Loteria: apps ajudam a apostar em prêmios milionários pelo celular; lista

Apostar na loteria pelo celular é um processo que pode ser facilitado com ajuda de alguns aplicativos disponíveis para Android e iPhone ( iOS ). Entre as opções, alguns dos apps contam com recursos como conferir os resultados dos sorteios, gerar números para apostar e até mesmo palpites, que podem servir de dica. Quem aposta regularmente na Mega-Sena , Quina, Dupla Sena e outros tipos de sorteios pode se beneficiar desses aplicativos para administrar e lembrar de todos os concursos realizados. Veja, a seguir, quais são os apps e como funcionam.

O Loterias CAIXA é o app oficial de apostas da instituição financeira. Com ele, é possível jogar e ver os resultados da Lotofácil, Loteca, Dia de Sorte, +Milionária, Mega-Sena, Quina, Timemania, Super Sete, Dupla Sena, Lotogol e Dia de Sorte. Para apostar, é preciso ser maior de 18 anos e possuir um cartão de crédito com uma das principais bandeiras do país, como Visa e MasterCard.

O valor mínimo para aposta é de R$ 30 e o máximo de R$ 945 por dia. Em cada carrinho, o jogador pode inserir até 999 apostas, desde que respeite o valor máximo permitido por dia. No app, também é possível ler os bilhetes apostados em uma lotérica. O Loterias CAIXA está disponível para Android e iOS e apenas o aplicativo oficial permite a realização efetiva dos jogos.

O Loterias Mobile, disponível apenas para Android, permite conferir, simular e gerenciar apostas e bolões. Com ele, você pode cadastrar as suas apostas e receber uma notificação assim que o resultado for obtido. É possível ainda gerar volantes impressos, para verificação nas registradoras lotéricas. Outra funcionalidade é a opção de comparar os jogos com todos os concursos anteriores para descobrir se já foram premiados seus números de escolha.

3. Lotéricas do Brasil

Outra opção de app para gerenciar aposta é o Lotéricas do Brasil, que informa os resultados dos jogos da CAIXA por região. Com ele, é possível verificar estimativa do prêmio, valor acumulado, arrecadação total, faixa, ganhadores e premiação. Além disso, você também pode cadastrar as apostas e pesquisar de acordo com o número do concurso. Outra possibilidade é compartilhar nas redes os resultados dos jogos. O app está disponível para celulares Android e iOS.

4. Gerador da Sorte

Já o Gerador da Sorte é uma ferramenta que cria números para diversas modalidades lotéricas, como Mega-Sena, Lotofacil, Quina e Lotomania. O aplicativo para Android ainda permite a visualização de resultados de jogos, como número de acertos, vencedores e prêmio, e pode ser muito útil para agilizar o processo de preenchimento das apostas, por exemplo. É uma boa opção para quem quer apostar, mas não sabe que números escolher.

5. Palpiteiro

Semelhante ao aplicativo anterior, o Palpiteiro também oferece um gerador de números para o jogador apostar em diversas loterias. Com o aplicativo, é possível selecionar se deseja seis, cinco, dez palpites, entre outros. Ao agitar o aparelho, os números são modificados e o usuário obtém novas possibilidades. O Palpiteiro está disponível apenas na App Store, para celulares iPhone. Como o app mostrado antes na lista, é a opção ideal para quem quer apostar, mas não consegue decidir as numerações.

