacidade eficaz de impressão para grandes volumes de arquivos. Porém, lamentam a ausência de compatibilidade com os dispositivos Apple.

Prós: dá conta de grandes volumes de impressão

dá conta de grandes volumes de impressão Contras: não oferece sistema de cópia ou digitalização

A Laser 107w, da HP, também oferece design minimalista e as mesmas configurações, com diferença apenas na capacidade de impressão Wi-Fi. O usuário consegue realizar impressões tanto no PC quanto no celular. Basta baixar o app da fabricante no dispositivo e se conectar com os sistemas da impressora e administrar comandos como tamanho do papel, qualidade de impressão e cor. O painel de controle também conta com uma tecla para administração do sinal de Wi-Fi da máquina. O dispositivo é vendido por cerca de R$ 1.399.

De resto, permite a mesma capacidade mensal de 10 mil páginas, uma entrada USB para conexão com PCs, dimensões de 33 x 17 cm, e qualidade de impressão de 1.200 DPI a uma velocidade de 21 ppm. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o funcionamento descomplicado nos sistemas Windows. Porém, criticam a omissão da voltagem do dispositivo pelo fornecedor e a necessidade de adquirir um novo toner sempre que a tinta acabar.

Prós: impressão Wi-Fi

impressão Wi-Fi Contras: não digitaliza ou copia

O modelo Laser Mono M404DW, da HP, diferente dos outros citados até agora, permite não apenas imprimir, mas copiar e digitalizar arquivos. A impressora oferece uma tela LED pequena para visualizar o status e configuração de impressão no sistema. Além disso, também conta com botões para gerenciar o esquema de impressão. Ela imprime até 40 páginas por minuto, característica que combina com a capacidade de armazenar até 350 folhas no interior da máquina e resolução de impressão altíssima de 4800 x 600 DPI. O produto disponibiliza conexão sem fio via Wi-Fi e Bluetooth, além de permitir a conectividade simultânea com até duas redes de internet. É possível comprar o dispositivo por cerca de R$ 2.068.

Além disso, promete consumir pouca energia e imprimir os dois lados de uma folha automaticamente. A impressora dispõe de uma porta USB de rápida conexão e outra Gigabit para cabo Ethernet. O sistema imprime papéis com alta resolução e em diversos formatos, como fotográfico, envelope e cartão. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a velocidade de impressão. Porém, criticam a configuração do dispositivo e relatam dificuldade para utilizar a conexão sem fio.

Prós: possibilidade de imprimir os dois da folha automaticamente

possibilidade de imprimir os dois da folha automaticamente Contras: display LED é muito pequeno

A impressora Laser MFP 135w, da HP, possibilita a capacidade de imprimir, copiar, e digitalizar arquivos. Já na parte superior é possível encontrar os botões para configuração de cor, tamanho e ordem de impressão do papel. O modelo apresenta conexão USB para PCs, e Wi-Fi para imprimir arquivos pelo PC ou celular a partir do app designado pela fabricante. Ele permite a impressão de papéis de vários formatos e gramaturas, com um limite máximo de 10 mil páginas por mês. O produto é encontrado por valores a partir de R$ 2.179.

A máquina conta com dimensões de 36 x 40 cm para impressão de arquivos com resolução de 1.200 x 1.200 DPI. A bandeja armazena cerca de 150 folhas e imprime a uma velocidade de 20 folhas por minuto. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam a boa resolução e o fácil manuseio.

Prós: permite impressão via conexão sem fio

permite impressão via conexão sem fio Contras: não detém a função de imprimir automaticamente ambos os lados do papel

A impressora Laser 1200w , da HP, promete uma economia de 80% de tinta quando o usuário utiliza cartuchos originais. O modelo apresenta impressão, cópia, e digitalização e cada recarga imprime cerca de 20 mil páginas mensais a uma velocidade de 20 folhas por minuto e a gaveta de armazenamento apresenta espaço para 150 folhas. Toda a operação de impressão pode ser administrada sem fio seja pelo PC ou smartphone e conta com resolução de 1.200 x 1.200 DPI. O produto é visto por preços que partem de R$ 2.499.

O dispositivo promete conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Diferente dos outros modelos, o aparelho traz compatibilidade com os aparelhos da Apple por meio do app AppleAirPrint. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a eficiência do produto. Porém, relatam que o dispositivo imprime em menor quantidade do que foi anunciado.

Prós: compatibilidade com aparelhos Apple

compatibilidade com aparelhos Apple Contras: não imprime frente e verso automaticamente

A impressora MFP M428FDW, da HP, apresenta uma tela LED e touch de 2,7 polegadas para configuração e monitoramento do status de impressão. Ela traz conexão Wi-Fi com PCs e smartphones para garantir impressão sem fio, embora ofereça uma entrada USB. O modelo oferta possibilidade de imprimir, copiar e digitalizar arquivos. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.399 para adquirir a máquina.

O dispositivo possibilita ao usuário imprimir grandes volumes de arquivos em virtude da capacidade mensal de 80 mil folhas a uma velocidade de 42 ppm. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários destacam a ótima performance do aparelho. Porém, criticam o preço elevado do toner.

Prós: garante característica multifuncional

garante característica multifuncional Contras: preço elevado

