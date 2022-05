Impressora com tanque de tinta: 6 coisas para saber antes de comprar

As impressoras com tanque de tinta vêm ganhando força quando o assunto é custo-benefício, tomando o espaço de outros tipos de impressora . Esses aparelhos, que não utilizam cartuchos, embora tenham um preço maior, oferecem maior economia e durabilidade das tintas. Por serem mais caras e um pouco mais lentas, contudo, as impressoras com tanque de tinta são recomendadas para imprimir grandes volumes de páginas e, talvez, não sejam a opção mais óbvia para uso doméstico.

Separamos algumas características desses aparelhos para te ajudar a escolher a opção ideal. Confira seis coisas para saber antes de comprar de uma impressora com tanque de tinta.

1. Reduz o preço da tinta

O primeiro benefício das impressoras com tanque de tinta é o preço reduzido da garrafa de tinta. Um kit com quatro garrafas (preto, magenta, ciano e amarelo), de 500 ml cada, custa cerca de R$ 50. Já um kit com dois cartuchos (preto e colorido) gira em torno de R$ 100.

Além disso, a quantidade de páginas impressas por carga é bem diferente entre os dois modelos. Enquanto o equipamento com cartucho de tamanho grande imprime em média de 300 a 400 páginas, no equipamento com tanque de tinta, a quantidade passa para mais de mil páginas, dependendo da capacidade de armazenamento de tinta.

No final, uma impressora convencional com cartucho tem um preço médio equivalente a equivalente a R$ 0,20 pela impressão de uma página. Já na impressora com tanque de tinta, o preço médio equivalente por página é de menos de R$ 0,05, gerando uma economia enorme comparada ao primeiro modelo.

2. Pode não ser indicada para todos os usos

O maior contra desse tipo de impressora é não ser indicada para todos os usos. Como este modelo usa uma tinta líquida, pode não ser apropriada para imprimir em certos tipos de papéis, como o papel couché, podendo causar manchas.

Outro ponto importante de se observar é a frequência de uso. Como a tinta aqui é líquida, se o usuário usar o equipamento com grandes espaçamentos de tempo, podem surgir pequenos coágulos no material, reduzindo a potência e a qualidade da impressão. Nesse sentido, o cartucho também pode falhar, já que seu problema estaria na secagem da tinta, sendo necessário substituir todo o cartucho, aumentando mais uma vez o preço de utilização.

3. Dura mais tempo sem substituir a tinta

Com uma busca rápida na internet é possível notar que uma impressora tradicional com cartucho custa bem menos do que uma impressora com tanque de tinta. O motivo é simples: cartuchos custam caro e é preciso trocar frequentemente. Essa configuração faz com que as fabricantes acabem lucrando mais com as trocas do que com o próprio dispositivo.

No caso dos dispositivos com tanque de tinta, o oposto acontece. O equipamento custa mais caro, mas a recarga de tinta acontece com um intervalo maior de tempo, além do fato de as garrafas serem mais baratas.

4. Pode ser difícil recarregar

O processo para reabastecer os tanques de tinta não é necessariamente difícil, mas um pouco mais complicado do que os cartuchos. Isso porque, em um primeiro momento, o usuário pode encontrar dificuldade no manuseio da tinta, que é líquida e pode ser fácil de derramar. Com um pouco de prática, esse é um problema fácil de contornar.

Um aspecto positivo das impressoras com tanque de tinta é que geralmente os tanques são transparentes para que o usuário veja onde está o nível da tinta. Além disso, a tinta chega ao cabeçote por meio de um tubo hermético, fazendo com que ela esteja mais protegida e impedida de secar quando não estiver sendo usada.

5. Evita descartes de materiais

Outro ponto de destaque para as impressoras com tanque de tinta é referente ao meio ambiente. Nesse tipo de tecnologia, os tanques permanecem na impressora, sendo necessário apenas comprar refis de tinta, que vêm na garrafa de plástico e demoram para ser renovados.

Isso não seria possível nas impressoras com cartucho, que além de terem uma troca frequente, são mais poluentes por possuírem outros materiais na sua fabricação. Vale observar que os cartuchos também contêm mais resquícios de tinta que sobram após o uso e costumam ser descartados de forma errada no meio ambiente.

6. Qualidade da impressão é similar

Em relação à qualidade da impressão, as duas impressoras se equivalem, mantendo uma boa precisão. A diferença é que as impressoras tradicionais a cartucho podem imprimir em diferentes tipos de papel e até em alguns tecidos, enquanto as impressoras de tanque de tinta são mais adequadas para fins mistos, mas com algumas exceções.

Com informações de Brother, Canon, Consumer, Epson, HP (1 e 2), Inkstation, Reliance Digital (1 e 2)