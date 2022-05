May the 4th be with you: 6 games da saga para jogar no Star Wars Day

O 4 de maio marca o "Dia de Star Wars", uma data comemorativa entre os fãs da franquia de filmes. Apesar de não ser uma data oficial criada pela Lucasfilms ou Disney, o dia se tornou popular com o tempo e é celebrado de várias maneiras, inclusive com promoções de games nas lojas digitais. A data foi escolhida por fãs pela fonética do dia 4 de maio em inglês, "May the 4th", que se assemelha ao início de uma das principais frases da franquia "May the Force be with you" ("Que a Força esteja com você", em português).