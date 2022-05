Memória RAM Kingston: 7 modelos para usar no seu notebook

A Kingston oferece grande portfólio de memórias RAM para notebook. Adquirir o componente pode ser interessante para aprimorar a experiência do laptop ou mesmo para dar uma sobrevida a sistemas mais antigos. O modelo mais barato da lista é a KVR16LS11/4, que apresenta padrão DDR3L e frequência de até 1.600 MHz por preços a partir de R$ 120 .

Já a KVR24S17S6/4 traz tecnologia SODIMM DDR4 e pode ser usado até em notebooks gamer por valores que partem de R$ 179. Outra opção é a KVR24S17D816, que conta com 16 GB por cerca de R$ 650. Veja abaixo sete memórias RAM de notebook da Kingston para comprar no Brasil em 2022.

1 de 8 Memória RAM Kingston: lista reúne sete modelos para usar no seu notebook — Foto: Divulgação/Kingston Memória RAM Kingston: lista reúne sete modelos para usar no seu notebook — Foto: Divulgação/Kingston

A memória KVR16LS11/4, da Kingston, é do padrão DDR3L e promete atender notebooks que têm uma demanda por mais eficiência energética. Por se tratar de uma memória voltada para um menor consumo de energia, a tendência é que o desempenho não seja um dos pontos fortes do modelo, o que é compreensível quando consideramos o tipo de equipamento que utiliza esta memória. Esta opção é comercializada por cerca de R$ 120.

O módulo entrega até 1.600 MHz com 4 GB, o que tende a ser o suficiente para realizar um upgrade no laptop ou mesmo substituição de uma memória defeituosa. Como é de se esperar de um modelo de entrada, o acabamento é simples, o que não comprometeu a satisfação da maior parte dos consumidores da Amazon, que avaliaram o módulo com 4,7 de 5.

Prós: custo baixo e baixo consumo

custo baixo e baixo consumo Contras: desempenho limitado

2 de 8 KVR16LS11/4 é uma memória do padrão DDR3L — Foto: Divulgação/Kingston KVR16LS11/4 é uma memória do padrão DDR3L — Foto: Divulgação/Kingston

A KVR13S9S84 é outra opção que tem um custo baixo O módulo DDR3 deve atender notebooks mais antigos, já que o padrão DDR3 não é o mais recente do mercado. A frequência do KVR13S9S84 é de 1.333 MHz. O produto pode ser adquirido por valores a partir de R$ 175.

O módulo de 4 GB não é uma solução voltada para alto desempenho, mas pode apresentar um ganho de performance. A avaliação positiva com mais de 4,5 estrelas passa dos 75% na Amazon.

Prós: custo baixo

custo baixo Contras: pouco desempenho

3 de 8 KVR13S9S84 é opção de entrada DDR3 para notebooks — Foto: Divulgação/Kingston KVR13S9S84 é opção de entrada DDR3 para notebooks — Foto: Divulgação/Kingston

A KVR24S17S6/4 é uma memória voltada a notebooks atuais. O módulo é uma opção SODIMM DDR4 com 4 GB, que tende a entregar uma performance mais interessante. Apesar de ser uma memória mais moderna, pouco muda em relação ao visual das memórias DDR3, ou seja, tem um design simples. O componente é encontrado por cifras que partem de R$ 179.

O módulo que tem mais de 85% de avaliações com mais de 5 estrelas, traz frequências de 2.400 MHz, que estão dentro de padrões médios tanto para notebooks voltados para produtividade, quanto alguns modelos gamer. A KVR24S17S6/4 é uma opção versátil para praticamente qualquer laptop moderno.

Prós: custo baixo, boa frequência e padrão DDR4

custo baixo, boa frequência e padrão DDR4 Contras: não há

4 de 8 KVR24S17S6/4 é uma opção DDR4 com frequências de até 2.400 MHz — Foto: Divulgação/Kingston KVR24S17S6/4 é uma opção DDR4 com frequências de até 2.400 MHz — Foto: Divulgação/Kingston

A KVR16LS118 é uma memória de 8 GB que pode ser uma opção interessante para quem quer aumentar o volume de RAM do notebook. Além disso, também pode ser indicada para quem teve algum problema com um dos espaços da placa-mãe, já que em apenas um módulo DDR3 o usuário já terá um volume considerável de memória. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 240.

