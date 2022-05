Impressora colorida: 6 opções para ter em casa ou no escritório

Já a Epson EcoTank L3150 tem conexão Wi-Fi e a promessa é de imprimir 33 páginas por minuto no modo rascunho por valores a partir de R$ 1.519. Outra opção é a Brother Laser HLL3210CW, que é indicada para escritórios por cerca de R$ 3.039. Veja a seguir seis impressoras coloridas para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Impressora colorida: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 379 e R$ 3.039 — Foto: Divulgação/Canon Impressora colorida: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 379 e R$ 3.039 — Foto: Divulgação/Canon

A Advantage 2774, da HP, é uma impressora com conexão Wi-Fi para se comunicar com desktops, notebooks e outros dispositivos móveis. O acessório conta com visor que mostra a quantidade de impressões feitas e informa quando é necessário trocar os cartuchos de tinta ou colocar mais papel. Esta opção é encontrada na Amazon por valores que partem de R$ 379.

A configuração e comandos para imprimir a jato devem ser realizados no aplicativo HP Smart e o dispositivo oferece impressão, scanner e cópia de arquivos. A ficha técnica fica completa com cabo USB 2.0 e compatibilidade com os sistemas operacionais Windows e macOS. O equipamento também promete impressões com várias gramaturas, como fotográfico, de envelope, etiquetas e de ofício. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários pontuam a boa qualidade da impressão.

Prós: custo-benefício e boa qualidade de impressão com velocidade compatível

custo-benefício e boa qualidade de impressão com velocidade compatível Contras: problemas para conectar o dispositivo às redes Wi-Fi

2 de 7 HP DeskJet Ink Advantage 2774 permite imprimir arquivos direto do celular — Foto: Divulgação/HP HP DeskJet Ink Advantage 2774 permite imprimir arquivos direto do celular — Foto: Divulgação/HP

A Mega Tank G3111, da Canon, é um modelo jato de tinta que imprime, copia e escaneia. A multifuncional promete reduzir os custos de impressão devido à capacidade de até 12 mil páginas em preto e 7 mil coloridas. O acabamento compacto apresenta tanques de tinta com visores na parte frontal e uma tela LCD de 1,2 polegada, que permite manusear com mais facilidade as funções de impressão. O equipamento é vendido por preços a partir de R$ 1.059.

O sistema de tinta híbrido também permite usar tinta preta pigmento para conseguir textos mais nítidos e tinta colorida corante para imprimir imagens com tonalidades vibrantes e impactantes. O produto está avaliado em 4,8 de 5 estrelas e o destaque fica para a economia nas impressões em massa e pelo custo-benefício.

Prós: qualidade de impressões e é um produto econômico

qualidade de impressões e é um produto econômico Contras: não é compatível com todos os sistemas móveis

3 de 7 Canon G3111 possui tela LCD de 1,2 polegada e sistema de tinta híbrido — Foto: Divulgação/Canon Canon G3111 possui tela LCD de 1,2 polegada e sistema de tinta híbrido — Foto: Divulgação/Canon

3. Brother Tank DCPT420W – a partir de R$ 1.220

A DCPT420W, da Brother, é um modelo que promete impressões de alta qualidade com cores vívidas, sem bordas e no formato A4. Além disso, oferece a versatilidade de uma multifuncional com conectividade wireless, fácil operação e velocidade em impressões de alta qualidade a baixo custo. O produto conta com uma capacidade para 150 folhas e oferece reabastecimento frontal rápido e fácil, além da tampa que ajuda a manter o papel sempre limpo. Ele é comercializado por cifras que partem de R$ 1.220.

O sistema de tinta híbrido é feito a base de refil, que permite imprimir até 7.500 em preto e 5.000 coloridas até 28 páginas por minuto em preto e 11 em cores. Os clientes avaliaram ela em 4,6 de 5 estrelas e o ponto baixo é que ela não responde bem a altas demandas, sendo indicada para mais usos residnciais e pessoais.

