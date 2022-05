Memória RAM XPG: 4 modelos para completar o seu setup

Já a XPG D60G RGB traz padrão DDR4 e iluminação RGB por cerca de R$ 999. Outra opção é a XPG Gammix D45G RGB, que conta com 32 GB de armazenamento e garantia vitalícia por valores que partem de R$ 1.660. Veja a seguir quatro memórias RAM da XPG à venda em 2022.

1 de 5 Memória RAM XPG: lista reúne quatro modelos por preços que variam entre R$ 695 e R$ 1.660 — Foto: Divulgação/XPG Memória RAM XPG: lista reúne quatro modelos por preços que variam entre R$ 695 e R$ 1.660 — Foto: Divulgação/XPG

Como escolher memória RAM? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O modelo D50 RGB apresenta um par de memórias RAM, cada uma com 8 GB de armazenamento, totalizando 16 GB. O dispositivo é indicado para o processamento e armazenamento de muitos programas pesados e jogos com gráficos complexos. Ela traz uma frequência de 3.600 MHz, número que auxilia na velocidade do aparelho em acessar os dados guardados. O produto apresenta padrão DDR4, a tipologia sistêmica mais alta para uma memória RAM. Isso porque emite uma velocidade acima da média que possibilita maiores transferências de dados dentro de um mesmo intervalo de tempo, essencial para jogos que exigem rápida performance. Esta opção é vista por preços a partir de R$ 695.

Ela disponibiliza pinos de metal banhados a ouro, característica essencial para evitar a oxidação da superfície. O produto é compatível com os processadores Intel e AMD e apresenta iluminação RBG sincronizável na parte superior do design. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a beleza do design e o custo-benefício. Porém, criticam que a vida útil do dispositivo é limitada.

Prós: oferece alta performance

oferece alta performance Contras: vida útil limitada

2 de 5 XPG D50 RGB tem iluminação personalizável — Foto: Divulgação/XPG XPG D50 RGB tem iluminação personalizável — Foto: Divulgação/XPG

2. XPG Spectrix D41 TUF – a partir de R$ 939

O modelo Spectrix D41 TUF é um kit com duas unidades de memórias RAM que permite iluminação RGB sincronizável via aplicativo. Os pinos de encaixe foram banhados em ouro, logo, evitam que a superfície oxide. O equipamento resguarda uma velocidade altíssima de 3.200 MHz alinhada a robusta capacidade de armazenamento de 16 GB. Classificada no padrão DDR4, ela é indicada para usuários exigentes e adeptos do overclocking. O produto é encontrado por cerca de R$ 939.

A memória promete compatibilidade com os chipsets Intel X299, Intel XMP 2.0, e AMD Ryzen x570. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o custo-benefício, o ótimo desempenho e a iluminação RGB.

Prós: alta capacidade de armazenamento

alta capacidade de armazenamento Contras: existem modelos mais baratos com as mesmas especificações

3 de 5 XPG Spectrix D41 TUF apresenta o padrão DDR4 — Foto: Divulgação/XPG XPG Spectrix D41 TUF apresenta o padrão DDR4 — Foto: Divulgação/XPG

3. XPG D60G RGB – a partir de R$ 999

O modelo D60G apresenta um kit com duas unidades de memórias RAM, ambas com acabamento de iluminação RGB inspirado em formatos de diamantes. Os pinos são banhados a ouro e cada unidade conta com 8 GB de memória, totalizando 16 GB. Ela apresenta padrão DDR4 e foi desenvolvida para atingir uma velocidade de frequência de até 3.600 MHz. O produto é visto por cifras que partem de R$ 999.

A fabricante promete garantia vitalícia e o produto oferta compatibilidades com os chipsets Intel x299 e AMD x570. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom desempenho do produto. Porém, relatam a fragilidade do sistema RGB.

Prós: oferece alta velocidade

oferece alta velocidade Contras: luzes RGB são frágeis

4 de 5 XPG D60G RGB traz frequência de 3.600 MHz — Foto: Divulgação/XPG XPG D60G RGB traz frequência de 3.600 MHz — Foto: Divulgação/XPG

4. XPG Gammix D45G RGB – a partir de R$ 1.660

O modelo D45G oferta uma kit com duas unidades de memórias RAM. Cada uma com armazenamento de 16 GB, totalizando 32 GB. Os pinos de conexão são banhados em ouro para evitar a ferrugem e a tecnologia de memória é no padrão DDR4. A velocidade de frequência de 3.600 MHz permite a leitura e armazenamento fluidos de softwares bastante pesados e complexos. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.660 para adquirir o produto.

Ela dispõe de compatibilidade com os chipsets Intel XMP e AMD x570, além de suportar iluminação RGB na superfície de hardware. A fabricante promete garantia vitalícia. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a velocidade e a capacidade de armazenamento. Porém, criticam a inconsistência no funcionamento da iluminação RGB.

Prós: tecnologia DDR4

tecnologia DDR4 Contras: preço elevado

5 de 5 XPG Gammix D45G garante iluminação RGB e velocidade de 3.600 MHz — Foto: Divulgação/XPG XPG Gammix D45G garante iluminação RGB e velocidade de 3.600 MHz — Foto: Divulgação/XPG

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022