Por se tratar de uma memória DDR3, as frequências ficam na casa dos 1.600 MHz. O módulo KVR16LS118 aparece com aprovação de 5 estrelas por parte de 87% de seus consumidores na Amazon.

Prós: volume maior e frequência de 1.600 MHz

volume maior e frequência de 1.600 MHz Contras: preço elevado e tecnologia defasada

5 de 8 KVR16LS118 é uma opção de RAM DDR3 de 8 GB — Foto: Divulgação/Kingston KVR16LS118 é uma opção de RAM DDR3 de 8 GB — Foto: Divulgação/Kingston

A KVR24S17S8/8 pode ser interessante para notebooks com RAM soldada à placa-mãe. O módulo DDR4 oferece 8 GB e também pode ser uma alternativa para melhorar as especificações do laptop. Além de um custo relativamente baixo, o componente é ideal para quem tem mais de um espaço para RAM disponível ou para quem quer trocar um módulo de 4 GB por um de 8 GB. Ela é comercializada por valores que partem de R$ 275.

O desempenho do KVR24S17S8/8 tende a ficar na média de outras soluções do segmento, entregando frequências que ficam na casa dos 2.400 MHz, como a maioria das memórias DDR4 comercializadas para notebooks de entrada e intermediários. O modelo foi avaliado com 5 estrelas por 89% dos consumidores da Amazon que destacam o custo-benefício e qualidade do componente.

Prós: bom volume e boa frequência

bom volume e boa frequência Contras: desempenho intermediário

6 de 8 KVR24S17S8/8 tem preço atraente e bom volume de memória e especificações intermediárias — Foto: Divulgação/Kingston KVR24S17S8/8 tem preço atraente e bom volume de memória e especificações intermediárias — Foto: Divulgação/Kingston

A KVR26S19S8/8 é interessante para quem possui um notebook compatível com padrão DDR4 e quer ter um pouco mais de desempenho. A memória entrega bom volume e frequências mais elevadas por um custo similar ao de outras opções mais simples. Com 84% de avaliações com 5 estrelas, o módulo se destaca pelo desempenho e suporte a mais recursos segundo seus consumidores. O componente é vendido por cerca de R$ 275.

O modelo de 8 GB oferece frequências de até 2.666 MHz, o que pode requerer alguma compatibilidade por parte do equipamento, mas deve fazer com que se tenha um ganho principalmente em softwares mais pesados e em jogos. Os comentários dos consumidores indicam que o modelo pode ser uma boa opção para notebooks gamer.

Prós: frequência elevada

frequência elevada Contras: preço elevado

7 de 8 KVR26S19S8/8 promete bom desempenho por um custo baixo — Foto: Divulgação/Kingston KVR26S19S8/8 promete bom desempenho por um custo baixo — Foto: Divulgação/Kingston

A KVR24S17D816 é uma memória RAM de 16 GB que conta com uma avaliação positiva de mais de 88% dos compradores na Amazon. O modelo pode ser interessante para dar um upgrade em laptops que são oferecidos com menos RAM de fábrica.

Além de grande capacidade, a memória da Kingston promete bom desempenho com seus 2.400 MHz de frequência, o que tende a atender bem a maioria dos usuários.Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 650 para adquirir o produto.

Prós: 16 GB, boa frequência e promessa de durabilidade

16 GB, boa frequência e promessa de durabilidade Contras: custo alto e requer compatibilidade

8 de 8 KVR24S17D816 é opção DDR4 de 16 GB para notebooks — Foto: Divulgação/Kingston KVR24S17D816 é opção DDR4 de 16 GB para notebooks — Foto: Divulgação/Kingston

