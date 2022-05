Memória RAM Crucial: 5 modelos por a partir de R$ 283

A Crucial é uma empresa que oferece grande catálogo de memórias RAM no Brasil. O componente é responsável por armazenar temporariamente arquivos de acesso do sistema para deixar mais rápida a execução de programas. Os modelos a seguir são voltados para jogos e podem ser adquiridos por preços a partir de R$ 283 , como é o caso da Ballistix BL8G30C15U4W, que apresenta padrão DDR4 e 8 GB de armazenamento.

1 de 6 Memória RAM Crucial: lista reúne cinco modelos por preços que variam entre R$ 283 e R$ 1.668 — Foto: Divulgação/Crucial Memória RAM Crucial: lista reúne cinco modelos por preços que variam entre R$ 283 e R$ 1.668 — Foto: Divulgação/Crucial

Como escolher memória RAM? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

A Crucial BL8G30C15U4W oferece padrão DDR4 e capacidade de armazenamento de 8 GB. Ela apresenta compatibilidade com os processadores Intel e AMD. A velocidade de 3.000 MHz é indicada para processar jogos com gráficos muito complexos e programas pesados.

O componente voltado para o uso de jogadores é encontrado por cifras a partir de R$ 283. O produto foi avaliado na Amazon com uma nota 5 de 5.

Prós: voltado para jogos

voltado para jogos Contras: compatível apenas com desktop

2 de 6 Ballistix BL8G30C15U4W apresenta frequência de 3.000 MHz — Foto: Divulgação/Crucial Ballistix BL8G30C15U4W apresenta frequência de 3.000 MHz — Foto: Divulgação/Crucial

A CT8G4DFS8266, da Crucial, é compatível com desktop e oferece a possibilidade de armazenamento de 8 GB e padrão DDR4. O modelo apresenta uma frequência de 2.666 MHz, alta o bastante para a maioria dos softwares pesados de edição, mas também dá conta de reproduzir jogos com gráficos complexos.

Ela é compatível com os processadores Intel e AMD e pode ser vista por valores que partem de R$ 358. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam a boa performance do produto em PCs gamers.

Prós: alta potência para jogos e softwares pesados

alta potência para jogos e softwares pesados Contras: incompatibilidade com notebook

3 de 6 Crucial CT8G4DFS8266 apresenta compatibilidade exclusiva com desktop — Foto: Divulgação/Crucial Crucial CT8G4DFS8266 apresenta compatibilidade exclusiva com desktop — Foto: Divulgação/Crucial

A Crucial CT16G4DFRA266 apresenta memória de armazenamento de 16 GB e padrão DDR4. A memória tem características essenciais que evitam engasgos para abrir programas pesados e garantem fluidez em jogos exigentes, como Grand Theft Auto V (GTA 5) que exige memória mínima de 4 GB e é famoso por travar muitos PCs. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 439.

A frequência é de 2.666 MHz e auxilia bastante na fluidez dos programas. Ela oferece compatibilidade com os sistemas da Intel e AMD e foi desenvolvida especificamente para desktops. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam a eficiência da memória. Porém, relatam dificuldade para instalar.

Prós: roda programas no PC sem engasgos

roda programas no PC sem engasgos Contras: incompatibilidade com notebook

4 de 6 Crucial CT16G4DFRA266 apresenta compatibilidade com os processadores Intel e AMD — Foto: Divulgação/Crucial Crucial CT16G4DFRA266 apresenta compatibilidade com os processadores Intel e AMD — Foto: Divulgação/Crucial

O modelo BL2K8G36C16U4B, da Crucial, apresenta um par de dispositivos: ambos com 8 GB de capacidade de armazenamento, totalizando 16 GB. Ambos com a altíssima velocidade de 3.600 MHz de frequência e compatibilidade com os sistemas Intel e AMD. O modelo está disponível nas cores branca, preta, e vermelha. O recurso emprega dissipadores de calor desenvolvidos em alumínio para evitar o superaquecimento do eletrônico.

O componente é indicado para gamers e usuários que buscam alta performance. O produto pode ser utilizada em notebook ou desktop. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom desempenho do produto durante as jogatinas.

Prós: indicada para overclocking

indicada para overclocking Contras: valor elevado

5 de 6 Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4B conta com dissipadores de calor — Foto: Divulgação/Crucial Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4B conta com dissipadores de calor — Foto: Divulgação/Crucial

A Crucial Ballistix BL2K16G32C16U4WL é um kit com duas unidades, cada uma com 16 GB de armazenamento, totalizando 32 GB. O conjunto oferece iluminação RGB nas extremidades e padrão DDR4. O modelo apresenta frequência de 3.200 MHz e é compatível com os processadores das fabricantes Intel e AMD. Ele pode ser utilizado tanto em notebook quanto desktop e promete rodar, sem engasgos, jogos com gráficos intensos e programas exigentes. O produto está disponível nas cores branca, preta e vermelha por cerca de R$ 1.668.

A peça ainda disponibiliza outras versões com maior rapidez: 3.600 e 4.000 MHz. Além disso, garante em seu design dissipadores de calor desenvolvidos em alumínio para evitar o superaquecimento. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a eficiência do produto durante a reprodução de games pesados e a durabilidade do produto.

Prós: alto desempenho e durabilidade

alto desempenho e durabilidade Contras: valor elevado

6 de 6 Crucial Ballistix BL2K16G32C16U4WL — Foto: Divulgação/Crucial Crucial Ballistix BL2K16G32C16U4WL — Foto: Divulgação/Crucial

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"