Prós: custo-benefício e refil econômico nas impressões

custo-benefício e refil econômico nas impressões Contras: não responde bem a altas demandas de impressões

4 de 7 Brother Tank DCPT420W promete impressões de alta qualidade com cores vívidas — Foto: Divulgação/Brother Brother Tank DCPT420W promete impressões de alta qualidade com cores vívidas — Foto: Divulgação/Brother

A EcoTank L3150, da Epson, é uma multifuncional que oferece tanques de tinta que podem ser reabastecidos pelo usuário. O produto possui um visual discreto, na cor preta, mas não é tão compacta quanto outros modelos concorrentes e promete usabilidade simples com boa velocidade de impressão e economia. É possível encontrá-la por preços a partir de R$ 1.519.

O refil de tinta preta da impressora tem custo próximo aos R$ 42 e a sua promessa é de imprimir 33 páginas por minuto no modo rascunho. O modelo também apresenta conexão Wi-Fi e se destaca pela sua nota 4,8 de 5 estrelas. De acordo com os compradores, o ponto forte desta impressora é resolução e qualidade das impressões e também pela forma fácil de instalação.

Prós: qualidade das impressões e velocidade

qualidade das impressões e velocidade Contras: a tinta seca muito rápido e entope a saída

5 de 7 Epson EcoTank L3150 imprime 4.500 páginas coloridas e 7.500 páginas em preto — Foto: Divulgação/Epson Epson EcoTank L3150 imprime 4.500 páginas coloridas e 7.500 páginas em preto — Foto: Divulgação/Epson

A HP OfficeJet 200 CZ993A é uma impressora de jato tinta colorida voltada para uso profissional e de forma portátil. O modelo com desenho compacto foi criada para encaixar em espaços reduzidos e em maletas. Ela é capaz de imprimir facilmente fotos e documentos com o HP ePrint. Este produto é encontrado por valores a partir de R$ 2.399.

A qualidade de sua impressão preta é em até 1200 x 1200 DPI renderizados enquanto a colorida é até 4800 x 1200 DPI otimizados em cores. Sua capacidade é para até 50 folhas. A OfficeJet 200 foi avaliada em 5 estrelas pelos consumidores na Amazon Brasil e seu ponto forte fica pela fácil instalação e leveza.

Prós: fácil instalação, compactada e silenciosa

fácil instalação, compactada e silenciosa Contras: não há

6 de 7 HP OfficeJet 200 CZ993A portátil é compacta e cabe em uma pasta ou mochila — Foto: Divulgação/HP HP OfficeJet 200 CZ993A portátil é compacta e cabe em uma pasta ou mochila — Foto: Divulgação/HP

6. Brother Laser HLL3210CW – a partir de R$ 3.039

A HLL3210CW, da Brother, é uma impressora indicada para escritórios devido a sua velocidade. Ela possui um mecanismo de impressão rápidas de até 19 páginas por minuto com tintas coloridas. Seu material é robusto, resistente e é indicado para espaços menores devido ao seu tamanho. A impressora conta com conexões versáteis como wireless, Wi-Fi Direct ou conexão local pode ser encontrada por preços que partem de R$ 3.039.

No painel de controle, conta com botões e um sensor que informa os status da impressora, como quando o cartucho precisa ser trocado. Sua capacidade é para até 250 folhas tamanho A4. O produto conta com avaliações de 4,3 de 5 estrelas entre os consumidores e seu destaque é para a velocidade da impressão e pela instalação fácil e intuitiva.

Prós: velocidade e conexões Wi-Fi para celulares, computadores e tablets

velocidade e conexões Wi-Fi para celulares, computadores e tablets Contras: as impressões em preto ficam claras demais se impressas em alta quantidade

7 de 7 Brother HLL3210CW é uma impressora LED indicada para impressões coloridas de alta resolução — Foto: Divulgação/Brother Brother HLL3210CW é uma impressora LED indicada para impressões coloridas de alta resolução — Foto: Divulgação/Brother

