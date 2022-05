Impressora Argox: veja quatro modelos para imprimir etiquetas

Já a Argox OS-214 Plus traz velocidade de impressão de 10 cm por segundo e resolução de 203 DPI por valores que partem de R$ 1.698. Outra opção é a Argox IX4-250 que tem conectividade sem fio via Wi-Fi ou Bluetooth por cerca de R$ 5.599. Veja nas linhas abaixo quatro impressoras Argox para comprar em 2022.

Impressora Argos: lista reúne quatro modelos por preços que variam entre R$ 1.326 e R$ 5.599

A D2-250 é uma impressora térmica, ou seja, a cabeça de impressão queima o papel nos formatos desejados pelo usuário, imprimindo a etiqueta logo em seguida. O modelo pode ser útil para laboratórios, principalmente porque os adesivos podem ser anexados a objetos de identificação. Contudo, podem facilmente ser de grande auxílio em supermercados também, pois utilizam as etiquetas para imprimir preços e colocar nos produtos. O dispositivo é vendido por preços a partir de R$ 1.326.

Ela promete uma resolução de 203 DPI para imprimir a uma velocidade de 17 cm por segundo. Além disso, traz conexão USB e outras portas de conexão como Ethernet e Serial. O aparelho apresenta conectividade sem fio via Wi-Fi ou Bluetooth. Além disso, oferta botão power traseiro, e travas laterais de segurança que auxiliam a troca de bobinas e garantem que a tampa permaneça fechada após a manutenção.

Prós: múltiplas possibilidades de conexão

múltiplas possibilidades de conexão Contras: conexão USB 1.0

Argox D2-250 apresenta uma velocidade de 17 cm por segundo

A Argox OS-2140 apresenta um design curto na horizontal e longo na vertical, com dimensões de 18 x 27 cm. Ela conta com um botão power lateralizado e uma porta de conexão USB. A resolução de 203 DPI permite a impressão térmica de etiquetas a uma velocidade de 12 cm por segundo. O modelo é altamente indicado para imprimir códigos de barra, principalmente QR codes de padrão 1D e 2D. Ela disponibiliza tecnologia bivolt para o usuário configurar a melhor voltagem.

Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do produto. Porém, relatam que há impressoras com a mesma tecnologia e maior rapidez por preços mais em conta. Esta opção é vista por cifras a partir de R$ 1.668.

Prós: tem conectividade USB

tem conectividade USB Contras: não apresenta conexão sem fio

Argox OS-2140 tem tecnologia bivolt

O modelo OS-214 Plus é um modelo praticamente igual ao anterior tanto em características de design, quanto em tamanho, e formas de conexão e impressão. A diferença notável é que a conectividade USB se mostra mais rápida que a da máquina anterior, o que pode agilizar o processo de impressão. O dispositivo é comercializado por cerca de R$ 1.698.

No entanto, a velocidade é de 10 cm por segundo, mas com a mesma resolução de 203 DPI. Além disso, a cor desta máquina é branca. Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a performance condizente com a anunciada.

Prós: conexão USB mais rápida

conexão USB mais rápida Contras: oferece velocidade muito baixa

OS-214 Plus promete velocidade de conexão USB superior ao modelo anterior

O modelo IX4-250 apresenta design mais robusto com dimensões de 24 x 22 cm, adequada para ambientes de muita produtividade. Ela apresenta conectividade sem fio via Wi-Fi ou Bluetooth, mas também traz portas de conexão USB e Ethernet para diversificar a possibilidade de a máquina se conectar com outros aparelhos.

A resolução de 203 DPI permite a impressão térmica de etiquetas adesivas a uma velocidade competitiva de 20 cm por segundo. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 5.599 para adquirir o produto.

Prós: oferece alta velocidade

oferece alta velocidade Contras: ocupa muito espaço

O modelo IX4-250 garante rápida impressão de etiquetas para usuários exigentes

