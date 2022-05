Kit mouse e teclado: veja 6 opções com seus recursos e diferenças

Kits com teclado e mouse podem ser interessantes para quem quer montar um computador. Os dispositivos tendem a ser mais econômicos e ainda devem ser ideais para proporcionar mais conforto no home office. Empresas como Microsoft , Logitech , Multilaser e Havit comercializam modelos por preços a partir de R$ 107 , como é o caso do Warrior TC239, conjunto da linha gamer da Multilaser que oferece conexão via cabo USB 2.0 e luz de LED fixa com três cores.

Já o Microsoft 850 oferece formato anatômico e ambidestro e pode ser adquirido por valores que partem de R$ 259. Outra alternativa é o Havit RGB Gaming, que apresenta design ergonômico com descanso de pulso e é voltado para os gamers por cerca de R$ 449. Confira a seguir seis kits de teclado e mouse para comprar no Brasil em 2022.

1. Warrior TC239 - a partir de R$ 107

O Warrior TC239 é um kit teclado e mouse da linha gamer da Multilaser. Ele pode ser interessante para quem busca opções acessíveis e com bom desempenho. O combo apresenta conexão via cabo USB 2.0 de 1,5 metro. O teclado entrega teclas macias e silenciosas, além de luz de LED fixa com três cores, enquanto o mouse contém seis botões, controle rápido de sensibilidade e sete cores de LED pulsantes. O conjunto pode ser interessante para usuários iniciantes e pode ser encontrado por R$ 107.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o produto recebeu nota máxima em 79% de suas avaliações, o modelo se destaca por seu conforto e precisão, sendo aprovado especialmente pelo público gamer.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: produto de qualidade básica

O Logitech MK220 é um kit compacto e sem fios. O conjunto pode ser interessante para quem busca um visual mais discreto e sóbrio para o setup. O combo ainda tem uma autonomia de até 24 meses na bateria do teclado e de até 12 meses no mouse. Ele apresenta tecnologia plug and play, ou seja, basta conectar o receptor a uma porta USB para garantir uma conexão sem fio por até 10 metros. Além disso, o mouse ambidestro torna o produto um bom upgrade para o home office e pode ser encontrado por valores que partem de R$ 110.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 81% de suas avaliações. De acordo com os compradores, ele se destaca pela precisão e ausência de ruídos e é confortável de utilizar.

Prós: compacto e com bateria de longa duração

compacto e com bateria de longa duração Contras: por utilizar baterias, demanda atenção do usuário para não ficar inutilizado

3. Rainbow Ranger Grafite Fortrek - a partir de R$ 144

O kit teclado e mouse Rainbow Ranger conta com conexão USB, teclado de teclas macias e mouse ambidestro com até 6.400 DPI de agilidade, o que promete alta precisão nos movimentos. Além disso, sua iluminação une a utilidade de uma nova fonte de luz ao estilo conferido pelas cores RGB, além do funcionamento plug and play, que exclui a necessidade de instalação de softwares. O modelo é visto por cifras que partem de R$ 144.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, os aparelhos receberam nota máxima em 77% de suas avaliações. Segundo os compradores, o modelo possui boa ergonomia e custo-benefício, se apresentando como uma boa alternativa para quem preza por um bom negócio entre orçamento e conforto.

Prós: mouse de alta precisão

mouse de alta precisão Contras: kit simples em relação às outras opções apresentadas

Microsoft 850 é um kit de teclado e mouse sem fios e que necessita apenas da conexão de um receptor na porta USB do computador ou laptop. O conjunto se destaca por seu indicador de bateria, mostrado por sinais luminosos o tempo restante de autonomia do produto. Além disso, o modelo oferece formato anatômico e ambidestro, além de possibilitar o uso contínuo sem a necessidade de trocar as baterias por até 15 meses. Ele é comercializado por cerca de R$ 259.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o produto recebeu nota máxima em 83% de suas avaliações. De acordo com os compradores, este kit também se destaca por entregar boa ergonomia e custo-benefício.

Prós: conexão livre de fios e sinal luminoso sobre o status da bateria

conexão livre de fios e sinal luminoso sobre o status da bateria Contras: valor elevado em relação às outras opções disponibilizadas

O Logitech MK850 é um combo que promete praticidade. Ele apresenta conexão sem fio e possui o conforto de se conectar em três dispositivos distintos, entre tablets, smartphones e computadores, além de possuir autonomia de até 24 meses para o mouse e 36 meses para o teclado. Além disso, traz um descanso de palma grande e almofadado acoplado ao teclado. O dispositivo é vendido por R$ 409.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 74% de suas avaliações. Segundo os compradores, o kit se destaca por entregar ergonomia e conforto com o mínimo de ruído.

Prós: confortável, prático e com longa autonomia

confortável, prático e com longa autonomia Contras: valor elevado

6. Havit RGB Gaming - a partir de R$ 449

O Havit RGB Gaming entrega 14 configurações de iluminação para o teclado, LED circular e colorido para indicar os seis níveis de DPI do mouse. Além disso, apresenta design ergonômico, com descanso de pulso. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 449 para adquirir o produto.

O kit RGB Gaming da Havit pode ser uma boa alternativa para gamers e heavy users. Além disso, o modelo ainda conta com conectividade plug and play, teclado mecânico com painel metálico e teclas flutuantes e modo de configuração das luzes LED. Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, ele recebeu nota máxima em 73% de suas avaliações.

Prós: produto de alta qualidade

produto de alta qualidade Contras: preço elevado

Com informações de Multilaser, Logitech (1/2), Fortrek e Microsoft

