Impressora a laser: os prós e contras que você precisa saber

A impressora a laser é um eletrônico bastante curioso, já que dispensa o uso de tintas ou cartuchos. Por meio da eletricidade estática, a máquina é capaz de fotocopiar um documento armazenado no seu computador e passar para o papel. Empresas que trabalham com grandes quantidades de documentos podem optar pelos modelos a laser, visto que a impressão geralmente é mais rápida e adequada para grandes números. A HP 107W e a Samsung SL-M2020, por exemplo, são boas alternativas para essa função.

Todavia, na hora de escolher o modelo ideal é preciso levar em consideração alguns prós e contras. Por isso, veja a lista do TechTudo com quatro vantagens e três desvantagens de comprar uma impressora a laser.

VANTAGENS

1. Imprimem melhor em grandes quantidades

Empresas que trabalham com impressão em grande volume devem investir na impressora a laser. Modelos convencionais, que usam cartucho de tinta, demoram mais tempo para fotocopiar e podem ter problemas quando fazem essa atividade em grande escala. Já as versões com feixe de laser conseguem reduzir o tempo na hora de imprimir e deixar o processo muito mais rápido.

Escritórios, comércios e outros estabelecimentos podem investir nesse modelo de impressora. Como a quantidade de impressões diárias é grande, é fundamental acelerar esse processo e diminuir a sobrecarga de aparelhos domésticos.

2. Maior custo-benefício a longo prazo

Embora o preço seja mais elevado que os modelos domésticos, a impressora a laser pode trazer maior custo-benefício a longo prazo. Isso acontece porque não é necessário gastar com novas tintas ou cartuchos quando acabarem ou secarem. Além disso, a manutenção é menos frequente, o que diminui os gastos com o tempo.

O custo-benefício também pode ser visto em relação à redução de estresse. Impressoras convencionais demoram para fotocopiar, como também emperram com as folhas, espirram tinta, entre outros. Esses problemas refletem não só no bolso do comprador, como também no bem estar de quem lida diariamente com a ferramenta.

3. Vida útil mais longa

Por serem eletrônicos mais robustos e com mais tecnologia envolvida, as impressoras a laser tendem a ter uma vida útil maior. Os modelos domésticos foram desenvolvidos para suportar demandas espaçadas, referentes a um público-alvo que as utiliza apenas para algumas ocasiões. Quando usada no escritório, eles podem ficar sobrecarregados e estragar mais rápido.

Já os modelos a laser foram pensados para lugares com grande demanda. Isso significa que, quando colocados em atividade o tempo todo, suas peças suportam com mais facilidade o número de impressões e as chances de desenvolver algum defeito são bem menores. Mas mesmo com essa otimização em relação às versões convencionais, é importante manter a manutenção em dia.

4. São mais silenciosas

Um problema muito comum entre os usuários de impressoras convencionais diz respeito ao barulho durante a impressão. Para fotocopiar cada trecho de um documento, a máquina que usa cartucho precisa "espirrar" a tinta, o que emite muitos sons desconfortáveis. Quando usada dentro de um escritório, pode até mesmo atrapalhar na rotina de trabalho.

As impressoras a laser foram desenvolvidas para diminuir qualquer tipo de ruído. Embora ainda emitam alguns sons, eles não são desconfortáveis como nas versões convencionais. No ambiente de trabalho, mesmo em constante funcionamento promete não atrapalhar o dia a dia dos funcionários.

DESVANTAGENS

1. Custo inicial maior

Um problema para quem pensa em investir na impressora a laser é o preço inicial. Mesmo que tenha ótimo custo-benefício a longo prazo, o valor dessa máquina é bastante elevado em comparação às versões convencionais. Para pessoas que usam somente em casa e com pouca frequência, talvez não seja a melhor opção.

O modelo HP 107W por exemplo, é uma das opções a laser que sai por aproximadamente R$ 1.400 nas lojas brasileiras. Outras versões podem ter a mesma média de preço ou até custar mais. É importante avaliar se você realmente precisa dessa máquina em grande escala ou não.

2. Poucas opções de papel

Outro ponto em desvantagem é sobre as opções de papel. Como a impressora a laser usa uma tecnologia específica para fotocopiar os arquivos, é fundamental comprar o material certo para que o processo seja feito corretamente. Isso exige mais gasto e menos opções no mercado.

Se o usuário colocar qualquer folha na impressora, as impressões podem sair manchadas ou nem mesmo sair. O feixe de luz funciona em papel sulfite, por exemplo. Já os padrões A4 vendidos em papelarias podem não servir, pois o material é outro.

3. Ocupam mais espaço

Por último, uma desvantagem da impressora a laser é o seu tamanho. Já que essa versão foi desenvolvida para suportar serviços em grande escala, sua construção é muito mais robusta. Além de ocupar muito espaço na mesa de escritório, essa máquina é mais pesada e exige cuidados na hora de escolher o local onde irá ficar.

Uma dica importante nesse momento é deixar a impressora a laser em locais firmes. Evite colocá-la em mesas frágeis, que podem não suportar o peso. Se for possível, coloque-a em cima de uma bancada de concreto, já que o eletrônico ocupa muito espaço.

